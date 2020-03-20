Guardian: здоровье граждан важнее — в Чили перенесли референдум по новой Конституции

03:00 Куман выразил надежду на то, что однажды возглавит «Барселону» Легендарный футболист «Барселоны» Рональд Куман, в настоящее время возглавляющий сборную Нидерландов, выразил надежду на то, что когда-нибудь станет главным тренером каталонского клуба.

03:00 Оперштаб опроверг данные о смерти пациента с коронавирусом в Тюмени Информация о смерти в Тюмени пациента, у которого диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, не соответствует действительности, заявили в оперативном штабе региона.

03:00 Экс-футболист ЦСКА Думбия не исключил своего возвращения в клуб Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, начинавший сезон в швейцарском «Сьоне», не исключил, что в будущем может вновь стать игроком армейцев.

03:00 Цена нефти WTI упала более чем на 10% Мировые цены на нефть марки Brent снизились почти на 4%, а на нефть марки WTI — более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Глава UFC отреагировал на критику СМИ за попытки проводить турниры, невзирая на коронавирус Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на критику СМИ о том, что промоушен не бережёт здоровье своих спортсменов, проводя турниры.

03:00 В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил, что на территории республики вводится режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Эксперт оценил решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых Руководитель Аналитического центра финансовых исследований НИФИ доктор экономических наук Игорь Варьяш оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.

03:00 Число заражённых коронавирусом в мире превысило 210 тысяч Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, при этом более 9 тыс. человек скончались.

03:00 Россиянин Шварцман выступит за Ferrari в первой виртуальной гонке «Формулы-1» Российский гонщик программы развития SMP Racing Роберт Шварцман выступит за Ferrari в виртуальных гонках, которые организовывает «Формула-1».

03:00 Суд Амстердама перенёс процесс по скифскому золоту из-за коронавируса Апелляционный суд Амстердама перенёс заседание по делу о принадлежности скифского золота из крымских музеев из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Центральном музее Тавриды.

03:00 Экс-футболист «Спартака» Никифоров рассказал о жизни на карантине в Испании Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров рассказал, что в Испании полиция тщательно следит за соблюдением карантина.

03:00 Джонсон объявил о закрытии по всей Британии пабов и спортзалов С 21 марта на всей территории Великобритании должны прекратить работу все заведения общественного питания, а также ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы, заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

03:00 Матыцин: считаю приостановку всех спортивных мероприятий единственно верным решением Глава Министерства спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение приостановить на территории России все спортивные мероприятия и ограничить режим работы ДЮСШ в рамках борьбы с коронавирусом.

03:00 Владимир Шахрин рассказал о переносе концерта в честь 35-летия группы «Чайф» Музыкант Владимир Шахрин рассказал о переносе концерта, который должен был состояться в Москве в честь 35-летия группы «Чайф».

03:00 Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 В УЕФА официально объявили о переносе финальной стадии Лиги наций и молодёжного ЧЕ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финальные стадии Лиги наций, молодёжного и женского чемпионатов Европы, запланированные на 2021 год, будут перенесены в связи с пандемией коронавируса.

03:00 В Гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости.

03:00 Семья убитой в Петербурге аспирантки опровергла согласие на компенсацию Семья аспирантки Анастасии Ещенко не требовала от обвиняемого в её убийстве историка Олега Соколова выплату компенсации в размере 10 млн рублей, заявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

03:00 Панарин: для меня этот вирус не так страшен Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как переживает пандемию коронавируса.

03:00 Эксперт объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.

03:00 В Чувашии устанавливают обстоятельства гибели женщины и двух детей в результате пожара В Чебоксарах устанавливают обстоятельства гибели женщины и двух детей в результате пожара.

03:00 В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса В Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Футболист «Кристал Пэлас» Заха бесплатно предоставит жильё медработникам для борьбы с коронавирусом Вингер «Кристал Пэлас» Вильфрид Заха предложил свою помощь врачам из Национальной службы здравоохранения Англии на время пандемии коронавируса.

03:00 Хрюнов: в России сегодня два тренда — коронавирус и Александр Емельяненко Российский промоутер, глава лиги WTKF Владимир Хрюнов сравнил популярность российского бойца Александра Емельяненко с коронавирусом, а также дал несколько советов, чем заняться людям во время мировой пандемии.

03:00 В ООН сообщили о заражении 24 сотрудников коронавирусом По данным офиса Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, 24 сотрудника ООН заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых Председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике общественной организации «Деловая Россия» Игорь Лавровский прокомментировал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.

03:00 В ГП Украины заявили о новом подозреваемом по делу «майдана» Бывший руководитель подразделения МВД по Киеву стал новым подозреваемым по уголовному делу о гибели людей на «майдане» 20 февраля 2014 года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

03:00 СМИ: Представители «Манчестер Юнайтед» встретились с агентами Лемара Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении футболиста сборной Франции и мадридского «Атлетико» Тома Лемара.

03:00 Житель Нидерландов прокомментировал ситуацию с коронавирусом Житель Амстердама прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Нидерландах.

03:00 Минсельхоз рассказал о товарных запасах сахара в России Минсельхоз России объявил, что товарных запасов сахара достаточно для обеспечения российского рынка до февраля 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министерство.

03:00 Промоутер пообещал Александру Емельяненко $1 млн за победу над Харитоновым Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов заплатить $1 млн бойцу Александру Емельяненко, если он победит своего соотечественника Сергея Харитонова.

03:00 Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.

03:00 «Победа» вывезла из Черногории в Россию всех своих пассажиров Авиакомпания «Победа» вывезла из Черногории в Москву всех российских пассажиров, которые не могли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.

03:00 В Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 131 В Москве за сутки подтверждено ещё 33 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в столице увеличилось до 131.

03:00 Александр Емельяненко рассказал, где делал свои татуировки Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что ему набили татуировки во время пребывания в тюрьме.

03:00 В Ростовской области рассказали о темпах строительства жилья с начала года В январе — феврале 2020 года строительство жилья в Ростовской области показало рост на 11,6%.

03:00 В Совфеде оценили предложение дать отсрочку по кредитам россиянам, застрявшим за границей Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.

03:00 Минфин США объявил отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ» Министерство финансов США сообщило о продлении отсрочки введения санкций по «Группе ГАЗ» до 22 июля 2020 года.

03:00 Двое испанских спортивных журналистов скончались от коронавируса Мировая пандемия коронавируса унесла жизни испанских спортивных журналистов Хосе Марии Канделы и Томаса Диас-Вальдеса.

03:00 Исинбаева призвала прислушиваться к советам вирусологов во время мировой пандемии Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом россиянка Елена Исинбаева на фоне мировой пандемии коронавируса призвала людей меньше обращать внимание на новости из телевизора.

03:00 В Татарстане завели дело по факту истязания малолетнего ребёнка В Азнакаевском районе завели уголовное дело по факту истязания матерью малолетнего ребёнка, заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Антон Шептицкий.

03:00 Эксперт оценила информацию об отмене Каннского кинофестиваля Телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе прокомментировала сообщения об отмене Каннского кинофестиваля из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 В Крыму продлили штормовое предупреждение из-за заморозков В МЧС Республики Крым предупредили, что в выходные дни на территории полуострова ожидаются заморозки.

03:00 Севастопольский драмтеатр покажет спектакли онлайн Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского до 6 апреля переходит на работу онлайн в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

03:00 Психиатр дал рекомендации по избавлению от страхов из-за коронавируса Главный внештатный психиатр Тюменской области Евгений Родяшин рассказал, как бороться со страхами и тревогами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

03:00 В Симферополе заявили об отсутствии дефицита продовольствия Заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Юлия Кимбург прокомментировала результаты ежедневного мониторинга цен и наличия в магазинах города продовольственных товаров.

03:00 США приостановили выдачу виз во всём мире Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

03:00 В Ставропольском крае более 600 млн рублей направят на меры по профилактике коронавируса В Ставропольском крае решили внести поправки в бюджет из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 В Москве создадут девять лабораторий для тестирования на коронавирус В Москве с 20 марта пять городских лабораторий начинают проводить тестирования на коронавирус, в течение недели число подобных учреждений увеличится до девяти.