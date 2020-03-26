Yle: почтальон из Финляндии помогает туристам попасть на родину

Когда закрылась граница между Россией и Финляндией, Юкке Юркинен стал единственным человеком, с помощью которого можно её пересечь. Как пишет Yle, мужчина, который возит между странами дипломатическую почту, стал своего рода «таксистом», который помогает россиянам и финнам попасть домой.

На прошлой неделе граница между Финляндией и Россией закрылась, и после этого Юкке Юркинену, который доставляет почту в Россию, стали поступать многочисленные звонки от чиновников. Как пишет Yle, они сообщали о финнах, которые застряли в России, и россиянах, оказавшихся в аналогичной ситуации в Финляндии.



После закрытия границы мужчина стал возить дипломатическую почту в Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а с конца прошлой недели и людей, застрявших в Финляндии или России.



«Через границу сейчас невозможно проехать ни на автобусе, ни на поезде, и самолёты не летают. У многих заканчивается виза, а близкие находятся по другую сторону границы», — рассказывает Юркинен.



Перевозки людей осуществляются три раза в неделю в сотрудничестве с властями обеих стран. Заказ места происходит через местные консульства. Как показывают данные МИД Финляндии, по ситуации на вечер понедельника в России находилось около 500 финнов, сообщивших в реестр министерства о своей поездке. Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что с половиной из них установлена связь, и часть уже попала в Финляндию.



Однако не все сообщают министерству о своих поездках, и поэтому точное количество находящихся в России граждан Финляндии неизвестно. Также нет точных сведений о возвратившихся домой.



Сейчас границу можно пересечь только на автомобиле Юкки Юркинена, так как прямые полёты из Москвы отменены.



«В данный момент 18 человек сообщили нам о том, что им требуется помощь МИД в пересечении границы», — рассказал журналистам Юркинен.



Первыми с ним через границу проехали двое россиян в прошлую пятницу. В такси у Юркинена есть средства защиты от коронавируса и машину дезинфицируют после каждой поездки.



«У меня с собой антибактериальный гель для рук и я советую пассажирам им пользоваться. Я немного говорю по-русски, так что проблем нет», — добавил мужчина.