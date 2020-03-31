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Contra Magazin: «очень большой груз» — перед лицом эпидемии Трамп принял помощь от России

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Россия прислала в США самолётом большой груз для борьбы с коронавирусом, пишет Contra Magazin со ссылкой на слова Дональда Трампа. Отмечается, что в США зафиксировано уже более 160 тыс. случаев заражения.
Contra Magazin: «очень большой груз» — перед лицом эпидемии Трамп принял помощь от России
Reuters

В рамках борьбы с пандемией коронавируса Россия послала в США самолёт с медицинским оборудованием, пишет Contra Magazin, ссылаясь на недавнее заявление Дональда Трампа.

Выступая на брифинге в Белом доме, Трамп отметил, что США имеют прекрасные отношения со многими странами. «Китай прислал нам определённые вещи. Россия прислала самолётом очень большой груз. Медицинское оборудование. Очень хорошо», — приводит издание слова американского президента.
 
Согласно официальным данным статистики, в США зарегистрировано более 160 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2 900 смертей. Как отмечает издание, Трамп долгое время игнорировал угрозу вируса, однако теперь ему приходится на него реагировать. 
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Contra Magazin Сейшелы Африка
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