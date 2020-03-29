Лукашенко: хоккей — вот лучшее лекарство против коронавируса

03:00 Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин Российский волейболист Павел Мороз намерен продолжить карьеру после завершения срока дисквалификации за кокаин.

03:00 Лётчику Ярошенко в тюрьме США диагностировали ОРЗ Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, заболел ОРЗ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его супругу Викторию.

03:00 СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.

03:00 Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает условия карантина Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что не соблюдает условия карантина во время пандемии коронавируса.

03:00 В Астрахани на площади 6000 квадратных метров горит сухой камыш В Астрахани на площади 6 тыс. кв. м произошло возгорание сухого камыша. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

03:00 «Ахмат» обсудит с футболистами урезание зарплат после 10 апреля Грозненский футбольный клуб «Ахмат» намерен обсудить с игроками возможность урезания зарплат в связи с пандемией коронавируса.

03:00 СМИ: В Маниле упал самолёт с восемью человеками на борту В аэропорту филиппинской столицы Манилы загорелся и упал на взлётно-посадочную полосу самолёт авиакомпании Lion Air, на борту которого находились восемь человек. Об этом сообщил портал Manila Bulletin.

03:00 В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

03:00 Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу Получивший российское гражданство волейболист петербургского «Зенита» Ореоль Камехо пока не имеет права выступать за сборную России.

03:00 Патриарх Кирилл осудил выступающих против самоизоляции священников Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных россиян не слушать «неразумных священников», которые выступают против режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

03:00 Профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с возможным урезанием зарплат игроков в связи с пандемией коронавируса.

03:00 В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 29 марта Столбик термометра в Москве поднялся до +17,4 °С, что является абсолютным температурным рекордом для 29 марта.

03:00 В Сирии запретят передвижение между провинциями из-за коронавируса В Сирии с 31 марта до 16 апреля вводится запрет на передвижение между провинциями в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает SANA.

03:00 Колосков об урезании зарплат футболистам: не готовы договариваться — до свидания Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное урезание зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.

03:00 Мишустин назначил Липова главой Роскомнадзора Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова руководителем Роскомнадзора.

03:00 Колосков объяснил, как будут распределены путёвки в еврокубки в случае досрочного завершения сезона РПЛ Почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, как будут распределены путёвки в еврокубки в случае досрочного завершения сезона РПЛ.

03:00 Врач сборной России по футболу посоветовал, как поддержать иммунитет во время пандемии Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.

03:00 В Пензенской области ликвидировали пожар на заводе В Пензенской области ликвидирован пожар на заводе древесных плит, сообщает региональное МЧС России.

03:00 Аршавин о домашних тренировках: лучше всего к таким условиям адаптированы Кокорин и Мамаев Бывший футболист сборной России высказался о тренировках дома во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

03:00 Сын Ратко Младича рассказал о состоянии отца после операции Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич восстанавливается после перенесённой 28 марта операции по удалению опухоли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сына генерала, Дарко Младича.

03:00 Тедеско: если ты играешь в «Спартаке», то можешь играть и в Европе Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, кто из футболистов команды мог бы выступать в сильном европейском чемпионате.

03:00 Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

03:00 Тедеско назвал звёзд, которых хотел бы видеть в «Спартаке» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, каких звёзд мирового футбола он бы хотел пригласить в свою команду.

03:00 Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

03:00 Министр спорта Италии заявил, что Серия А не возобновится 3 мая Министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказался о возможном возобновлении сезона футбольной Серии А.

03:00 В Кремле рассказали детали визита Путина в Коммунарку Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение российского лидера Владимира Путина посетить инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, было неожиданным.

03:00 Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

03:00 В оперштабе оценили долю детей среди заражённых коронавирусом в Москве Среди заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве зарегистрировано 5,5% детей, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

03:00 В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда В Воронеж прилетело воздушное судно из Таиланда, на борту которого находятся более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России.

03:00 Фигуристка Трусова подтвердила, что находится на карантине Бронзовая призёрка чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года россиянка Александра Трусова подтвердила, что находится на карантине в связи с коронавирусом.

03:00 Колосков — о досрочном завершении сезона в РПЛ: в конце апреля нужно определиться Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о возможном досрочном завершении сезона в России.

03:00 Почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.

03:00 Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника Французский телеканал M6 перепутал нападающего и капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси и его иранского двойника Резу Парастеша.

03:00 Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов В Москве из тех пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции лёгких из-за коронавирусной инфекции COVID-19, почти 40% — люди моложе 40 лет.

03:00 Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом вернуться в Россию Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обращениях в ведомство с просьбой о возвращении в страну граждан, давно проживающих за границей, из-за того, что им в этих государствах «жёстко и неэмоционально указали на дверь».

03:00 Британский боксёр Ярд сообщил о смерти отца из-за коронавируса Британский боксёр Энтони Ярд сообщил, что его отец скончался из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение. Об этом заявил источник в Министерстве иностранных дел России.

03:00 Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.

03:00 Учёные определили температуру активизации коронавируса Специалисты Университета Гонконга определили температуру, при которой коронавирусная инфекция COVID-19 становится особенно активной. Об этом пишет портал medRxiv.

03:00 Хоккеист «Колорадо» Задоров показал, как тренируется во время карантина Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров показал, как тренируется во время карантина в связи с распространением коронавируса.

03:00 Агент Варга назвал странными слухи о переходе Шакири из «Ливерпуля» в ЦСКА Агент Шандор Варга прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника английского «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Джердана Шакири в московский ЦСКА.

03:00 Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.

03:00 Почётный президент РФС о чемпионате Белоруссии: это какая-то порнография Почётный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.

03:00 В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных исходов в стране от последствий COVID-19 возросло до восьми.

03:00 Плющенко призвал оставаться дома во время карантина из-за коронавируса Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал россиян оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

03:00 Боец MMA Харитонов заявил, что не боится коронавируса Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что не боится коронавируса.

03:00 В Китае остановили распространение коронавируса Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.

03:00 Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с коронавирусом Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко призвал россиян находиться дома в связи с распространением коронавируса.