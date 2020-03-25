Британский писатель: коронавирус изменит ЕС и понятие Шенгенской зоны

После того как эпидемия коронавируса пройдёт, не только ЕС больше не будет прежним, но и восприятие реальности обществом сильно изменится, считает британский писатель и журналист Тим Маршалл. В интервью польскому порталу Onet он заявил, что отныне страны ЕС не только будут закрывать и открывать Шенгенскую зону попеременно, но и могут пересмотреть свой подход к приёму новых членов.

Британский писатель и журналист Тим Маршалл не считает, что вместе с эпидемией коронавируса наступит конец мира, однако он уже не будет таким, как прежде. «Принимая во внимание то, что я вижу сейчас, я точно не в числе оптимистов, однако в длительной перспективе — безусловно. То, что происходит здесь и сейчас, служит в качестве теста для процессов глобализации», — заявил он в беседе с Onet.

Тим Маршалл считает, что в результате эпидемии дело дойдёт до мирового краха рынка и рецессии. «Нам понадобится по крайней мере 10 лет, чтобы выйти из этого состояния... Нас ждут сложные времена», — с сожалением констатировал он. Вместе с тем британский журналист отметил, что глобализация создала систему, которая будет надорвана, но она выживет. Ключевыми станут ближайшие 18 месяцев.

Он также объяснил, что из-за эпидемии коронавируса восприятие реальности обществом сильно изменится. «Наш подход к границам точно претерпит изменения. Действие Шенгенской зоны уже было приостановлено ​​один раз. Давайте вспомним миграционный кризис 2015 года и всё, что происходило вокруг него. Я считаю, что отныне мы будем закрывать и открывать её попеременно, это будет чем-то вполне естественным. Я также ожидаю, что Европейский союз уже больше не будет таким, каким он был раньше», — отметил он. Коронавирус станет ещё одним весомым аргументом за то, чтобы больше не расширять Европейский союз за счёт новых стран-членов. Концепция «закрытости ЕС», которая ещё недавно казалась мёртвым проектом, поддерживаемым только Францией, имеет шанс оказаться реальностью.

Тим Маршалл объяснил, что Европейский союз слишком медленно реагирует на сегодняшнюю реальность. Более того, национальные государства слишком поздно стали придавать значение солидарности и консультациям перед лицом пандемии. События миграционного кризиса 2015 года уже показали, что дела обстоят не наилучшим образом. «Коротко говоря, коронавирус атакует, не глядя на границы, и он, безусловно, похоронит концепцию открытых границ», — предположил он.

В интервью польскому порталу Тим также отметил, что Китай, превратившийся в одно из самых могущественных государств в мире, не справился с коронавирусом на ранних стадиях, поэтому заплатил высокую цену. Британский журналист связывает это не только с характером деятельности коммунистической партии Китая, но и с культурными традициями. «В Азии не любят обнародовать плохие новости. Это признак поражения. Всё это способствовало вспышке эпидемии. Мы не знаем, удастся ли Китаю выйти из политического тупика, но я не вижу здесь предпосылок к политической революции», — отметил он.

Тим Маршалл также обратил внимание на то, что Иран сегодня идёт по китайскому пути и искажает реальное положение дел. То, какое будущее ждёт эту страну, пока остаётся открытым вопросом. Ещё одна страна, которая сталкивается с серьёзными проблемами, — Великобритания. Если в итоге статистика покажет, что британские власти прореагировали слишком поздно, то у команды Бориса Джонсона будут серьёзные проблемы и они заплатят за это высокую политическую цену.

На вопрос о том, верит ли британский журналист в бескорыстность Китая в желании помочь другим странам или скорее за этой инициативой кроется циничная игра, нацеленная на получение политических и экономических выгод, эксперт ответил: «Кажется, что эти оба аспекта имеют место быть. Китай прекрасно понимает, что поддержание высоких экономических показателей зависит, среди прочего, от эффективного бизнеса с Европой... Но я также верю в то, что китайцы помогают в духе неподдельного желания делиться медицинскими знаниями во имя развития мировой науки. Мы снова возвращаемся к глобализации. В настоящее время сотрудничество между правительствами и учёными находится на уровне, которого история, вероятно, никогда раньше не видела».

В то же время британский писатель и журналист считает, что цель китайской инициативы «Новый шелковый путь» состоит в том, чтобы превратить Китай в главного игрока на международной шахматной доске. И эта ситуация, безусловно, не нравится ни США, ни России, ни ЕС.

При этом Тим Маршалл уверен, что США могут предложить миру гораздо больше в контексте коронавируса, чем, например, Россия, но нынешняя администрация президента Трампа всё больше изолируется на международной арене, в то время как Китай движется в противоположном направлении. «Я убеждён в том, что китайская помощь надолго запомнится именно в проявлении дружеских жестов в условиях мирового кризиса. То, как реагирует Китай, является частью их жёсткой, но и мягкой силы влияния на другие субъекты на международной арене», — резюмировал британский писатель и журналист в беседе с Onet.