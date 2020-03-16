СТРАНА: голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Как пишет «СТРАНА», актриса рассказала подписчикам в Instagram, что уже неделю находится дома на самоизоляции.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом и находится в самоизоляции. Как пишет «СТРАНА», об этом актриса рассказала в Instagram.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьёз», — рассказала Куриленко.

Как напоминает издание, 40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма «Париж, я люблю тебя».