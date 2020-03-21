Guardian: дождались — Джонсон всё-таки закрыл британские пабы, но таких шагов ждали раньше

Объявленные в пятницу Борисом Джонсоном новые меры по обеспечению социального дистанцирования, в рамках которых по всей стране будут закрыты пабы и другие досуговые заведения, поприветствовали многие члены правительства: от Лондона уже давно ждут более жёстких шагов по борьбе с коронавирусом, пишет The Guardian. Между тем, как будет обеспечиваться запрет пока не ясно — подчиниться поспешили далеко не все владельцы пабов, а к жёстким методам правительство пока не готово.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу предпринял «чрезвычайный шаг», издав указ о закрытии на территории всего Соединённого Королевства пабов, клубов и рестоарнов, пишет The Guardian. Одновременно Джонсон объявил о «беспрецедентном по масштабам» плане по поддержке государством выплаты окладов с целью «предотвратить цунами сокращений», подчёркивается в материале издания.

По данным The Guardian, британский премьер, объявив о новых шагах во время ежедневной пресс-конференции, признал, что они вступают в противоречие с «неотъемлемым правом рождённых в Англии людей посещать пабы», о котором Джонсон говорил ранее. Как отмечает обозреватель газеты, в последнее время на премьера оказывали «жёсткое давление», призывая его принять более серьёзные меры для борьбы с пандемией коронавируса, поскольку объявленные британским правительством понедельник шаги по обеспечению социального дистанцирования — в числе которых была рекомендация гражданам по возможности избегать социальных контактов — не возымели нужного эффекта на граждан страны.

Решение о закрытии увеселительных заведений было принято лишь после состоявшегося днём в пятницу заседания национального британского комитета по борьбе с пандемией Cobra, завершившегося незадолго до того момента, как Джонсон сделал соответствующие заявления, говорится в материале. Одной из наиболее остро обсуждавшихся на мероприятии тем стал вопрос о том, когда конкретно должен был вступить в силу новый шаг: ряд членов комитета, включая мэра Лондона Садика Хана, выступали за то, чтобы это произошло сразу же в пятницу, а не на следующий день. Известно также, что с утра пятницы правительство планировало закрыть только заведения в Лондоне — сообщения СМИ о скором «закрытии» столицы даже спровоцировали среди её жителей «паническую скупку продуктов питания и других товаров»; впрочем, уже к середине дня члены антикризисного комитета, получив свежую статистику о распространении вируса в стране, пришли к выводу, что речь должна идти об общенациональных шагах, рассказывает корреспондент The Guardian.

Как пояснял сам Борис Джонсон, правительство по согласованию с правительствами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии «настоятельно просит — повторяю, просит — кафе, пабы, бары и рестораны сегодня вечером закрыть свои двери в кратчайшие возможные сроки и не открывать их завтра»; при этом, по словам Джонсона, им будет дозволено продавать еду и напитки на вынос. Аналогичные предписания были вынесены в отношении ночных клубов, кино- и драматических театров, спортклубов и досуговых центров. Предполагается, что новые меры по обеспечению социального дистанцирования будут ежемесячно проверяться на предмет того, какие из них можно было бы смягчить, уточняет обозреватель The Guardian.

Как подчёркивается в материале газеты, заявления Джонсона были обнародованы в 5 часов вечера — то есть, как раз в тот момент, когда сотни тысяч людей традиционно выпивали после работы. По данным The Guardian, некоторые пабы объявили, что закроются, однако другие «не подали никаких признаков того, что намереваются подчиниться указаниям властей».

В полиции, которая, «по идее, должна обеспечивать закрытие, введённое законом», заявили, что правоохранители будут лишь напоминать владельцам заведений, оставшихся открытыми, о желаниях правительства, пишет издание. Официальный представитель Национального совета начальников полиции, представляющего всех правоохранителей Англии и Уэльса, в частности, заявил: «Мы ожидаем, что собственники всё же поддержат те меры, которые предназначены для того, чтобы защитить нас всех. Работать будем в нормальном режиме. Если сотрудники заметят, что какие-то заведения открыты, они будут напоминать им о рекомендациях правительства». В самом правительстве не планируют поначалу принимать меры в отношении таких пабов, поскольку считают, что указаний непосредственно от премьер-министра будет достаточно для того, чтобы большинство заведений всё-таки закрылись; тем не менее, к началу следующей недели министры уже будут готовы вводить в отношении «уклонистов» жёсткие меры посредством ужесточения условий предоставления лицензий на продажу алкоголя.

Господин Джонсон отмечал, что научные данные говорят о том, что для сдерживания распространения коронавируса будет достаточно соблюдения мер по социальному дистанцированию со стороны 75% заведений, пишет The Guardian. При этом он похвалил тех предпринимателей, которые последовали рекомендациям правительства, но признал, что пока их слишком мало.

В ходе пресс-конференции премьера также присутствовавший на ней канцлер казначейства Великобритании объявил о том, что правительство предоставит предприятиям средства для выплаты 80% окладов работников объёмом до £2500 в месяцев, чтобы владельцам не пришлось сокращать сотрудников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска, говорится в материале The Guardian. По данным газеты, ещё с понедельника даже многие члены парламента от Консервативной партии предупреждали, что большинству досуговых предприятий придётся уволить тысячи работников, поскольку их доходы практически испарятся. Во вторник Сунак уже объявлял о мерах поддержки бизнеса, включая предоставление им обеспеченных государственными средствами ссуд на общую сумму £330 млн, однако члены правительства отмечали, что такие шаги не станут сдерживающим фактором для сокращений, отмечает обозреватель издания. Между тем, новые меры, объявленные в пятницу, стали уже третьим по счёту «многомиллиардным финансовым обязательством», взятым на себя канцлером за последние 10 дней, подчёркивает журналист.

Как пишет автор, закрытие пабов стало лишь последним примером того, что британское правительство «изо всех сил пытается поспеть за развитием событий». В конце прошлой недели, после массовой отмены концертов и спортивных событий, власти Великобритании всё же ввели запрет на крупные собрания людей, а о закрытии всех школ в стране было объявлено только в прошлую среду — хотя тысячи учеников и студентов уже успели к тому моменту сами принять решение о том, чтобы остаться дома, поясняет журналист. Введение более жёстких мер от Джонсона ожидали ещё в четверг — но в тот день премьер лишь объявил о том, что учёные стали лучше понимать вирус, подчеркнув, что Великобритания сможет добиться «перелома» в борьбе с ним за 12 недель.

Между тем, на пятничной пресс-конференции премьер призвал публику соблюдать правительственные запреты, заявив: «Мало помалу, день за днём, благодаря вашим действиям, вашему самообладанию и вашим жертвам, мы добиваемся для нашей страны более сильной позиции, в которой мы сможем спасти без преувеличения тысячи жизней людей всех возрастов, людей, которым рано умирать, людей, чьи жизни могут и должны быть спасены — и будут спасены». Премьер также призвал публику не пытаться повеселиться «напоследок». «Пожалуйста, не делайте этого. Вам, быть может, и кажется, что вы неуязвимы, но нельзя гарантировать, что болезнь будет протекать у вас в лёгкой форме, а к тому же вы всё равно можете стать разносчиком и передать её другим людям», — цитирует его The Guardian.

Новые меры по обеспечению социального дистанцирования поприветствовали многие британские чиновники, включая министра здравоохранения теневого кабинета Джона Эшворта, который ещё утром в пятницу предупреждал правительство о том, что «в пабах и ресторанах, как можно видеть, полно народу, а вот на полках в супермаркетах пусто», упоминается в материале издания. Положительно оценила шаги Джонсона и премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, заявившая, что они «спасут людям жизни».