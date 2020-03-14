Коронавирус в помощь — CNN о том, как мировые лидеры используют эпидемию в своих политических целях

Эпидемия коронавируса — явление глобальное, и некоторые лидеры даже используют её себе во благо, пишет корреспондент CNN на сайте телеканала. Так, в качестве примера он приводит Си Цзиньпина, который хватается достижениями в борьбе с болезнью, и Владимира Путина, который смог укрепить свои внутриполитические и внешнеполитические позиции.

Дональд Трамп объявил, что закрывает границы из-за коронавируса, пишет корреспондент CNN на сайте телекомпании. И хотя американского президента сложно заподозрить в том, что так он пытается получить сравнительное преимущество, но идея, что коронавирус в США распространяется от иностранцев, напоминает в целом его позицию изоляциониста. Между тем, некоторые страны, как Россия и Китай, уже используют тему коронавируса себе во благо, отмечает автор статьи.

У Си Цзиньпина на карте сейчас стоит всё: лидерские позиции внутри страны, экономика Китая, его положение на международной арене. Так что он постарался реабилитировать достижения своей страны в борьбе против коронавируса. Там даже выпустили книгу на разных языках о том, как Китай победил в войне с болезнью.

Но если Китай пытается обелить собственные действия, то Путин старается реализовать внутриполитические и внешнеполитические амбиции. По словам автора статьи, Владимир Путин после обвала цен на нефть, к которому он сам причастен, занялся укреплением личной власти. Именно в «чёрный понедельник» стало известно, что он намерен остаться у власти до 2036 года. При этом время было выбрано так, чтобы на фоне прочих проблем его объявление вышло как можно менее заметным.

Коронавирус дал Владимиру Путину ещё одну возможность, отмечает автор статьи. На саммите ОПЕК Россия отказалась от плана Саудовской Аравии по сокращению объёмов добычи нефти. В итоге цены на нефть упали, что больно ударило по американским производителям нефти, чей продукт выше по себестоимости, чем российский.

Россия лучше справляется и с коронавирусом, чем Америка, отмечает корреспондент CNN. «Не впервые Путин оказывается более проницательным, чем Трамп, не только в борьбе с болезнью, но и в извлечении геополитической выгоды из неё», — пишет автор статьи. Си тоже постарается извлечь выгоду за счёт Америки, и его преимущество в том, что Китай уже на пороге к выздоровлению.

В свою очередь, американская экономика, наоборот, как предполагается, будет падать. По сравнению с Путиным и Си Трамп выглядит, будто его «застали врасплох». Если в Китае пропустили начало эпидемии, то затем приняли жёсткие меры. У Трампа нет возможности применить такую тактику «твёрдой руки».

Чем дольше в какой-либо стране будет бушевать коронавирус, тем больше будет разрушена её экономика. Перед правителями может встать дилемма: водить карантинные меры, которые скажутся на производстве, или ждать до последнего, но ценой человеческих жизней. «В этой эпидемии на кону стоят жизни, но в игре геополитика, и чтобы победить в битве, странам нужно принять правильную таблетку», — делает вывод корреспондент CNN.