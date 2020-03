National Post: жена Трюдо заразилась коронавирусом, а сам премьер на карантине — но Канада справится с эпидемией

У жены канадского лидера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо было выявлено заражение коронавирусом, и сам премьер теперь проведёт две недели на домашнем карантине — но, в связи с отсутвием у него самого симптомов заражения, не будет сдавать анализы сам, пишет The National Post. По данным газеты, ситуация с коронавирусом в Канаде в целом обостряется, однако правительство уверяет, что сделает всё возможное, чтобы уберечь граждан и экономику от последствий эпидемии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведёт две недели на домашнем карантине — у его супруги Софи Грегуар-Трюдо был диагностирован коронавирус, сообщает канадская The National Post со ссылкой на официальные заявления на Канцелярию премьер-министра.



«Она чувствует себя хорошо, принимает все необходимые меры предосторожности, и симптомы у неё остаются слабовыраженными», — цитирует газета заявление. Согласно документу, сам Трюдо «здоров, и у него нет симптомов» инфекции, однако всё же проведёт по совету врачей две недели дома; сдавать анализы на коронавирус в связи с отсутствием выраженной симптоматики он не станет. «Канада имеет хорошо оснащённую государственную систему здравоохранения, которая будет бороться с распространением коронавируса. Премьер-министр и госпожа Грегуар-Трюдо благодарят всех профессионалов от здравоохранения и работников Канадского агентства здравоохранения, которые с большим успехом оберегают всех канадцев», — также говорится в заявлении.



Супруга премьера поблагодарила людей, которые выразили ей поддержку. «Хотя я испытываю неприятные симптомы заражения вирусом, я уже скоро встану на ноги, — подчеркнула Грегуар-Трюдо в собственном официальном заявлении. — Оставаться на карантине дома — это ничто по сравнению с тем, что приходится переносить некоторым канадским семьям, в том числе и тем, у которых есть более серьёзные проблемы со здоровьем». По данным The National Post, Грегуар-Трюдо почувствовала симптомы «похожего на грипп заболевания» в среду вечером, вернувшись из поездки в Лондон, где она выступала на общественном мероприятии в поддержку молодёжи. Она быстро пошла на поправку, однако в целях предосторожности всё же решила пройти дополнительное обследование, которое и выявило у неё заражение коронавирусом.



Помимо премьер-министра, на домашнем карантине в связи с возможным заражением коронавирусом ранее также оказались министр природных ресурсов Шимус О’Реган и министр малого бизнеса, стимулирования экспорта и международной торговли Мэри Нг, пишет The National Post. «Самоизолироваться» в связи с недомоганием решил и лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх; симптомов коронавируса у него нет, однако он всё равно решил последовать совету врачей и какое-то время не контактировать с людьми, сообщает издание.



Как напоминает корреспондент The National Post, ситуация с коронавирусом в Канаде продолжает ухудшаться: вчера в стране было выявлено несколько десятков новых случаев заражения — в частности, власти Онтарио объявили о том, что в провинции нашли ещё 17 заражённых, после чего их общее число достигло 59. По данным NP, Онтарио с понедельника будут на три недели закрыты все школы. Власти Квебека попросили всех прибывающих из-за границы жителей оставаться дома на две недели, а также обратились к организаторам мероприятий с участием большого количества людей с просьбой по возможности их отменить; в Альберте были предприняты аналогичные шаги, а также порекомендовали жителям воздержаться от поездок за границу; в городе Монреаль были закрыты библиотеки, развлекательные центры и бассейны; а в Саскачеване и Манитобе были выявлены первые для них случаи заражения, перечисляет автор статьи.



Вице-премьер Канады Христя Фриланд между тем заявила, что на высказанном в среду обещании потратить $1 млрд на борьбу с коронавирусом правительство не остановится, подчеркнув, что у страны хватит ресурсов на борьбу с последствиями коронавируса — в том числе и экономическими. «У нас достаточно экономической мощи, чтобы этого добиться. Кредитный рейтинг Канады — AAA, а к тому же у неё — самое низкое отношение госдолга к ВВП среди стран «Большой семёрки», — пояснила Фриланд. Вице-премьер также рассказала, что общается с американскими чиновниками, однако, несмотря на в целом положительный тон этих бесед, пока не может с уверенностью сказать, что граница между Канадой и США, которые закрыли на месяц въезд из Европы, останется открытой, пишет The National Post.