Главред GT: когда миру нужно единение, Помпео ведёт себя как «политический бандит»

Пока G20 призывает объединить международные усилия для борьбы с коронавирусом, на встрече G7 госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз набрасывается с критикой на Китай, отмечает главред Global Times Ху Сицзинь. По мнению китайского журналиста, Помпео не годится на роль главы американской дипломатии и в период, когда миру нужно сосредоточиться на взаимодействии, ведёт себя как «политический бандит».
ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: Сегодня «Большая двадцатка» провела экстренный саммит в столь необходимой попытке объединить усилия в глобальной борьбе с коронавирусом.
Однако во время только что завершившейся видеоконференции глав МИД «Большой семёрки» госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз накинулся с критикой на Коммунистическую партию Китая. Где уж тут говорить о каких-то поползновениях к укреплению солидарности между Китаем и Америкой в борьбе с эпидемией?
Я понимаю, что своими нападками на Китай Помпео хочет помочь президенту Трампу снять ответственность с его администрации за неэффективные меры по урегулированию кризиса, но ему не следует заходить так далеко. Эпидемия в США распространяется так быстро, что Америка может стать новым очагом глобальной пандемии. Слабость и даже халатность американского правительства стали очевидны, но всё равно Помпео винит во всём Китай. Он что, держит американцев и международное сообщество за глупцов?
Я считаю, что господин Помпео всё больше начинает походить на политического бандита. Такой человек прекрасно подходит на должность руководителя ЦРУ, чтобы осуществлять всякие тёмные махинации, но он абсолютно не годится на то, чтобы стоять во главе американской дипломатии. Он сводит на нет функцию дипломатии, которая заключается в смягчении международных отношений между влиятельными державами. Но вместо этого Помпео превращает дипломатию в передовую противостояния США с Китаем.
Грустно смотреть, как США, страна, которой я в молодости восхищался, позволяет правящим элитам, вроде Помпео, вести себя как каким-то гангстерам на международной арене.
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