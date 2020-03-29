NY Daily News: на улицах Нью-Йорка развернули мобильные морги
В Нью-Йорке для разгрузки моргов в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, сообщает New York Daily News. Они появились сразу возле двух городских больниц.
В Нью-Йорке для разгрузки моргов в условиях пандемии на улицах установили грузовики-рефрижераторы, сообщает New York Daily News. Они появились сразу возле двух городских больниц.
Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров высказал мнение о влиянии пандемии коронавируса на автоспорт.
На открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Меры, принимаемые в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса, являются логичным продолжением политики российского президента и правительства по борьбе с COVID-19, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проводит время на карантине.
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о пребывании его соперника за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, действующего обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова в России накануне поединка.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки. По его словам, в настоящее время на лечении в медицинском центре находятся 348 человек.
Английская премьер-лига (АПЛ) разработала план, как завершить прерванный сезон в условиях пандемии коронавируса.
Музыкант Игорь Николаев сообщил, что анализы на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 дали отрицательный результат.
Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф прокомментировал конфликт между «Ролан Гаррос» и теннисными организациями из-за переноса турнира 2020 года.
В Мурманской области сообщили о переходе на режим самоизоляции, режим «сидим дома» распространяется на всех жителей региона. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази высказал мнение о ситуации с возможным урезанием зарплат игрокам в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя артиста.
Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази выразил обеспокоенность возможным досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов. По его словам, спад распространения инфекции может произойти в течение месяца.
Игроки ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» в последние две недели не контактировали с главным тренером команды Майклом Пелино, заразившимся коронавирусом.
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Маркус Смарт заявил, что вылечился от коронавируса.
Госкорпорация «Ростех» начнёт поставки модернизированного танка Т-90М «Прорыв» в войска уже в 2020 году, рассказал исполнительный директор Олег Евтушенко. Контракт на поставку опытной партии Т-90М был подписан во время военно-технического форума «Армия-2019».
В Москве в понедельник, 30 марта, ожидается до +1 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В городах Часниго и Леффе в Италии российские и итальянские военные специалисты провели дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей.
В Китае выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 30 из них завезены из других стран.
В Москву из египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада с 26 марта эвакуировали более двух тысяч граждан России и СНГ.
Госкорпорация «Ростех» осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
В Бурятии число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 13.
Стали известны отрасли, в которых в 2019 году было создано наибольшее количество рабочих мест. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
В Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 5228. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
В России при участии специалистов Российской академии наук разработаны три препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о температуре на азиатской территории России на предстоящей неделе.
На Сахалине медицинские организации в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 переведены на особый режим работы.
Минобороны России провело 3756 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному использованию многоразовых и одноразовых медицинских масок, а также напомнили об их функциях. На сайте ведомства отмечается, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки.
В России при участии учёных Российской академии наук разрабатываются три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Мурманской области официально подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 ещё у двух человек, ещё у 18 человек анализы предварительно положительные.
Соединённые Штаты провели более 894 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с момента её распространения в стране.
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Посольство России в США в связи с появлением данных о заболеваниях коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских тюрьмах направило в Госдеп запрос о состоянии заключённых в США россиян.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём Instagram рассказал о выплатах людям, потерявшим работу в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о прогнозе пика смертности в США от коронавирусной инфекции COVID-19.
Боец ММА Шамиль Завуров, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, в сториз в Instagram опубликовал видео с чемпионом UFC в лёгком весе.
Председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал в беседе с РБК, что, для того чтобы выйти из дома на работу, москвичам будет необходимо иметь специальный пропуск с QR-кодом.
У защитника «Уфы» Дениса Терентьева родился ребёнок.
На Украине число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 475.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил о том, что копил на подарок своей супруге Анастасии Костенко на протяжении четырёх лет.
Российское правительство внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был замечен на прогулке с детьми и своей избранницей Джорджиной Родригес во время карантина.
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич показал, чем занимается во время карантина.
Российский футболист испанской «Сельты» Фёдор Смолов положительно оценил альбом рэпера Pharaoh.