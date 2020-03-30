24 Horas: хотя в России заражённых сравнительно немного, москвичей неожиданно отправили на самоизоляцию

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Sky News: «вместе мы преодолеем это» — у премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус Sky News
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Макрон: коронавирус грозит смертью Шенгена Ouest-France
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Defense One: Трамп превратил союзников США в «угрозу» для режима ядерного нераспространения Defense One
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15 дней изоляции недостаточно: главред GT призвал американцев «быть терпеливее, чем Трамп» Global Times
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Fox News: «американский дух» — частные фирмы в США восполняют нехватку масок и аппаратов ИВЛ Fox News
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Петров считает, что автоспортивный сезон-2020 может не состояться из-за коронавируса
Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров высказал мнение о влиянии пандемии коронавируса на автоспорт.
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Курс доллара превысил 80 рублей
На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Мишустин оценил принятые в Москве меры в связи с коронавирусом
Меры, принимаемые в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса, являются логичным продолжением политики российского президента и правительства по борьбе с COVID-19, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Нурмагомедов рассказал, чем занимается во время карантина
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проводит время на карантине.
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Фергюсон — Нурмагомедову: 18 апреля всё ближе, а ты прячешься в России
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о пребывании его соперника за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, действующего обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова в России накануне поединка.
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки. По его словам, в настоящее время на лечении в медицинском центре находятся 348 человек.
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СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях
Английская премьер-лига (АПЛ) разработала план, как завершить прерванный сезон в условиях пандемии коронавируса.
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Тест Игоря Николаева на коронавирус дал отрицательный результат
Музыкант Игорь Николаев сообщил, что анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 дали отрицательный результат.
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Вице-президент Федерации тенниса Германии рассказал о конфликте из-за переноса «Ролан Гаррос»
Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф прокомментировал конфликт между «Ролан Гаррос» и теннисными организациями из-за переноса турнира 2020 года.
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В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции
В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции, режим «сидим дома» распространяется на всех жителей региона. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
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Томмази об урезании зарплат в Серии А: если не возникает споров — мы не вмешиваемся
Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази высказал мнение о ситуации с возможным урезанием зарплат игрокам в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
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CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике
Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя артиста.
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В профсоюзе футболистов Италии обеспокоены возможным досрочным завершением сезона
Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази выразил обеспокоенность возможным досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.
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Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов. По его словам, спад распространения инфекции может произойти в течение месяца.
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Хоккеисты «Локомотива» в последние две недели не контактировали с заразившимся тренером
Игроки ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» в последние две недели не контактировали с главным тренером команды Майклом Пелино, заразившимся коронавирусом.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Баскетболист «Бостона» Смарт сообщил, что вылечился от коронавируса
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Маркус Смарт заявил, что вылечился от коронавируса.
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«Ростех» начнёт поставки танка Т-90М в войска в 2020 году
Госкорпорация «Ростех» начнёт поставки модернизированного танка Т-90М «Прорыв» в войска уже в 2020 году, рассказал исполнительный директор Олег Евтушенко. Контракт на поставку опытной партии Т-90М был подписан во время военно-технического форума «Армия-2019».
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В Москве 30 марта ожидается до +1 °С
В Москве в понедельник, 30 марта, ожидается до +1 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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В Италии российские военные помогли продезинфицировать три пансионата
В городах Часниго и Леффе в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.
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В Китае выявили 31 новый случай заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 30 из них завезены из других стран.
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В Москву из Египта эвакуировали более двух тысяч человек
В Москву из египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада с 26 марта эвакуировали более двух тысяч граждан России и СНГ.
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«Ростех» разрабатывает портативный экспресс-тест на коронавирус
Госкорпорация «Ростех» осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
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Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
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В Бурятии число заражённых коронавирусом выросло до 13
В Бурятии число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 13.
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Названы виды деятельности с наибольшим числом созданных рабочих мест
Стали известны отрасли, в которых в 2019 году было создано наибольшее количество рабочих мест. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
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В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса достигло 5228
В Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 5228. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
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В РАН сообщили о препаратах, которые могут помочь против коронавируса
В России при участии специалистов Российской академии наук разработаны три препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Синоптик рассказал о температуре на азиатской территории России
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температуре на азиатской территории России на предстоящей неделе.
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На Сахалине медучреждения перевели на особый режим работы
На Сахалине медицинские организации в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 переведены на особый режим работы.
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В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус
Минобороны России провело 3756 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.
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Роспотребнадзор напомнил правила использования медицинских масок
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному использованию многоразовых и одноразовых медицинских масок, а также напомнили об их функциях. На сайте ведомства отмечается, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки.
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В России с участием РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса
В России при участии учёных Российской академии наук разрабатываются три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Мурманской области число случаев заражения коронавирусом достигло пяти
В Мурманской области официально подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 ещё у двух человек, ещё у 18 человек анализы предварительно положительные.
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В США провели более 894 тысяч анализов на коронавирус
Соединённые Штаты провели более 894 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с момента её распространения в стране.
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МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за резкого похолодания
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
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Посольство отправило запрос о здоровье заключённых в США россиян
Посольство России в США в связи с появлением данных о заболеваниях коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских тюрьмах направило в Госдеп запрос о состоянии заключённых в США россиян.
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В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за ситуации с COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём Instagram рассказал о выплатах людям, потерявшим работу в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о прогнозе пика смертности в США от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Нурмагомедов не смог попасть ни в одну мишень при стрельбе из автомата
Боец ММА Шамиль Завуров, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, в сториз в Instagram опубликовал видео с чемпионом UFC в лёгком весе.
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Стали известны подробности о спецпропусках в Москве
Председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал в беседе с РБК, что, для того чтобы выйти из дома на работу, москвичам будет необходимо иметь специальный пропуск с QR-кодом.
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Защитник «Уфы» Терентьев во второй раз стал отцом
У защитника «Уфы» Дениса Терентьева родился ребёнок.
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Число случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 475
На Украине число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 475.
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Тарасов рассказал, сколько копил на элитную иномарку для своей супруги
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил о том, что копил на подарок своей супруге Анастасии Костенко на протяжении четырёх лет.
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Кабмин внёс изменения в список товаров первой необходимости
Российское правительство внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости.
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Роналду прогулялся с семьей по улицам Фуншала во время карантина
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был замечен на прогулке с детьми и своей избранницей Джорджиной Родригес во время карантина.
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Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
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Игнашевич собрал дом из Lego вместе с сыном и призвал всех оставаться дома
Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич показал, чем занимается во время карантина.
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Смолов высоко оценил новый альбом рэпера Pharaoh
Российский футболист испанской «Сельты» Фёдор Смолов положительно оценил альбом рэпера Pharaoh.