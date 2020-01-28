Fox News: Трамп пригрел змею, пустив Болтона в Белый дом

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон «шокировал» многих в Вашингтоне, написав в своей книге, что Дональд Трамп увязывал военную помощь Украине с расследованием в отношении сына Джо Байдена. Однако, как отмечает Fox News, удивляться не приходится: Болтон никогда не был преданным президенту, он работал на Белый дом лишь для того, чтобы развязать войну с Ираном, а не получив этой войны, ударил Трампу в спину.

Вспомните предвыборную кампанию 2016 года. Дональд Трамп тогда декламировал стихотворение о женщине, которая взяла в свой дом умирающую змею и выходила её. Змея выздоровела — и тут же бросилась на женщину и укусила её. Умирая, женщина спросила змею: «Почему ты это сделала?» «Да потому, что я змея, — был ответ. — Мы так и поступаем».



Всё это как-то напоминает нам о Джоне Болтоне, бывшем советнике по национальной безопасности, впавшем в немилость. Сегодня вечером республиканцы в Вашингтоне выглядят шокированными новостью о том, что Болтон предал своего бывшего босса Дональда Трампа. Но с чего бы им быть шокированными? Вот такой человек Джон Болтон, таким он всегда был, так он и поступает. Не хочется хвастаться, но мы говорили об этом давно.



Вчера The New York Times сообщила, что в новой книге Болтона есть фрагменты, призванные помочь демократам в обосновании импичмента. Болтон обвиняет президента в том, что тот отсрочил военную помощь Украине с целью надавить на её правительство и добиться расследования в отношении Хантера Байдена.



Опять-таки, люди в Вашингтоне выглядят так, будто ошеломлены этим. Или заявляют, что ошеломлены. Если Болтон так не любит Трампа, удивляются они, зачем же он присоединился к администрации? Ответ прост: Болтон хотел войны с Ираном. Он всегда хотел войны с Ираном. Он одержим ею. Вот здесь он, например, злорадно фантазирует о смене иранского режима — задолго до того, как стал советником по национальной безопасности. Взгляните!



ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по национальной безопасности: Более десяти лет, посещая эти мероприятия, я говорил, что официальной политикой Соединённых Штатов Америки должно быть свержение режима мулл в Тегеране… Вот почему не успеет наступить 2019 год, как мы, здесь присутствующие, будем праздновать в Тегеране! Большое вам спасибо!



«В Тегеране!» Но Иран был не единственной мишенью Болтона: ему также хотелось больше войны в Сирии, и войны в Венесуэле тоже. Он хотел, чтобы война в Афганистане продолжалась до тех пор, пока ваши правнуки не состарятся настолько, что перестанут быть годными к военной службе.



И, конечно, как всем неоконсерваторам, ему хотелось войны с Россией! Много войны! В 2016 году Болтон назвал Россию одной из главных угроз Америке. Можете себе представить? Ведь не Китай же!



Для Болтона каждый конфликт был «итоговым испытанием американской решимости» и возможностью использовать подавляющее превосходство в военной силе. Может быть, потому что сам он никогда не служил в вооружённых силах, Болтон искренне и страстно любил войну. В конечном итоге он её, конечно же, не получил: Трамп неоднократно блокировал его на краю конфликта.



Наконец Болтон ушёл, причём заслуженно униженным. Отставка Болтона была одним из лучших моментов первого срока президента. Для нормальных людей повсюду это был праздник. Но не для американских новостных студий.



СМИ были огорчены уходом Джона Болтона. Они любят войны. Когда война, они могут показывать, как ездят танки, и рассказывать о системах вооружений. И внезапно впервые в жизни они полюбили Джона Болтона. Какой это был герой!



ДОННА ЭДВАРДС, бывший конгрессмен США: Болтон — это нечто другое. Он один из них. И он не склонен просто лгать.



КРИС КУОМО, ведущий CNN: И надо по умолчанию считать его более достойным доверия, потому что этот президент никакого доверия не заслуживает!



ЧАК ТОДД, ведущий MSNBC: Действительно было такое чувство, что мы оттягиваем время и что запланировано оправдание.



ГОСТЬ СТУДИИ: Да.



ЧАК ТОДД: Но вот у нас момент Перри Мейсона**.



КЛЭР МАККАСКИЛЛ, бывший сенатор США: Кому вы поверите: Дональду Трампу или Джону Болтону? На данный момент, наверное, легче поверить мёртвой лягушке, чем Дональду Трампу.



НИКОЛЬ УОЛЛЕС, ведущая MSNBC: О Джоне Болтоне можно сказать многое, но не то, что он деятель «глубинного государства». Желаю удачи в этом! Республиканцы теперь могут выдохнуть и признать, что Земля круглая, а Дональд Трамп действительно коррумпирован… Они могут положиться на человека, который является республиканской версией судьи Скалиа во внешнеполитических кругах. Он консерватор из консерваторов.



«Консерватор из консерваторов», — говорит либералка. На самом деле, всё, что Болтон помог сохранить за последние 20 лет, это курс акций (американской военно-промышленной компании. — ИноТВ) Raytheon. Тут он преуспел! Многочисленные бессмысленные конфликты, которые он продвигает, не консервативны, как раз наоборот. Во многом из-за них вымирает наш средний класс. Вам это кажется очевидным, но здесь это неочевидно: в Вашингтоне контрпродуктивные войны считаются добродетелью, а не пороком. Спросите Митта Ромни, одного из их главных поборников.



Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.



* Стихотворение американского чернокожего правозащитника Оскара Брауна — младшего «Змея». Трамп читал эти стихи на митингах, рассуждая о губительности нелегальной иммиграции для США (прим. ИноТВ).



** Перри Мейсон — персонаж детективных романов Эрла Стэнли Гарднера. Адвокат, умеющий кардинально изменить ход суда в пользу своего клиента, эффектно подав новые доказательства (прим. ИноТВ).