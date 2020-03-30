wPolityce: выход из международной изоляции — главная ставка России в эпоху коронавируса

С усилением распространения коронавируса Россия перешла в политическое наступление, говорит пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарын. В интервью порталу wPolityce он обращает внимание на то, что на международной арене она позиционирует себя как страну, которая сама не только прекрасно справляется с пандемией коронавируса, но и готова помогать другим. И при этом она намекает на то, что могла бы сделать намного больше при условии отмены санкций со стороны ЕС.

В течение многих лет Польша служит объектом информационных атак и пропаганды cо стороны Российской Федерации. В последние годы это влияние стали называть «гибридной войной». И сегодня в этой войне Россия использует различные виды инструментов, в том числе информационные, с целью дестабилизации других стран. «В настоящее время, в условиях пандемического кризиса мы имеем дело с сильной активизацией России. Польские службы анализируют и выявляют дезинформационную деятельность, направленную против Польши, проводимую как в нашем, так и в зарубежном информационном пространстве. Средства массовой информации известны тем, что они распространяют дезинформацию, поэтому они часто используются для этих действий», — говорит в интервью порталу wPolityce пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарын.



«Мы отслеживаем этот процесс, вылавливаем такую информацию и фейковые новости, поскольку они наиболее вредны и опасны для Польши», — добавляет он. В беседе Жарын приводит несколько примеров российской дезинформации, которая появилась в последнее время. Крупные российские порталы, ссылаясь на комментарии «пользователей интернета» под одной из статей Gazeta Wyborcza, предположили, что Польша хочет аннексировать Калининградскую область. «Это явное обвинение Польши в том, что она хочет начать войну с Россией. Также на нас накинулись за «дестабилизацию» Европы после того, как мы закрыли границы. Это правильное решение было представлено как «источник серьёзных дипломатических проблем в Европе», — подчёркивает он.



Попадается много фейковых новостей о количестве заболеваний коронавирусом среди американских солдат. Американские подразделения в Польше постоянно находятся под прицелом кремлёвской пропаганды. Более того, всё чаще слышны голоса о том, что Европейский союз и НАТО полностью себя скомпрометировали и что эти организации будут фактически «уничтожены» из-за распространения коронавируса.



В интервью Станислав Жарын также обратил внимание на то, что сейчас Россия также проводит политическое наступление, которое очень важно для Кремля. «Ясно, что Россия использует эту пандемию, чтобы вырваться из международной изоляции», — подчёркивает он.



То, что в настоящее время определяется как новое направление в информационной политике России, — это представление Российской Федерации как страны, которая хорошо справляется с коронавирусом. Безусловно, российская пропаганда в какой-то степени способна скрыть факты о распространении эпидемии в России, поэтому у неё более лёгкая задача. Во-вторых, пропагандистские действия представляют Россию как страну, которая хочет помочь другим странам бороться с эпидемией, что проявилось в оказании помощи Италии. Громко говорится о контактах России с другими странами, например с США. Ещё одна тема, которая широко освещается Россией, — это тезис о том, что она может помогать другим, поддерживать их, но она могла бы сделать намного больше, если бы не международные санкции, введённые против неё со стороны ЕС.



В этой ситуации Россия делает свою главную ставку на выход из международной изоляции и отмену санкций, резюмирует в интервью порталу wPolityce пресс-секретарь координатора польских спецслужб Станислав Жарын.