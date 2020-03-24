Independent: крупнейший провайдер в США столкнулся с «перегрузками» из-за коронавируса

Меры борьбы с распространением COVID-19 влияют на работу основного поставщика интернета в Америке AT&T. По словам руководителя компании, рост числа людей, которые работают дистанционно и используют видеоконференции, увеличивает нагрузку на сети и интернет-инфраструктуру, сообщает The Independent.
Глава крупнейшего провайдера в США заявил, что его оборудование ощущает «определённое давление» из-за мер, принятых для сдерживания коронавируса. По словам директора телекоммуникационной компании AT&T Рэндалла Стивенсона, рост числа людей, работающих из дома, создаёт дополнительную нагрузку на широкополосную сеть, потому что они всё чаще пользуются видеоконференциями и другими ресурсоёмкими приложениями, пишет The Independent.
«То личное общение, которое существовало прежде, теперь осуществляется через мобильные устройства, через Wi-Fi, и инфраструктура работает достаточно хорошо, — заявил бизнесмен в недавнем интервью. — Мы видим некоторые признаки перегрузки. Нам придётсязаняться расширением сетей… но прямо сейчас они работают достаточно хорошо».
Комментарий Стивенсона прозвучал после серии отключений в США, Великобритании и Европе, связанных с пандемией COVID-19. На прошлой неделе ключевые британские телефонные компании и провайдеры столкнулись с массовыми перебоями работы из-за значительного увеличения веб-трафика.
Как ожидается, в ближайшие недели эта проблема лишь усугубиться, потому что меры сдерживания эпидемии расширяются, и всё больше людей будет оставаться дома, играть в онлайн-игры и смотреть фильмы или сериалы в интернете. Закрытие школ в Соединённом Королевстве также приведёт к росту нагрузок на сеть, потому что занятия будут проводиться удалённо.
Ряд компаний уже предложил свой метод решения этой проблемы. Amazon, Netflix и YouTube объявили, что собираются снизить качество видео на своих платформах, чтобы уменьшить нагрузку на интернет-инфраструктуру, напоминает The Independent.
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