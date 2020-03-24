1+1: в лишённом метро Харькове случился транспортный коллапс

В крупнейших городах Украины из-за коронавируса почти неделю не работает метрополитен. Как передаёт «1+1», если Киев ещё как-то справлялся без подземки, то в Харькове произошёл транспортный коллапс. При этом областные власти рассматривают возможность остановить все пассажирские перевозки в городе.

Украина — теперь страна без метро: в Киеве, Харькове и Днепре подземка не работает почти неделю. И если днепровский метрополитен — это всего шесть станций, пассажиров перевозил немного, то харьковским, так же как и столичным, пользовались миллионы людей. Как преодолевают транспортный коллапс города-миллионники, уже готовы рассказать Юлия Семененко в Харькове и Алла Хоцанивская в Киеве.

Давайте сначала в Харьков. Юлия, добрый вечер! Как сейчас выживает Харьков без подземки? Как это выглядит?

ЮЛИЯ СЕМЕНЕНКО, корреспондент: Приветствую. Двухмиллионный Харьков почти неделю живёт без подземки. Ежедневно метрополитен перевозил около миллиона пассажиров, и без него сразу произошёл транспортный коллапс. Городские чиновники даже попросили у правительства разрешения возобновить работу метро. Они ждут ответа. А областные власти уже рассматривают вариант, чтобы вслед за Киевом остановить все перевозки в Харькове.

АЛЕКСЕЙ КУЧЕР, глава Харьковской облгосадминистрации: Нам необходимо будет остановить весь общественный транспорт. Кто-то хочет этого, кто-то не хочет, у нас возникают некоторые трудности, но вместе с этим мы обязаны сохранить жизни и здоровье людей.

ЮЛИЯ СЕМЕНЕНКО: Пока что в трамваи, троллейбусы и маршрутки пускают только по десять пассажиров. За этим следят полицейские. Они же и разрешают конфликты, которые возникают раз за разом, поскольку люди, которым действительно нужно ехать на работу, просто не могут войти в салон из-за тех, кто игнорирует призывы оставаться дома.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Где вы работаете? Я же вижу, что вы не работаете. Где вы работаете, ответьте на вопрос. Вы в БТИ для чего идёте?

МУЖЧИНА: За документами.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Так пройдитесь пешком.

МУЖЧИНА: Пешком я не собираюсь.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: До БТИ тут 400 метров.

ЮЛИЯ СЕМЕНЕНКО: Это одна из самых крупных остановок общественного транспорта в Харькове. Обычно тут полно автобусов и людей, но сегодня пусто. Междугородные перевозки отменены, а большинство городских маршрутов вообще отказались ездить, пока не закончится карантин, поскольку им это не выгодно.

ЖЕНЩИНА: Таксисты подъезжают, сто гривен просят. Кто-то подвозит, конечно, попутки, за сто гривен я ехать не буду.

ДМИТРИЙ АКСЁНОВ, таксист: Даже бывает, что если люди на работу едут, и по 30 гривен набираем людей, чтобы им меньше платить. Кучкуем людей. Там же одному человеку надо, а так стараемся как-то войти в положение, скажем так.

ЮЛИЯ СЕМЕНЕНКО: Но несмотря на призывы соблюдать карантин и не выходить из дома, харьковские парки и скверы переполнены людьми. Одно из самых популярных мест — Саржин яр в центре города. Сюда идут гулять целыми семьями. Много кто надевает защитные маски, но не все. В некоторые банки, аптеки и на почту пускают только по одному клиенту, однако из-за таких ограничений больших очередей нет.

Юля, спасибо, у нас в столице 12-й день карантина. Сегодня закрыли движение всего общественного транспорта. Он перевозит лишь отдельные категории людей — и то, если у них есть специальное удостоверение. Это медики, полицейские, работники стратегических предприятий.

Алла Хоцанивская проехалась по Киеву и расскажет, возможно ли это на самом деле, опустел ли город. Алла, как сейчас выглядит общественный транспорт и кто им пользуется?

АЛЛА ХОЦАНИВСКАЯ, корреспондент: Приветствую, но сначала хочу рассказать об общей ситуации, сколько сейчас больных. По последней информации, в Киеве на 18 часов 28 больных, и сегодня выявили четыре новых случая. Это 17-летняя девушка, которая вернулась с учёбы из Лондона, 28-летняя женщина, которая вернулась из Австрии, и два человека, которые контактировали уже на Украине с больными людьми. Это 73-летняя женщина в Киевской области и 21-летний парень, который встречался со своим уже больным родственником. Сейчас 15 человек находятся в стационарах на лечении, 13 — на самоизоляции.

Я нахожусь сейчас в центре столицы. Это — Софийская площадь. Но посмотрите, как тут пусто. Мы сегодня проехались, были и на Крещатике, и на Подоле. На центральных улицах столица безлюдна. Людей практически нет. Даже транспорт фактически не ездит. Не ездят люди и на машинах, их очень мало. Это непривычно для столицы.

Мы видели общественный транспорт. Метро закрыто с прошлой недели, но общественный транспорт курсирует. На нём перевозят только тех, у кого есть на это разрешение. Это, в первую очередь, медики, правоохранители, спасатели, люди, которые работают в супермаркетах, аптеках, люди, которые работают на стратегически важных предприятиях, а также работники ЖКХ. Они могут пользоваться общественным транспортом, этот транспорт полупустой.

Я спрашивала у людей, придерживаются ли они карантина, прошу послушать, что они отвечали.

МУЖЧИНА: Чтобы доехать до работы, мне нужно использовать велосипед. Я живу далеко, на Оболони.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Сколько это занимает времени?

МУЖЧИНА: Час.

МУЖЧИНА: Вынужден ходить на работу, потому что я работаю в правоохранительных органах.

КОРРЕСПОНДЕНТ: У вас есть особый пропуск в троллейбусы, трамваи?

МУЖЧИНА: В данный момент пока нет, но скоро будет.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А как вы добирались?

МУЖЧИНА: На такси.

ЖЕНЩИНА: У меня есть маска с собой. Когда я захожу в аптеку, сегодня я была в магазине, я надевала маску. На улице говорят, что не надо.

АЛЛА ХОЦАНИВСКАЯ: Мы видели, что люди соблюдают карантин. Я надеюсь, что сегодня не прохладная погода разогнала людей по домам, а именно их сознательность. Студия.

Очень хочется в это верить, Юлия, Алла, спасибо вам. Нам рассказали, как живут Харьков и Киев в условиях карантина.

Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года.