Contra Magazin: «очень большой груз» — перед лицом эпидемии Трамп принял помощь от России

03:00
Мамедов прокомментировал инициативу Федерации бокса России помогать находящимся на самоизоляции
Член сборной России по боксу Габил Мамедов поддержал создание оперативного штаба Федерации бокса России, направленного на оказание помощи соотечественникам во время пандемии коронавируса.
03:00
В Пермском крае умер первый пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
03:00
В НХЛ продлили карантин до 15 апреля
Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила самоизоляцию игроков до 15 апреля в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Актёр «Звёздных войн» Эндрю Джек скончался от коронавируса
Британский актёр Эндрю Джек, исполнивший роль майора Калуана Эматта в киноэпопее «Звёздные войны», умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет Evening Standard со ссылкой на агента актёра Джилл Маккалоу.
03:00
Загитова призвала болельщиков к самоизоляции и занятиям спортом на дому
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к болельщикам во время пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
В Мосгордуме предложили штрафы за нарушение режима самоизоляции
Жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере 4 тыс. рублей. Как сообщает Интерфакс, такие меры предложены депутатами Мосгордумы.
03:00
Боксёр Мамедов рассказал, как намерен сохранять форму на карантине
Член сборной России по боксу Габил Мамедов рассказал, как собирается поддерживать физическую форму во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
03:00
Боксёр Мамедов о самоизоляции: первые пять-шесть дней было весело, но уже поднадоело
Член сборной России по боксу Габил Мамедов, выступающий в весовой категории до 60 кг, рассказал о жизни в условиях самоизоляции.
03:00
Россия отправит в США самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом
Россия на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в Соединённых Штатах предложила Вашингтону поддержку. Самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом вылетит в США до конца суток.
03:00
У экс-капитана сборной США по теннису Макинроя диагностирован коронавирус
У бывшего капитана сборной США в Кубке Дэвиса Патрика Макинроя, брата легендарного Джона Макинроя, обнаружен коронавирус.
03:00
Число заболевших COVID-19 во Франции за сутки выросло на 7,5 тысяч
Число заболевших коронавирусом COVID-19 во Франции за сутки выросло почти на 7,5 тыс. и составляет 52 128 человек.
03:00
Пассажиропоток в пригородных электричках Подмосковья снизился на 64%
Пассажиропоток в пригородных электричках Московской области снизился на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
03:00
Черчесов призвал болельщиков соблюдать карантин
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды в связи с пандемией коронавирусной инфекции, призвав всех соблюдать меры предосторожности.
03:00
Вылечившийся от коронавируса россиянин рассказал о своём самочувствии
Россиянин Виталий Миронов, которого 30 марта выписали после успешного лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал RT, как попал в больницу в Коммунарке. Он заявил, что после выздоровления «прекрасно себя чувствует».
03:00
Эксперт рассказал, на какие товары вырос спрос в России на фоне ситуации с коронавирусом
Пиар-директор сервиса «Юла» Тимофей Соболевский рассказал, на какие услуги и товары вырос спрос на фоне ситуации с коронавирусом в России.
03:00
В Российской гильдии риелторов оценили перспективы цен на недвижимость
Вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов оценил перспективы цен на недвижимость.
03:00
Пригожин оценил перспективы появления новых артистов во время самоизоляции
Продюсер Иосиф Пригожин оценил перспективы появления новых артистов во время самоизоляции.
03:00
Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса.
03:00
Самарская область получит 1,2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением коронавируса
Самарская область получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на меры по борьбе с распространением коронавируса.
03:00
В Удмуртии выявили два случая нарушения режима самоизоляции за сутки
За сутки в Удмуртии зафиксировали два случая нарушения самоизоляции лиц, прибывших из-за границы.
03:00
Члены сборной России по боксу будут помогать доставлять продукты и медикаменты находящимся в самоизоляции
Валерия Трабукки, руководитель оперативного штаба и горячей линии помощи Федерации бокса России, заявила, что члены сборной страны будут доставлять продукты и медикаменты людям, находящимся в самоизоляции.
03:00
Эксперт прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе
Заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.
03:00
В ЯНАО ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса
В Ямало-Ненецком автономном округе ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на нефтяном рынке.
03:00
Аналитик оценил рост интернет-трафика в России из-за ситуации с коронавирусом
Аналитик ГК «Финам» Леонид Дельцин оценил рост интернет-трафика в России из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
Эксперт дал рекомендации по кибербезопасности при дистанционной работе
Директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов дал рекомендации по кибербезопасности при дистанционной работе.
03:00
В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом
Официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи заявила, что коронавирусная инфекция подтверждена у девяти сотрудников структур ООН в Женеве.
03:00
В Свердловской области привлекли к ответственности 11 нарушителей режима самоизоляции
В Свердловской области начали заводить административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции.
03:00
Диетолог рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции.
03:00
В оперативном штабе Федерации бокса России подвели итоги первого дня работы
Руководитель оперативного штаба и горячей линии помощи Федерации бокса России Валерия Трабукки подвела итоги первого дня работы.
03:00
Психолог рассказала, как предотвратить семейные конфликты во время режима самоизоляции
Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как предотвратить семейные конфликты во время режима самоизоляции.
03:00
В Госдуме прокомментировали ситуацию со вступительными экзаменами из-за коронавируса
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за коронавируса.
03:00
Космонавт Джанибеков рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции
Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции.
03:00
В Россию возвратятся из-за рубежа почти 2 тысячи граждан
В Россию 31 марта планируется возвращение почти 2 тыс. российских граждан из других стран на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила Росавиация.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге
Спасатели рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в среду, 1 апреля.
03:00
Тихонов поддержал Резцову в желании подать иск на Губерниева
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не исключает подачи иска на известного комментатора Дмитрия Губерниева за оскорбления.
03:00
В Ижевске готовят к выписке переболевших коронавирусом
В Ижевске готовят к выписке горожан, переболевших коронавирусной инфекцией.
03:00
В США от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае
Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 3,4 тыс.
03:00
Ушёл из жизни экс-хоккеист «Динамо» Фроликов
Известный в прошлом хоккеист московского «Динамо» Алексей Фроликов умер на 64-м году жизни.
03:00
Часть сотрудников миссии ОБСЕ вывезли из ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ временно переместила некоторых сотрудников с территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Бичуев назвал сильную сторону Исмаилова
Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев назвал скорость сильнейшей стороной Магомеда Исмаилова, будущего соперника его подопечного, Александра Емельяненко.
03:00
Бичуев сказал, считает ли Емельяненко бойцом уровня топ-3 UFC
Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев ответил на вопрос, мог бы Александр Емельяненко на равных сражаться с топ-бойцами UFC.
03:00
Князь Монако Альбер II выздоровел после заражения коронавирусом
Князь Монако Альбер II, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, полностью вылечился.
03:00
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Франции
Французский скульптор Шеломо Селинжер — бывший узник девяти концлагерей, последним из которых был лагерь Терезиенштадт в Чехословакии, — прислал письмо в рамках проекта RT #ПочтаПобеды, в котором попросил помочь узнать имя спасшего его из концлагеря советского врача.
03:00
Президент ПБК ЦСКА: российский спорт не выдержит пандемии коронавируса и обвала рубля
Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин спрогнозировал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияет на отечественный спорт.
03:00
СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
03:00
Черчесов заявил, что в сборной России по футболу нет заболевших коронавирусом
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что врач команды Эдуард Безуглов сообщил ему об отсутствии случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди игроков команды.
03:00
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 837
Число скончавшихся за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии возросло на 837 — до 12 428.
03:00
Харитонов: Александр Емельненко несёт всё подряд
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов оценил желание тяжеловеса Александра Емельяненко драться с представителями среднего веса.
03:00
Профсоюзы инициировали поддержку бизнеса и официально неработающих в условиях карантина
Конфедерация труда России (второе по численности профсоюзное объединение страны) предлагает оплачивать период вынужденных нерабочих дней работников, подпавших под карантин или ограничения в виде режима самоизоляции, из Фонда социального страхования России. Об этом говорится в заявлении исполкома КТР, поступившем в RT.