Dagens Nyheter: российская интеллигенция рассуждает о коронавирусе, как Дональд Трамп

Российская интеллигенция настолько привыкла не доверять властям, что даже меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса, считает излишними и выгодными для кого-то сверху, пишет корреспондент Dagens Nyheter. Она считает, что многие терпеть не могут Путина и популизм, но при этом о коронавирусе они рассуждают так, как это делает Дональд Трамп.

Многие хорошо образованные россияне называют меры предосторожности в связи с коронавирусом истерией. Как пишет журналистка издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен, которая была вынуждена вернуться в Швецию из России из-за пандемии, интеллигенция инстинктивно хочет плыть против течения, быть тем, кто не подвержен пропаганде. Но осознавая, что власти рассматривают коронавирус как инструмент, они упускают очень неприятный факт: люди умирают.

Независимый русский журналист Аркадий Бабченко пишет в Facebook, как сильно преувеличена опасность коронавируса. В длинном едком посте он утверждает, что количество смертей в Италии не имеет отношения к коронавирусу, а люди умирают от других болезней. Он, конечно, известен своей манерой делить всё на чёрное и белое и делать поспешные выводы, но тем не менее всё равно очень сложно понять, почему он так нападает на очевидный факт, что коронавирус — это катастрофа для Италии.

Его поведение напоминает автору статьи российского художника Петра Павленского, который запросил убежища во Франции, чтобы потом поджечь двери Банка Франции в Париже.

«Для Павленского все государственные институты — зло, будь то в демократической стране или нет», — пишет Анна-Лена Лаурен.

Российский активист-оппозиционер Леонид Волков также отреагировал на введение Владимиром Путиным выходной недели.

«Как это всё связано с коронавирусом-то? Хотят выложить какую-то старую заготовку по выжиманию бабла из среднего бизнеса?» — написал он в Twitter.

По мнению автора статьи, на российскую интеллигенцию по-прежнему очень сильно влияет советское прошлое. Они ненавидят Советский Союз, но при этом рассуждают по постсоветскому образцу: всё, что приходит сверху, нужно воспринимать с большим подозрением.

«Когда живёшь в хищной авторитарной системе, которая пользуется любой возможностью, чтобы ограничить твою личную свободу, последнее, чего тебе хочется, — это развязывать ей руки. Поэтому-то российская интеллигенция временами и рассуждает, как Дональд Трамп», — подводит итог автор материала.