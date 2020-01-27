WP: американский импичмент угрожает не только Трампу, но и Зеленскому

Владимир Зеленский популярен среди россиян, и предлагает иное видение политики, отличное от того, что царит сегодня в России, пишет The Washington Post. Однако, если в ходе процедуры импичмента Трампа окажется, что он согласился на просьбу о компромате на Байдена, то свою репутацию Зеленский потеряет, а именно этого и хотелось бы российским властям, считает автор статьи.

Трампу сейчас грозит импичмент за то, что он якобы хотел найти компромат на своего соперника Джо Байдена. Когда он заявлял о коррупции на Украине, на самом деле американский президент имел в виду совсем иное, считает автор статьи в The Washington Post Джессика Пизано. Он хотел очернить не столько Байдена, сколько самого Зеленского, уверена она.

Киев изображают как Давида перед лицом Путина-Голиафа, но Украина вовсе не беспомощна отмечает автор статьи. По её словам, политика Зеленского может способствовать уменьшению власти Путина в России. Журналистка отмечает, что Зеленского в России знают и любят.

«Для россиян основанные на интернете идеи Зеленского предлагают позитивную альтернативу путинизму», — пишет автор статьи. Он говорит простым языком, его креативное новогоднее поздравление «взорвало» русский интернет. Люди комментировали его, «несмотря на государственную слежку за соцсетями; в России даже лайк в неправильном месте может принести проблемы».

Россияне устали от нынешней политики, пишет автор статьи. Украинские чиновники управляли страной так же, как сейчас российские. И когда Зеленский пообещал «сломать систему», его выбрали президентом. Сейчас же россияне переживают проблемы, понятные и американцам, включая увеличение возраста выхода на пенсию и сложности со здравоохранением. Но из-за ограничения свободы собраний и нападок на оппозицию россияне не могут выразить своё недовольство и тем самым оказать влияние на политику.

А на выборах, где победил Зеленский, был реальный выбор. И сейчас, по словам автора статьи, Зеленский даёт альтернативный взгляд на политику, который кажется искренним и настоящим. На протяжении многих лет Украину относили то к прозападному, то к пророссийскому государству. А сейчас Зеленский поставил под вопрос эту парадигму, заговорив о том, что украинцев объединяет.

Однако, если на Зеленского найдут компромат, своё притяжение он утратит. Украинцы его избрали, чтобы он поборол коррупцию. И партия его, состоящая не из политиков, набрала очки, благодаря его имиджу. Теперь он зависит от того, как пойдёт процедура импичмента: если там окажется, что он капитулировал перед Трампом, его самого могут посчитать коррумпированным, и он утратит народную поддержку.

Трамп, по некоторым данным, просил Зеленского не столько провести, сколько объявить о расследовании против компании сына Байдена Burisma. Это не оказало бы особого влияния на американскую политику. Зато этого было бы достаточно, чтобы дискредитировать Зеленского. И Путин бы от этого выиграл, отмечает автор статьи.

Так что если процесс против Трампа покажет, что Зеленский согласился на просьбу Трампа, то дискредитирован будет человек, представляющий отличное от путинского видение политики. А сели его репутация останется неизменной, то, как полагает автор статьи в The Washington Post, Путин в итоге может столкнуться с революцией изнутри, то есть Давид победит Голиафа.