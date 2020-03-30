24 Horas: хотя в России заражённых сравнительно немного, москвичей неожиданно отправили на самоизоляцию

В России зафиксировано 1500 случаев заражения — немного по сравнению с другими странами. Россия постепенно принимала меры для того, чтобы затормозить распространение COVID-19: среди них — перекрытие границ, закрытие магазинов.

А мэр Москвы решил с этого понедельника отправить всех её жителей на самоизоляцию.

Начиная с понедельника на 12 миллионов человек, живущих в городе, распространяется указ не выходить из дома без крайней необходимости. Во всех случаях надо будет соблюдать дистанцию 1,5 метра с остальными людьми. Об этом в воскресенье неожиданно объявил мэр Москвы после того, как в выходные количество заражений (в столице. — ИноТВ) перевалило за тысячу.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.