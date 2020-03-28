Independent: ВОЗ оценила помощь алкоголя при стрессе от карантина — «бесполезная стратегия»

Всемирная организация здравоохранения назвала алкоголь «бесполезной стратегией» в борьбе с возможным стрессом от изоляции в условиях распространения COVID-19, передаёт The Independent. Представители ВОЗ опасаются, что внесение магазинов про продаже алкогольной продукции в список предприятий, продолжающих работать во время карантина, может пагубно отразиться на привычки к потреблению алкоголя.

Алкоголь — «бесполезная стратегия» борьбы со стрессом от изоляции, сообщает The Independent со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.



По данным агентства, многие люди обращаются к алкоголю во время кризиса. При этом исследования указывают на то, что почти две трети взрослого населения Великобритании чувствуют тревогу и беспокойство на фоне пандемии.



Однако обращение к алкоголю может лишь «ухудшить» ситуацию, предупредила сотрудник европейского департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами Айша Малик. Кроме того, Малик указала на важность доступности услуг по борьбе с пристрастием к алкоголю в течение всего периода изоляции.



С подобным предостережением специалист выступила после того, как правительство Великобритании добавило ликёро-водочные магазины в список «основных» предприятий, которым разрешено оставаться открытыми на время карантина.



Эксперты полагают, что между облегчением нагрузки на предприятия и поощрением роста потребления алкоголя среди широких слоёв населения проходит тонкая грань.



При этом на фоне опасений, что рост случаев заражения коронавирусом может превысить возможности Национальной системы здравоохранения Великобритании, риск связанных с употреблением алкоголя травм и осложнений, как отмечает The Independent, особенно велик.



Хотя первые данные о том, что в супермаркетах заканчивается алкоголь, а интернет-магазины по продаже алкогольной продукции перегружены заказами, могут указывать на рост потребления спиртного, эксперты утверждают, что пока рано судить о воздействии коронавируса на привычки британцев к потреблению алкоголя.



Тем не менее, издание полагает, что продажа алкогольных напитков исключительно для потребления на дому может привести к росту случаев домашнего насилия, числа пожаров и количества зависимых людей. Более того, предполагается, что способствовать резкому росту спроса на алкоголь могут и гуляния по случаю окончания карантина.