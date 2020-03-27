Bild: Россия добилась «пиар-успеха» в Италии благодаря правым партиям Европы

По мнению таблоида Bild, российская акция «псевдопомощи» Италии во многом стала возможной благодаря правым политикам из Германии и Италии. Один из членов немецкой «Альтернативы для Германии» написал в Москву письма с просьбой о поддержке, а итальянская «Лига Севера» надавила на своего премьера, чтобы тот её принял, обеспечив тем самым Кремлю «пиар-успех», объясняет автор статьи Юлиан Рёпке.

Италия стала в Европе эпицентром распространения коронавируса, пишет Bild. И глава Кремля Владимир Путин отправил туда солдат в рамках акции «псевдопомощи», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке. О ней он договорился с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Причём, как оказывается, во многом успеху предприятия поспособствовала немецкая партия «Альтернатива для Германии».

Члена правого политического объединения Ульриха Оме до глубины души поразили кадры с штабелями гробов из Ломбардии, и он от лица итальянцев написал в Россию несколько писем с просьбой о помощи. Одно из них было адресовано председателю Комитета Государственной Думы по международным делам Леониду Слуцкому, а второе — депутату Мосгордумы Роману Бабаяну.

В интервью Bild Оме заявил: «Я думаю, что эти письма и реакция на них сильно повлияли на решение Путина провести телефонные переговоры (с Джузеппе Конте. — ИноТВ)». В свою очередь итальянская «Лига Севера» оказала давление на премьера своей страны, поставив его перед нелёгким выбором: принять помощь Москвы и тем самым обеспечить России «пиар-успех» или отказаться и стать тем, для кого нежелание сотрудничать с Кремлём важнее жизней итальянцев. Это «любопытный пример» сотрудничества правых партий в Германии и Италии с Россией, а также пример того влияния, которое они имеют на главу Кремля, отмечает издание.

Акция помощи носила не «медицинский и гуманитарный» характер, а «геополитический и дипломатический», писали в итальянской прессе. К тому же, как утверждает издание La Stampa, от 80% российских поставок мало или вообще никакой пользы. Россия не будет привозить в Италию то, в чём нуждается сама, заявил в интервью Bild бывший офицер итальянской армии. По его мнению, россияне приехали в его страну только для того, чтобы «помахать своими флажками». «Это пиар-акция. Привезённое снаряжение бесполезно не на 80 процентов, а на все 100 процентов», — заявил он. Оме же убеждён в том, что все эти разговоры призваны «отвлечь внимание от того, что помощи от Европы как не было, так и нет».