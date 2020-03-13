NYT: проблемы подготовки и коронавирус — Россия и Европа перенесли полёт на Марс
Совместная миссия России и Европы по отправке исследовательского аппарата на Марс на поиски признаков жизни будет отложена до 2022 года, сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, по большей части подготовка к миссии завершена, ракета-носитель и марсоход, получивший название «Розалинд Франклин», готовы. Однако до июля, когда будут благоприятные условия для запуска, остаётся не так много времени, и есть риск не успеть провести необходимые тесты, доработки и подготовить программное обеспечение для полёта.
«Мы могли бы осуществить запуск, но тогда мы бы не провели все тесты. Мы не можем игнорировать протокол», — заявил на пресс-конференции генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Иоганн-Дитрих Вернер.
The New York Times подчёркивает, что в принятии решения отложить полёт на Марс свою роль сыграла и пандемия коронавируса. Как отметил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, из-за «форс-мажорных обстоятельств, связанных с обострением эпидемиологической ситуации в Европе», эксперты не могут «совершать поездки в партнёрские отрасли». Кроме того, из-за коронавируса Рогозину и Вернеру пришлось отменить личную встречу, которая должна была состояться в Москве.
«Это очень трудное решение, но, уверен, правильное», — прокомментировал Вернер новость о переносе запуска. Каждые 26 месяцев Марс и Земля сходятся на минимальное расстояние друг от друга, и это самое благоприятное время для запуска исследовательского аппарата. Таким образом следующая возможность для полёта появится только в период с августа по октябрь 2022 года.
Издание напоминает, что программа ExoMars существует уже десять лет — «с переменным успехом». Изначально в проекте участвовали ESA и NASA, но в 2012 году администрация Барака Обамы объявила о выходе из программы, и тогда европейцы обратились за помощью к России. Первым этапом миссии стал «Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы» (Trace Gas Orbiter), который был запущен в 2016 году, успешно добрался до Марса и на сегодняшней момент исправно работает. Однако в рамках той же миссии из-за сбоя в аппаратуре разбился спускаемый модуль Schiaparelli.
Из-за особенностей атмосферы на Марсе посадка космических аппаратов — непростая задача. Поэтому специалисты всегда стараются провести тщательнейшую подготовительную работу и убедиться в надёжности парашютов и прочих элементов системы.
Несмотря на перенос запуска ExoMars, другие миссии на Красную планету, включая американский исследовательский аппарат Perseverance, китайский марсоход и орбитальный аппарат Hope из ОАЭ, по всей видимости, полетят в этом году по запланированному графику.
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