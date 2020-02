Guardian: «знал, во что ввязываюсь» — Болтон рассказал о своей работе на Трампа

Джон Болтон впервые нарушил молчание после завершения процесса по импичменту Дональда Трампа. Бывший советник президента США по национальной безопасности признался, что во время своей службы в Белом доме он был готов многое терпеть «ради продвижения правильной для Америки политики», сообщает The Guardian.

После завершения процесса импичмента в отношении Дональда Трампа бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон впервые нарушил тишину. Выступая в Университете Дьюка в Северной Каролине, он «поделился своими разочарованиями и разжигал любопытство по поводу содержания своей новой книги», пишет The Guardian.

В то же время, когда речь заходила о его бывшем боссе, Болтон старался не вдаваться в детали. Политик лишь намекал, что он ограничен в своих словах, отмечает издание.

Болтон покинул Белый дом в сентябре после расхождений во внешней политике. Демократы призывали его выступить на процессе по импичменту. Но, несмотря на декларируемую готовность дать показания, в конгрессе он так и не выступил.

Тем не менее «его тень нависала над процессом». Причиной стали отрывки из предстоящих мемуаров экс-советника, в которых он утверждает, что Трамп собирался приостановить отправку помощи Украине до тех пор, пока её правительство не начнёт расследовать деятельность демократов, в том числе Джо Байдена.

Болтон заявил, что пока не может комментировать твиты президента о нём, потому его книга всё ещё проходит проверку в Белом доме. «Он (Трамп. — ИноТВ) твитит, но я не могу об этом говорить. Разве это честно?» — риторически спросил собравшихся политик.

У Болтона также поинтересовались, каково это было организовывать встречу Трампа с Путиным в Хельсинки в 2018 году. «Для продвижения правильной для Америки политики я был готов терпеть многое», — ответил он. «Я не прошу записывать меня в мученики. Я знал, мне кажется, я знал, во что я ввязываюсь», — добавил политик.

По некоторым данным, Болтон и его юристы борются с Белым домом из-за книги, которая должна выйти в свет под названием The Room Where it Happened («Комната, в которой всё происходило») в следующем месяце. Администрацию Трампа якобы беспокоит включение в мемуары засекреченной информации.

Болтон не стал отвечать на вопрос о его отношении к телефонному разговору Трампа с Зеленским, отослав к 14-й главе ещё не вышедшей книги. Политик также дал понять, что Белый дом подвергает его работу правкам. «Это попытка написать историю… посмотрим, что получится с этой цензурой», — заявил он.

За пределами университета десятки протестующих собрались на акцию «Народ против Джона Болтона». Организаторы митинга называли экс-советника «архитектором иракской войны, исламофобом и военным преступником», а также критиковали учебное заведение за то, что оно пригласило политика в качестве «почётного докладчика», обращает внимание The Guardian.