Spiegel: в Германии возмутились попыткой США присвоить немецкую вакцину

Сразу несколько немецких политиков раскритиковали США за попытку перекупить фирму CureVac, занимающуюся созданием вакцины от коронавируса, сообщает журнал Der Spiegel. Германия не может допустить, чтобы кто-то пытался присвоить себе эксклюзивные права на результаты исследований её учёных, подчеркнул министр иностранных дел страны Хайко Маас. Как и его коллеги, он убеждён, что победить вирус можно только совместными усилиями.

Американское правительство предприняло попытку купить расположенную в немецком городе Тюбинген фирму CureVac, занимающуюся производством вакцин для прививок, сообщает журнал Der Spiegel.

При этом сама фирма воспротивилась намерению властей США, а министр иностранных дел Германии Хайко Маас резко раскритиковал попытку убедить компанию сменить своё местоположение взамен на денежное вознаграждение. «Немецкие исследователи лидируют в разработке медикаментов и вакцин и участвуют в международном сотрудничестве. Мы не можем допустить, чтобы другие пытались присвоить себе эксклюзивные права на результаты их исследований», — заявил Маас в интервью газетам медиагруппы Funke.

Глава внешнеполитического ведомства Германии уже говорил об этом со своими коллегами из Канады, Южной Кореи, Бразилии и Австралии, однако собирается снова поднять этот вопрос в кругу государств «Большой семёрки». «Этот вирус мы победим только вместе, но не действуя друг против друга», — подчеркнул Маас.

Как отмечает издание, впервые о разногласиях вокруг тюбингенской медицинской компании CureVac стало известно, благодаря воскресному выпуску немецкой газеты Welt am Sonntag. Журналисты выяснили, что президент США Дональд Трамп попытался привлечь немецких учёных в Америку при помощи крупных денежных сумм или обеспечить своей стране эксклюзивные права на разрабатываемые медикаменты.

Высокопоставленный представитель американского правительства поначалу не подтвердил информацию, обнародованную немецкими СМИ. Он отметил, что ничего не знает ни о материале, опубликованном немецкой газетой, ни о данных, которые послужили его основой.

Напротив, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в воскресенье заявил: «Я могу лишь сказать, что сегодня неоднократно слышал от членов правительства, что это соответствует истине и что завтра мы будем говорить об этом в кризисном штабе».

В свою очередь, министр экономики Германии Петер Альтмайер, участвовавший в передаче телеканала ARD вечером в воскресенье, поблагодарил компанию из Тюбингена за то, что она не польстилась на «авансы США». С января этого года фирма CureVac работает над созданием вакцины против коронавируса, отмечает Der Spiegel.

В бундестаге также резко раскритиковали жадность США, продолжает немецкий журнал. «Ввязываться сейчас в соревнование по проблеме расположения фирмы было бы неверным сигналом. Вирус не знает границ. Сейчас важно международное сотрудничество, а не национальная корысть. Вакцина, как и вирус, не должна знать границ», — написал в Twitter председатель комитета по здравоохранению Эрвин Рюддель.