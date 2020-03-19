Меркель о вирусе: такого не было со времён Второй мировой

Немецкий канцлер Ангела Меркель выпустила видеообращение к гражданам своей страны в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Bild. Со времён Второй мировой войны Германия не стояла перед вызовами, требующими такой сплочённости и солидарности, прокомментировала она нынешнюю ситуацию и призвала немцев следовать правилам, а также прекратить паническую скупку товаров.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я сегодня обращаюсь к вам таким необычным способом, чтобы объяснить, чем в этой ситуации руководствуюсь я как канцлер и все мои коллеги в немецком правительстве... В связи с этим позвольте сказать: ситуация серьёзная. Отнеситесь и вы к этому серьёзно. С момента объединения Германии, нет, со времён Второй мировой войны наша страна не стояла перед вызовами, требующими таких сплочённых и солидарных действий...

Итак, речь идёт о том, чтобы замедлить распространение вируса в Германии. И для этого необходимо — жизненно необходимо — сосредоточиться на одном: насколько это возможно сократить общественную жизнь. Конечно, к этому нужно подойти разумно и взвешенно, ведь государство продолжит функционировать. Снабжение будет, конечно же, и дальше обеспечиваться. И мы хотим, насколько это возможно, сохранить экономическую активность...

И все могут быть уверены, что снабжение продуктами питания будет всегда обеспечено. И если за один день с полок всё сметут, их снова заполнят. Каждому, кто закупается в супермаркете, я бы хотела сказать: имеет смысл хранить запасы — так было всегда, — но нужно иметь чувство меры. Паническая скупка товаров, как будто они последние, бессмысленна и в конечном счёте не солидарна по отношению к остальным...

Я призываю вас: придерживайтесь действующих в ближайшее время правил. Мы в правительстве будем постоянно проверять, что можно исправить, а также что нужно сделать... Берегите себя и своих близких. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.