Canal 24 Horas TV

24 Horas: хотя в России заражённых сравнительно немного, москвичей неожиданно отправили на самоизоляцию

Материал представлен в переводе ИноТВ
По сравнению с другими странами, заражённых в России относительно немного — 1500 случаев, пишет Canal 24 Horas TV. Однако после того, как в Москве число заболевших COVID-19 перевалило за тысячу, мэр российской столицы Сергей Собянин «неожиданно» отправил всех жителей города на самоизоляцию, говорится в материале.
В России зафиксировано 1500 случаев заражения — немного по сравнению с другими странами. Россия постепенно принимала меры для того, чтобы затормозить распространение COVID-19: среди них — перекрытие границ, закрытие магазинов.
 
А мэр Москвы решил с этого понедельника отправить всех её жителей на самоизоляцию.
 
Начиная с понедельника на 12 миллионов человек, живущих в городе, распространяется указ не выходить из дома без крайней необходимости. Во всех случаях надо будет соблюдать дистанцию 1,5 метра с остальными людьми. Об этом в воскресенье неожиданно объявил мэр Москвы после того, как в выходные количество заражений (в столице. — ИноТВ) перевалило за тысячу.
 
Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Canal 24 Horas TV Испания Европа
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