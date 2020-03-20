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Guardian: здоровье граждан важнее — в Чили перенесли референдум по новой Конституции

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В целях борьбы с эпидемией коронавируса власти Чили перенесли референдум по проекту новой Конституции с апреля на октябрь, сообщает The Guardian. При этом его проведение было одним из главных требований на недавних массовых протестах в стране. Но правительство сочло, что в приоритете должно быть здоровье граждан, рассказывает британское издание.
Guardian: здоровье граждан важнее — в Чили перенесли референдум по новой Конституции
Reuters

В связи с эпидемией коронавируса политики Республики Чили решили перенести долгожданный референдум по проекту новой Конституции, сообщает The Guardian. Голосование должно было пройти 26 апреля. Но Министерство здравоохранения предостерегло, что на эту дату придётся пик пандемии.

В Чили на данный момент выявлено 324 подтверждённых случая заражения — это самый высокий показатель по столицам в Южной Америке, отмечает британское издание. В связи со сложившейся ситуацией референдум перенесли на 26 октября. Формально это решение должны ещё одобрить две трети конгресса.

«Это говорит о том, что здоровье чилийцев — наш приоритет, — заявил председатель оппозиционной Социалистической партии Альваро Элизальде. — Мы имеем дело с кризисом, который требует ответственных действий».

Принятие новой Конституции было одним из главных требований на протестах, прошедших в октябре. В ходе массовых демонстраций погибли 30 человек, тысячи получили ранения. К тому же страна потерпела многомиллиардные убытки.

Однако коронавирус быстро изменил политические приоритеты Чили, отмечает The Guardian. Президент республики Себастьян Пиньера объявил о введении на 90 дней «режима катастрофы», чтобы остановить распространение болезни. Это решение предоставляет правительству исключительную власть для ограничения свободы передвижения, обеспечения продовольственного снабжения и базовых услуг. В случае необходимости военным разрешено вмешиваться для поддержания порядка. 

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источник
Guardian Великобритания Европа
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