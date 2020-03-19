1+1: пассажирку вытолкали из троллейбуса из-за введённого на Украине лимита

03:00 Александр Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем старший брат Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко считает, что президент Чечни Рамзан Кадыров повлиял на его жизнь больше, чем его брат Фёдор.

03:00 Штаб Навального в Иванове сообщил о прекращении работы На официальной странице штаба Алексея Навального в Иванове появилось сообщение о прекращении работы.

03:00 Федун считает катастрофической цену на нефть Цена на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель, катастрофическая. Об этом, как передаёт РБК, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун. Он отметил, что после развала сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».

03:00 ФИФА подала в суд на ЦУМ на сумму 6,5 млн рублей Международная федерация футбола (ФИФА) подала судебный иск к московскому Центральному универсальному магазину (ЦУМ) и российскому отделению бренда одежды Philipp Plein.

03:00 В Московском патриархате объяснили правила причащения при самоизоляции Верующие могут по благословению духовника причащаться без исповеди при условии отсутствия у них тяжких грехов, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон.

03:00 Греция передала Японии олимпийский огонь Игр-2020 Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Олимпиады 2020 года в Токио.

03:00 Суд по делу Пола Уилана начнётся 23 марта Суд по делу Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже, начнётся в понедельник, 23 марта.

03:00 Хоккеист «Салавата Юлаева» Умарк не вернётся в Россию, даже если сезон КХЛ продолжится Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил, что не вернётся в расположение клуба, даже если сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возобновится.

03:00 Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.

03:00 Дума приняла закон о наказании за продажу поддельных лекарств в сети Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств через интернет.

03:00 Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса Российские учёные смогли расшифровать первый полный геном коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минздрава России и поступившем в распоряжение RT.

03:00 Экс-футболист «Локомотива» Алиев назвал коронавирус фейком Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев поделился мнением об эпидемии коронавируса.

03:00 Медики назвали причину смерти женщины с коронавирусом в Москве Причиной смерти пациентки с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, по результатам вскрытия, стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил главный патологоанатом столицы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

03:00 Дзюба обратился к болельщикам в связи с коронавирусом Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.

03:00 Путин заявил, что надо быть готовым к любому развитию событий Российский президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, который рассказывал главе государства о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил, что надо быть готовым к любому развитию событий.

03:00 Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за возникновения финансовых проблем в связи с коронавирусом.

03:00 Лукашенко назвал коронавирус «очередным психозом» Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».

03:00 ЦСКА на две недели запретил футболистам команды выезжать из дома Московский футбольный клуб ЦСКА ввёл ограничения для своих игроков, тренеров, медицинского штаба, а также административного персонала в связи с распространением коронавируса.

03:00 Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал беспрецедентным кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Чемпионат Италии по футболу планируют возобновить 3 мая Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что национальное первенство планируется возобновить 3 мая.

03:00 Лукашенко поручил помочь россиянам, которые не могут выехать из Польши Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил помочь российским гражданам, которые не могут выехать из Польши из-за ограничений в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Глава ФЛГР объяснила, за счёт чего Большунов выиграл зачёт КМ Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, за счёт чего Александр Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира в минувшем сезоне.

03:00 В московском метро приостановили выступления музыкантов В Московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов, заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

03:00 В Совфеде прокомментировали перспективы введения нового трудового режима в России Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Вяльбе рассказала о жалобах на лыжника Устюгова Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о жалобах на двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова от одного из врачей.

03:00 Эксперт оценила пользу частого мытья рук Эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.

03:00 Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Московские парки примут участие в экологической акции «Час Земли» В 14 парках Москвы 28 марта с 20:30 до 21:30 планируют отключить подсветку зданий, освещение пешеходных зон и световые арт-объекты в рамках международной экологической акции «Час Земли».

03:00 Мишустин анонсировал мониторинг цен на продукты и лекарства в России Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 20 марта правительство начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и средства защиты во всех российских субъектах.

03:00 Метро Лондона ограничивает работу из-за коронавируса Лондонcкий метрополитен ограничивает работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Силуанов сравнил влияние на экономику цен на нефть и коронавируса Глава Минфина Антон Силуанов сравнил влияние на экономику ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть.

03:00 Оздоев высказался о челлендже с туалетной бумагой против коронавируса Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев высказался о челлендже «Оставайся дома», суть которого заключается в призыве не выходить на улицу во время эпидемии коронавируса.

03:00 Эксперт рассказал об альтернативе медицинским маскам Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, чем можно заменить медицинскую маску.

03:00 Фигуранту дела Голунова продлили домашний арест Басманный суд Москвы продлил бывшему сотруднику полиции Денису Коновалову, который признался в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, срок содержания под домашним арестом.

03:00 Менеджер Нурмагомедова высмеял тренировки Фергюсона Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высмеял тренировки американца Тони Фергюсона.

03:00 Экипаж подлодки «Великий Новгород» провёл учения по борьбе за живучесть Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть в рамках комплексных учений перед выходом в море.

03:00 В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах В Тверской области вступило в силу постановление верховного суда Российской Федерации, согласно которому приостанавливается приём граждан в судах из-за коронавируса.

03:00 Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом, которая находилась в столичной инфекционной больнице.

03:00 Самарин ответил на вопрос о кумирах в фигурном катании Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин ответил на вопрос, кто из фигуристов прошлого его вдохновлял.

03:00 Адвокат сообщил об этапировании солдата Шамсутдинова в СИЗО Читы Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года, этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

03:00 Фигурист Самарин: на чемпионате Европы не получилось сделать то, что планировал Россиянин Александр Самарин высказался о своём неудачном выступлении на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце в минувшем сезоне.

03:00 В Грузии и Армении увеличилось число случаев заражения коронавирусом Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Армении увеличилось до 115 человек. В Грузии зарегистрировано 40 заболевших.

03:00 В Самарской области рассказали о дополнительных мерах защиты от коронавируса Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о введении дополнительных мер для защиты жителей региона от коронавируса, которые будут распространяться на аэропорт и железнодорожные вокзалы.

03:00 Мишустин заявил об отсутствии оснований для паники из-за коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 нет оснований для паники.

03:00 Роскачество проверило безопасность томатного сока Специалисты Роскачества оценили безопасность и пользу томатного сока различных марок, представленных на российском рынке.

03:00 Экс-футболист «Милана» Кутузов заявил, что у итальянцев нет паники из-за коронавируса Бывший форвард «Милана» и сборной Белоруссии Виталий Кутузов рассказал, есть ли паника у итальянцев в связи с распространением коронавируса.

03:00 Оперштаб сообщил о смерти в Москве пожилой пациентки с коронавирусом В оперштабе сообщили, что в Москве скончалась 79-летняя пациентка, у которой результат анализа на коронавирус оказался положительным. Как подчёркивается, смерть женщины наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжёлой сопутствующей патологии.

03:00 Экс-футболист «Милана» Кутузов рассказал о коронавирусе в Италии Бывший форвард «Милана» Виталий Кутузов рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.

03:00 Эксперт оценил ситуацию с повышением спроса на продукты в России Начальник психологический службы Томского государственного университета Азамат Найман прокомментировал ситуацию с повышением спроса на товары в российских продовольственных магазинах.