CNN: Трамп ввёл режим ЧС, но отказался от ответственности за провалы своей администрации

Американский президент Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, сообщает CNN. Между тем, как отмечается в статье на сайте телеканала, он отказался брать на себя ответственность за провалы его администрации на раннем этапе борьбы с распространением вируса.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны и о выделении из федеральных средств $50 млрд для борьбы с коронавирусом, сообщает CNN. При этом, как указывается в статье, он отказался брать на себя личную ответственность за провалы его администрации во время вспышки заболевания.
Это объявление было частью целого ряда новых мер, которые, как надеется Трамп, могут взять под контроль бушующий в сфере здравоохранения кризис после недели серьёзнейших колебаний на рынке и масштабных проблем в повседневной жизни американских граждан.
Введение режима чрезвычайной ситуации, по словам Трампа, «высвободит всю силу федерального правительства». Он также призвал американцев сплотиться в это напряжённое для страны время.
«С помощью очень коллективных действий, общих жертв и национальной решимости мы преодолеем угрозу вируса», — заверил глава Белого дома.
Однако его же собственные слова порой противоречили чувству политического единства. Трамп, в частности, обвинил демократов в том, что те недостаточно склонны к переговорам по поводу пакета законов, направленных на борьбу с коронавирусом.
Хотя Трамп стремился создать видимость компетентности, он при этом отрицал, что были допущены ошибки, которые, по словам некоторых экспертов в области здравоохранения, усугубили кризис.
«Я вообще не беру на себя никакую ответственность, — сказал он, настаивая на том, что проблемы, которые привели к медленному распространению тестов на коронавирус, произошли по вине предыдущих администраций. — Мы столкнулись с комплексом обстоятельств, а также с правилами, инструкциями и спецификациями из другого времени».
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