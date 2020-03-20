Bloomberg: из-за пандемии саммит G7 вместо резиденции Трампа пройдёт онлайн

Администрация Дональда Трампа объявила, что из-за коронавируса саммит «Большой семёрки», который должен был пройти в июне в резиденции президента Кэмп-Дэвид, состоится в формате видеоконференции, пишет Bloomberg. По мнению Белого дома, это поможет партнёрам сэкономить ресурсы и направить их на борьбу с заболеванием и на восстановление экономики.
Президент США Дональд Трамп намерен провести июньскую встречу «Большой семёрки» в формате видеоконферении вместо традиционного саммита в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, сообщает Bloomberg. На такое решение американского лидера толкает пандемия коронавируса.
«Для того чтобы каждая страна могла сосредоточить все свои ресурсы на борьбе с вызванными COVID-19 угрозами в сфере здравоохранения и экономики, по указанию президента Трампа, директор Национального экономического совета и главный координатор саммита G7 2020 года Лэрри Кадлоу объявил своим коллегам из группы подготовки, что встреча лидеров «Большой семёрки», которую должны были провести США в июне в Кэмп-Дэвиде, состоится в формате видеоконференции», — цитирует ресурс официального представителя Белого дома Джадда Дира.
Также, как отметил госслужащий, администрация президента проинформировала своих партнёров по G7, что в рамках продолжения «тесного сотрудничества» президент проведёт телеконференции с лидерами ещё и в апреле и марте.
Bloomberg подчёркивает, что главы стран «Большой семёрки» уже связывались по телемосту в понедельник 16 марта, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса.
Как отметил один из сотрудников Белого дома, формат видеоконференции вместо обычной встречи соответствует рекомендациям служб здравоохранения, а также поможет сэкономить средства и направить их на борьбу с заболеванием.
Кремль ознакомился с петицией общественных деятелей, потребовавших принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет необходимости сдавать тест на коронавирус, так как он хорошо себя чувствует и у него отсутствуют какие-либо симптомы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля. По его словам, волатильность вызвана в том числе идеальным штормом в мировой экономике, однако на смену этому всегда приходит период стабильности.
Эксперт Агентства нефтегазовой информации кандидат технических наук Александр Хуршудов прокомментировал сообщения американских СМИ о вероятном введении новых санкций США против России из-за падения цен на нефть.
Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ кардиологии») профессор Нана Погосова дала рекомендации страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями пациентам по защите от коронавируса.
Правительство Приморского края предложило три возможных варианта дистанционного обучения в школах и средне-специальных образовательных учреждениях региона после весенних каникул, запланированных с 23 марта по 1 апреля.
Министерство внутренних дел опровергло сообщения в соцсетях и мессенджерах о том, что полиция якобы приостановила личный приём граждан в подразделениях ведомства в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу, 20 марта, заявила, что досрочное голосование по поправке к Конституции в исключительных случаях и по согласованию с Центризбиркомом может быть расширено с трёх до семи дней.