«Основана гениями, но управляется кучкой идиотов»: сенатор США о затянувшемся из-за демократов процессе принятия законопроекта по коронавирусу

Хотя, судя по всему, Белому дому и конгрессу всё же удалось найти общий язык и договориться о законопроекте по экономической поддержке в кризис COVID-19, этот процесс дался властям непросто. Сенатор Джон Кеннеди возмущён поведением демократов, которые, по его мнению, в трудный для всей страны час попытались протолкнуть в законопроекте собственные интересы и набрать очки для предстоящих выборов.

Сегодня в сенате Джон Кеннеди высказал схожую точку зрения.

ДЖОН КЕННЕДИ, член сената США от штата Луизиана: Знаете, о чём сейчас думают американцы, господин президент? Они думают, что наша страна была основана гениями, но управляет ею кучка идиотов.

Что мы оставим своим детям, если сегодня наша экономика того и гляди развалится?

Сейчас сенатор Кеннеди с нами на связи. Большое спасибо вам, сенатор, за участие в нашей программе. Вы уже давно в Вашингтоне, да и я тоже. И лично я никогда не видел ничего, подобного этому законопроекту, представленному демократами. Как будто пародия какая-то. Подчеркну, я не пытаюсь сейчас выставить в негативном ключе другую партию, это действительно моё честное мнение.

Они правда думали, что этот законопроект примут? Правда считают, что введение специальных должностей, которые будут наблюдать за осуществлением политики многообразия в американских компаниях, — должный ответ на вызванный коронавирусом кризис? Как такое понимать?

ДЖОН КЕННЕДИ: Мне кажется, они убеждены, что загнали республиканцев и президента в угол. Такое впечатление, что раздаётся телефонный звонок, на том конце провода — реальное положение вещей, но только конгресс кладёт трубку.

То, что я сказал во время своего выступления в сенате, — я действительно так считаю, Такер. Наиболее снисходительные американцы, должно быть, думают: «Ну, в конгрессе есть хорошие люди, только вот непонятно, в чём они хороши». Менее доброжелательные граждане интересуются: «Как эти болваны вообще сумели выбраться из материнской утробы?»

Люди ведь работу теряют, теряют свои сбережения, пенсии. Мы полагаем, что знаем, как вновь поставить экономику на ноги в течение следующих 60—90 дней, пока не сможем взять под контроль распространение вируса. Но некоторые мои коллеги ведут себя, как полнейшие негодяи. Я не хочу сказать, что они это нарочно, но тем не менее они топят законопроект. Эти люди пытаются протащить через него все свои лобби, обеспечить выполнение политических пожеланий, а не реальных нужд, думая, что смогут всё это протолкнуть, потому что мы слишком боимся голосовать против. И это попросту неправильно! Неправильно.

Кроме того, это ещё и контрпродуктивно. Речь ведь идёт не о переименовании здания почты — это то, что представляет непосредственный интерес для всей страны. И люди внимательно следят за развитием событий. Они что, думали, что никто не заметит, что у них в законопроекте?

ДЖОН КЕННЕДИ: Не знаю. Не уверен, что они вообще о чём-то думают. Я видел пресс-конференцию спикера (палаты представителей Нэнси Пелоси. — ИноТВ), и, при всём уважении, по сути, она говорила, что хочет, чтобы президент Трамп поддержал план здравоохранения Барака Обамы. Но этого не будет. Вы это понимаете, я это понимаю.

Вы правильно отметили в своих комментариях о некоторых пунктах законопроекта, выдвинутых демократами. Политика многообразия в руководстве компаний? Регистрация избирателей в один день с голосованием? Налоговые вычеты за использование ветровой или солнечной энергии? Они, в общем и целом, хотят протащить «новый зелёный курс» и настаивают: «Если вы, республиканцы, его не поддержите, мы экономически задушим американский народ».

Это правда, для небольшого процента нашего населения коронавирус смертельно опасен. Для небольшой части американцев. Но знаете, что ещё смертельно опасно? Бедность. Голод. Крах всей экономики. Нам пора прекратить переживать о следующих выборах и задуматься о следующем поколении и о том, что мы ему оставим. А это будет выжженная земля, если мы допустим крах нашей экономики. Но этого можно избежать, мы можем выстоять. Только у нас нет на это нескольких месяцев — лишь считанные дни.

Да, согласен, такое впечатление, что у нас остались считанные дни, чтобы что-то сделать. Большое спасибо, сенатор, что появились у нас сегодня. Спасибо за вашу оценку этой чудовищной ситуации, а она действительно такова.

ДЖОН КЕННЕДИ: Так и есть, хуже не было. Благодарю.

Просто невероятно. Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года.