Handelsblatt: американцы боятся своей системы здравоохранения больше, чем коронавируса

Система здравоохранения США пугает американцев больше, чем опасность заражения коронавирусом, пишет немецкая газета Handelsblatt. Эпидемия выявила фундаментальные слабости системы медицинского обслуживания: даже при наличии страховки пациенты рискуют получить за лечение счёт, который окажется им не по карману.

Американские граждане боятся своей системы здравоохранения больше, чем вируса, пишет немецкая газета Handelsblatt. В разгар эпидемии коронавируса система здравоохранения США сама превратилась в фактор риска. Многие не могут позволить себе медицинское обслуживание, а политические круги управляют ситуацией без всякого плана.

После того как американке Дэнни Аскини пришлось иметь дело с системой медицинского обслуживания из-за коронавируса, ей стали ясны две вещи: она чудом осталась в живых, и остаток её жизни, по всей видимости, разрушен — потому что ей никогда в жизни не собрать почти $35 тыс., которые от неё требуют за врачебную помощь. Она только что потеряла работу и собиралась приступить к новой, медицинского страхования на данный момент у неё не было. Это типичная ситуация для США, где медстраховкой сотрудников обычно обеспечивают компании.

Дэнни Аскини столкнулась с трудностями ещё до того, как президент США Дональд Трамп пообещал бесплатно тестировать всех американцев на коронавирус. Но даже это не спасло бы женщину в финансовом плане. Тесты обошлись ей примерно в сумму $900 и оказались лишь малой частью проблем молодой женщины. После заявления Трампа страховщики и больницы ясно дали понять, что бесплатными будут только тесты, но не последующее медицинское обслуживание.

Эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для системы здравоохранения США сразу в двух отношениях. С одной стороны, проблема очевидна: в эпицентрах эпидемии — и в первую очередь в Нью-Йорке — больницы перегружены уже сейчас. Однако Трамп пока отказывается вводить широкие запреты на выход на улицу. Между тем, в одном из госпиталей сообщили, что один аппарат ИВЛ приходится делить между двумя пациентами — в противном случае приборов просто не хватает. При этом пика эпидемии губернатор штата Эндрю Куомо ожидает только через 2—3 недели. Это уже говорит о проблеме чрезмерной нагрузки на американскую систему здравоохранения.

Однако существует ещё и финансовая проблема, которую ощущают на себе миллионы американских граждан, опасающиеся полного финансового краха в случае заболевания коронавирусом. Система медицинского транспорта, врачи, больницы, аптеки, страхование, производство лекарств — система здравоохранения в США в значительной степени находится в частном секторе и ориентирована на получение прибыли. Даже в обычное время это приводит к тому, что почти 60% банкротств среди граждан США вызваны невозможностью оплатить счета по медицинскому обслуживанию. Во времена эпидемии эта проблема становится ещё более масштабной и вскрывает слабости американской системы здравоохранения, подчёркивает издание.

Эта ситуация приводит к огромным расходам на избыточные медицинские услуги для тех, кто может себе это позволить. В то же время всем гражданам с доходами ниже среднего уровня приходится либо отказаться от необходимого обслуживания, либо пойти на финансовый крах. Государство берёт на себя расходы за обслуживание только самых бедных категорий граждан и пенсионеров.

При Обаме в системе медицинского страхования удалось достичь прогресса, однако для пациентов почти невозможно разобраться в том, какие услуги покрываются отдельными полисами, а за что придётся платить. Так, некоторые, но не все страховые компании в США заявили о намерении отказаться брать на себя расходы по медицинскому обслуживанию в случае заражения клиентов коронавирусом. По данным статистики, пациентам с коронавирусом лечение обходится примерно в сумму $10 тыс., если не возникает никаких осложнений. При осложнениях счёт доходит и до $20 тыс. Даже при наличии медицинского страхования обычно приходится доплачивать около $1300 с человека. В семье, где родственники легко могут заразиться друг от друга, это быстро приводит к финансовой нужде, отмечает Handelsblatt.

Это подтверждается статистическими данными Центробанка США, в соответствии с которыми 40% всех американских семей не осилят внезапных трат в размере $400, при этом ничего не продавая, не обращаясь за помощью к друзьям или родственникам или не ходя в ломбард. В штате Флорида ломбарды даже приравнены по степени необходимости к продуктовым магазинам и аптекам и могут оставаться открытыми во время запрета выхода на улицу в связи с коронавирусом.

Теперь США пытаются в срочном порядке залатать бреши в своей системе здравоохранения в условиях кризиса, однако эти фундаментальные пробелы невозможно компенсировать за счёт одной только быстроты действий, подчёркивает издание. На сайте администрации Нью-Йорка сообщается, что медицинскую помощь в городе может получить любой, независимо от иммиграционного статуса или того, сколько человек может заплатить за лечение. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в городе за последнее время стремительно растёт ещё и потому, что в Нью-Йорке сейчас проводится по 16 тыс. тестов в день. Однако дело движется с трудом, отмечается в статье.

На прошлой неделе демократы и республиканцы договорились о ряде мер для помощи больным и предположительно заражённым коронавирусом. Так, гражданам гарантируется продолжение выплаты зарплаты в течение 14 дней в случае болезни или ухода на карантин. Однако столь великодушные решения действуют только для работодателей, компании которых насчитывают до 500 сотрудников. Крупные компании, в которых работают около половины американцев, не подпадают под это правило.

В обосновании поясняется, что они и так по большей части добровольно продолжают выплачивать зарплаты сотрудникам. Между тем, 10% трудоустроенных в крупных фирмах не могут претендовать на дальнейшее получение заработной платы. Компании, в штате которых присутствуют менее 50 сотрудников, — например, клиники и дома престарелых — также не обязаны продолжать выплачивать зарплату.

Как отмечает Handelsblatt, несправедливость и пробелы в обеспечении обслуживания в системе здравоохранения США являются центральной темой предвыборной борьбы. Особенно радикален в этом плане Берни Сандерс. Сенатор от демократов требует медицинского обслуживания для всех и единой государственной системы медицинского страхования без каких-либо дополнительных платежей со стороны граждан, потому что кризис с коронавирусом ясно выявил слабости нынешней системы.

Другой представитель демократов, Джо Байден, хочет по большей части придерживаться в этом отношении политики Обамы, но добавляет возможность государственного страхования для граждан, готовых добровольно вступить в эту программу. Байден требует ввести государственную гарантию того, что ни один гражданин США не будет вынужден брать на себя расходы за тестирование на коронавирус и соответствующее лечение.

По версии издания, это могло бы стать решением на данный момент, но это не исправит основополагающую проблему американской системы здравоохранения — внезапно возникающие счета, которые могут быстро вырастать до $50 тыс. или даже до $100 тыс. Страховые компании покрывают только расходы на врачей, больницы, лабораторные исследования и терапевтическую помощь внутри своей сети, с которыми у них заключены договора. Однако может случиться так, что пациент придёт в клинику, входящую в эту сеть, и сделает там тест, который потом будет направлен в лабораторию, не входящую в сеть, и в итоге за эту услугу ему придётся заплатить из своего кармана.

При этом, если внутри сети тест крови стоит около $50, то вне её стоимость может составить и $3 тыс. Компании, предоставляющие услуги в медицинском секторе, даже не обязаны предварительно информировать пациентов о том, что они не входят в страховочную сеть и что их услуги могут дорого обойтись клиентам. Особенно тяжёлая ситуация складывается, когда пациента из провинции приходится перевозить в ближайшую больницу крупного города по соседству. По статистике за 2017 год, почти 66% всех подобных медицинских перелётов доставляли пациентов в клиники, не входившие в их сеть страхового покрытия.

Одному из пациентов за такой перелёт предъявили счёт в размере $41 400, причём страховая фирма оплатила только $6700 от этой суммы. Если бы аналогичная перевозка понадобилась заразившейся коронавирусом Дэнни Аскини, общий счёт её лечения составил бы более $70 тыс., и чем дальше распространяется эпидемия, тем больше подобных случаев возникает в США.

Эпидемия больше не ограничивается отдельными эпицентрами в таких крупных мегаполисах, как Нью-Йорк, Сиэтл или Новый Орлеан. Вирус пробирается от побережья вглубь страны. В штате Колорадо в больницах уже заканчиваются маски и защитная одежда. Того, что сейчас присылается туда из национального фонда помощи, хватает ровно на один день.

Каждый пятый житель штата родом из Центральной или Южной Америки. В этой группе населения медицинская страховка у граждан есть намного реже, чем у других американцев. Поэтому бесплатные тесты на коронавирус могут быть большой поддержкой для Колорадо, которая позволила бы хотя бы немного сгладить некоторые из особенно опасных для жизни пробелов в системе здравоохранения США.

Уникальная в этом смысле попытка сейчас организуется на лыжном курорте штата Колорадо в Теллерайде. Местное предприятие, занимающееся биотехнологиями, намерено предоставить всем 8500 жителям города бесплатные добровольные тесты на коронавирус. Таким образом, Теллерайд станет первым населённым пунктом в США, предоставляющим возможность пройти медицинский тест для всего населения. Аналогичный метод в итальянской коммуне Во позволил сократить распространение инфекции на 90%, заключает Handelsblatt.