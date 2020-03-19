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1+1: пассажирку вытолкали из троллейбуса из-за введённого на Украине лимита

Материал представлен в переводе ИноТВ
Из-за коронавируса на Украине ввели ограничение на количество людей в общественном транспорте, что приводит к конфликтным ситуациям. Так, в Сумах, передаёт «1+1», пассажиры вытолкали из салона троллейбуса женщину, которая не вошла в установленный лимит.

Одиннадцатый — лишний. В Сумах в условиях ограничений из-за карантина за количеством пассажиров следят сами пассажиры. Сегодня на одной из остановок в троллейбус зашла пенсионерка, но она не вошла в объявленный водителем лимит — не более десяти пассажиров.

Женщина отказалась выполнить требование выйти из салона, и тогда на помощь кондуктору пришёл другой пассажир. Вместе они вытолкали одиннадцатую, то есть нежелательную пассажирку из салона.

Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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1+1 Украина Европа
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