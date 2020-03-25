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20 minutes: польские власти пустят конфискованную водку на борьбу с коронавирусом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вместо того чтобы уничтожить 430 тыс. литров конфискованной водки и спирта, польские власти собираются пустить продукцию на процедуры по дезинфекции, проводимые в рамках борьбы с коронавирусом. Как пишет 20 minutes, конфискат будет передан пожарным, больницам, пограничным службам, полиции и различным государственным учреждениям.
20 minutes: польские власти пустят конфискованную водку на борьбу с коронавирусом
Reuters

Польские налоговые и таможенные службы конфисковали по меньшей мере 430 тыс. литров водки, контрафактной и нет, а также чистого спирта, сообщает 20 minutes. Власти страны собираются пустить продукцию на процедуры дезинфекции, осуществляемые в рамках борьбы с коронавирусом.

 

Как отмечает портал, изначально водка и спирт были изъяты в качестве улик на время судебных разбирательств и в дальнейшем конфискованы. И теперь, вместо того чтобы уничтожить алкогольную продукцию, власти собираются передать её соответствующим службам — для дезинфекции зданий, отдельных помещений и общественного транспорта. 

 

К примеру, как заявила представитель региональной таможенной службы Марта Розяк, пожарные из города Ольштын на северо-востоке страны уже получили 1 тыс. литров чистого спирта, в две местные больницы и ещё одну в Эльблонге отправили в общей сложности 2,5 тыс. литров. Также конфискованная продукция в ближайшие дни будет передана полиции, пограничникам и государственным учреждениям. 

 

20 minutes подчёркивает, что в Польше, в особенности на северо-востоке страны, нередко обнаруживают подпольные производства, которые выпускают бимбер, самогон, пользующийся большим спросом в деревнях и стоящий намного дешевле лицензированного алкоголя.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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20 minutes Франция Европа
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