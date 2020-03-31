Dagens Nyheter: российская интеллигенция рассуждает о коронавирусе, как Дональд Трамп
Многие хорошо образованные россияне называют меры предосторожности в связи с коронавирусом истерией. Как пишет журналистка издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен, которая была вынуждена вернуться в Швецию из России из-за пандемии, интеллигенция инстинктивно хочет плыть против течения, быть тем, кто не подвержен пропаганде. Но осознавая, что власти рассматривают коронавирус как инструмент, они упускают очень неприятный факт: люди умирают.
Независимый русский журналист Аркадий Бабченко пишет в Facebook, как сильно преувеличена опасность коронавируса. В длинном едком посте он утверждает, что количество смертей в Италии не имеет отношения к коронавирусу, а люди умирают от других болезней. Он, конечно, известен своей манерой делить всё на чёрное и белое и делать поспешные выводы, но тем не менее всё равно очень сложно понять, почему он так нападает на очевидный факт, что коронавирус — это катастрофа для Италии.
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