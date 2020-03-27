Asia Times: японцы не ударились в «панический карантин» — но от коронавируса страдают меньше остальных

В то время как большинство стран мира фактически оказалось на карантине, японские власти отнеслись к коронавирусу относительно спокойно, пишет Asia Times. Как отмечает издание, Япония придерживается комплексной стратегии, которая сочетает в себе нежелание проводить тесты на коронавирус и замалчивание реальных цифр, что, однако, нивелируется мощнейшей медициной, большим количеством спецоборудования, своеобразным культурным кодом, а также одержимостью чистотой.

Франция, Италия и часть США фактически объявили карантин. На улицах пустынно, магазины закрыты, в городах царит атмосфера страха. Мрачная коронавирусная весна. Но в Японии всё по-другому. Погода потеплела, и теперь под цветущими вишнями собираются толпы японцев — чтобы выпить. Некоторые рестораны предлагают 30%-ную скидку под лозунгом «Победи коронавирус». Общественный транспорт набит под завязку, а некоторые парки развлечений даже начали оживать. «Так почему же умирает так мало людей? В Японии зарегистрировано лишь 49 смертей от COVID|-19», — задаётся вопросом Asia Times.

Ответить на этот вопрос будет непросто, так как здесь играют роль сразу несколько факторов. Тем не менее, по словам одного японского чиновника, который пообщался с журналистами издания, японские власти тихо придерживаются стратегии «не спрашивай, не отвечай». Такой подход основывается на минимальном количестве тестов и «информационном массаже».

«Возможно, что это похоже на мутное и даже негуманное поведение. Однако такой подход обеспечил как спокойствие в стране, так и сохранение экономической активности. Такая стратегия уберегла систему здравоохранения от шока, притом что она зиждется на крепком фундаменте: первоклассном лечении основного летального симптома болезни — пневмонии», — отмечает Asia Times.

Что же касается правительственных наставлений о том, как избежать коронавируса, то они в лучшем случае выглядят туманными, а в худшем — сбивающими с толку. Японские власти приказали закрыть школы и отменить крупные мероприятия. В постере Министерства здравоохранения говорится о том, что японцам следует избегать плохо проветриваемых помещений, больших скоплений людей и тесного контакта.

Тем не менее в пример в постере приводится вовсе не набитая до отказа пригородная электричка. В этих плохо проветриваемых, переполненных вагонах в час пик практически невозможно избежать тесного контакта. Однако если попросить людей избегать поездов, то это нанесёт удар по самой Японской Корпорации, а в этой стране экономика всегда превалирует над областью народного здравоохранения.

Что же касается культуры, то Япония известна своей одержимостью чистотой. Её граждане носят маски, как ради сохранения здоровья, так и для красоты на протяжении, как минимум, века. При этом Япония не похожа на такие эмоциональные нации, как Франция и Италия. Социальное дистанцирование — это часть её культуры. Японцы предпочитают здороваться поклоном, а не поцелуем или рукопожатием.

Тем не менее подобные социальные устои в одиночку вряд ли могут объяснить видимое отсутствие в Японии пандемии. Мало кто будет спорить с тем, насколько мало в этой стране объективных данных о размахе болезни.

Например, даже Японская медицинская ассоциация сообщила, что доктора решили, что в 290 случаях стоит провести тест на коронавирус — однако центры здравоохранения отказались этим заниматься. Хотя без тестов размах эпидемии понять нельзя, японское правительство утаивает данные, проводя лишь ограниченное количество тестов в попытке продемонстрировать, что «всё находится под контролем».

Уровень смертности от коронавируса оценивают от 1% до 3%, хотя кое-кто и указывает на то, что при определённых условиях эта цифра может быть меньше. Многие из тех, кто подхватил вирус, не проявляют никаких симптомов, а если и проявляют, то вскоре выздоравливают. Тем не менее вирус может убивать, особенно престарелое население — на которое Япония особенно богата. Главные убийственные факторы COVID-19 — это пневмония и сепсис.

10 марта Японское общество по профилактике и контролю инфекций обновило свою брошюру о коронавирусе. Её тон спокоен: «С мер по сдерживанию Япония переходит к периоду распространения инфекции, и мы должны действовать соответственно». Авторы брошюры слегка журят тех граждан, которые пытаются добиться проведения «ненужных» тестов и призывают врачей предотвращать столпотворения в больницах и отправлять больных с незначительными симптомами по домам, предписывая им соблюдать режим самоизоляции. При этом в документе говорится об отсутствии особого лекарства против коронавируса.

«Основа лечения — симптоматическая терапия», — отмечается в брошюре. При обнаружении признаков пневмонии предлагается использовать все возможные методы лечения, среди которых числится кислород и сужающие сосуды медикаменты. К счастью, отмечает издание, если вы заболели пневмонией в Японии, то вам повезло.

В Японии — отличная система общественного здравоохранения. Она весьма доступна, так что большинство людей может попасть к терапевту, только когда им начинает нездоровиться — ещё до того, как болезнь успевает усугубиться.

Пневмония — это главная причина смертности в Японии, так как она поражает в основном престарелое население. Начиная с 2014 года все лица старше 65 лет имеют право на бесплатную, но необязательную вакцинацию от одной из форм пневмонии. Это принесло свои плоды: с 2017 года уровень смертности серьёзно снизился.

Что же касается томографов, то Япония — мировой рекордсмен по их количеству на душу населения: 101 аппарат на 100 тыс. Для сравнения, второе место занимает Австралия с 44 томографами. При этом японские доктора, по всей видимости, ищут новые средства лечения.

Например, для лечения пациентов с запущенной формой болезни используется гидроксихлорин, который ранее применялся против малярии. Местное лекарство против астмы также, судя по всему, творит чудеса. Например, по некоторым данным, у одной женщины за 70 не только пропал жар, но и значительно ослабла тяжёлая форма пневмонии. Ещё два пожилых пациента смогли отказаться от респираторов после регулярных дозировок этого лекарства.

Нынешний подход в духе «лечи симптом» показывает неплохие результаты. Если в Японии вы пойдёте к врачу с симптомами пневмонии или затруднениями в дыхании, вас вряд ли проверят на коронавирус, но, скорее всего, отправят на КТ или рентген. Если же у вас обнаружат пневмонию, за вас возьмутся всерьёз — и есть хорошие шансы на выздоровление. И если вы выздоровеете, то вас, скорее всего, на коронавирус проверять не станут. «Таким образом исчезает случай COVID-19 — как в буквальном, так и в статистическом смысле», — констатирует Asia Times.

Однако в том случае, если вас не вылечат, дело обстоит немного иначе. После катастрофы на Фукусиме в 2011 году у японского правительства ушли месяцы просто на то, чтобы признать сам факт аварии. Токио в прошлом не раз врал, а японские бюрократы зачастую пытаются скрывать скандалы. В результате, что совсем неудивительно, 90% японцев статистике своего правительства не доверяют.

Судя по всему, Япония избегает тестов на коронавирус осознанно. На 2 марта среднее количество тестов на миллион человек в соседней Южной Корее достигло 4099. В Японии этот показатель составил лишь 72.

Когда же речь идёт о статистике смертей, то дело выглядит ещё более запутанным. Японские власти проводят вскрытие лишь 10% пациентов, умерших при подозрительных обстоятельствах. Если кто-то умер в больнице от пневмонии, то вряд ли его отправят на аутопсию. Поэтому вполне возможно, что смерти от коронавируса скрываются среди жертв пневмонии.

«Но тогда какие же последние известные цифры смертей от пневмонии?» — задаётся вопросом Asia Times.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния ответило изданию следующим образом: «Мы публикуем эти цифры в рамках комплексного исследования каждые три года». При этом последние официальные данные о количестве случаев госпитализации датируются ноябрём — ещё до начала эпидемии.

Тем не менее, оговаривается издание, нет никаких сообщений о массовых и секретных захоронениях. При этом один министерский чиновник, пожелавший остаться анонимным, объяснил это следующим образом: «Сейчас такой период, что сдерживание — это нереалистичная стратегия. Нам нужно сконцентрироваться на серьёзных случаях, и большинство экспертов с этим тихо соглашаются. Если всем сказать пройти тест, то медицинские институты утонут в потоке людей, которым там быть незачем. Они только отвлекают от критических случаев, что может косвенно привести к более масштабному кризису здравоохранения».

В то время, как большинство стран удалилось на панический карантин, который на неопределённый срок заморозил всю экономическую активность, этот чиновник объяснил саму суть негласной стратегии Японии. «Спросите себя сами: «В чём ценность мудрости, если она не приносит пользы мудрым»? Большинство заражённых выздоровеет самостоятельно благодаря собственной иммунной системе. Нам нужно сначала заняться теми, чей иммунитет их подводит, иначе система здравоохранения сама себя подведёт», — объяснил он.