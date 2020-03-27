NTD: охота на нарушителей карантина — кубинцев обязали сообщать о туристах на улице

Из-за коронавируса туристам на Кубе запретили выходить из своих отелей и съёмных квартир. Как передаёт NTD, если кого-то из иностранцев увидят на улице, местных жителей проинструктировали звонить в полицию. Нарушителей ожидают серьёзные последствия.

На Кубе тысячам туристов запретили выходить из своих отелей и съёмных квартир. Страна вводит карантинные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Нарушителей ждут серьёзные последствия.

МУЖЧИНА: Думаю, это правильные меры. Я даже считаю, что это нужно было сделать раньше.

МУЖЧИНА: Думаю, такие меры необходимы, и не только для туристов. По-моему, кубинцам тоже не следует выходить из дома. По меньшей мере, делать это как можно реже.

На Кубе сейчас находится 32 574 туриста, в том числе около 7 тысяч – из России. Любые экскурсии запрещены. Если кого-то из иностранцев увидят на улице, местных жителей проинструктировали звонить в полицию.

ЖЕНЩИНА: Если мы видим на улицах туристов, то можем вызвать полицию, чтобы их забрали в их отель. Они не должны находиться на улицах.

ЖЕНЩИНА: Вас не должно быть здесь на улице. Нужно сидеть дома, идите-идите, убирайте вашу камеру. Я ничего не имею против вас лично, но вам нужно знать новости в этой стране.

В островном карибском государстве пока 57 подтверждённых случаев COVID-19. Причём большинство — у иностранных туристов, в том числе есть заражённый россиянин. Один итальянский турист уже скончался.

ДУРАН ГАРСИЯ, сотрудник Министерства здравоохранения: У нас 1479 пациентов, и у 632 есть симптомы вирусной инфекции. Подтверждено 57 случаев коронавируса.

Гавана начала принимать ограничительные меры 24 марта. Она запретила въезд в страну всем нерезидентам. Кубинцы, прилетевшие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.