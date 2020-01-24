Fox News: «Русские идут!» — главный по импичменту пугал сенат вторжением России в США

Выступая на суде в сенате США, главный менеджер импичмента Адам Шифф заявил, что Америка обязана помогать Украине, чтобы потом не пришлось воевать с Россией на своей территории. Как отмечает Fox News, Шифф долгие годы лгал американцам о «сговоре» Трампа с Москвой, а теперь призывает к войне с ядерной державой, но СМИ по-прежнему от него в восторге.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Вот что мы имеем: десятки тысяч американцев по-прежнему гибнут в расцвете лет от передозировки наркотиков, средний класс по-прежнему сокращается, целое поколение амбициозных молодых людей раздавлено ценами на жильё в наших городах, а нашу экономику скоро обгонит китайская.



Итак, это все плохие новости на сегодня. Но не бойтесь! Есть и хорошая новость: Вашингтон не сидит сложа руки! Ваши представители в столице — в этом городе — уже три дня подряд орут друг на друга по поводу одного телефонного разговора Дональда Трампа с каким-то парнем на Украине. Другими словами, суд по делу об импичменте президента сегодня продолжается. А это значит, что как минимум у актёра-любителя и профессионального конгрессмена Адама Шиффа есть возможность попробовать себя в новых ролях перед камерой.



Вчера, как вы помните, Шифф играл роль генерала военного времени, который пытается сплотить страну перед лицом надвигающегося военного вторжения. «Русские идут! — визжал он. — Русские идут!» Взгляните!



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Как выразился один из свидетелей во время нашего расследования, предшествовавшего импичменту, Соединённые Штаты помогают Украине и её народу, чтобы мы могли сражаться с Россией там и нам не пришлось сражаться с Россией здесь.



Да-да, дамы и господа. Мы могли бы в скором времени сражаться с русскими здесь. В Сент-Джонсбери, а не в Санкт-Петербурге. Запасайтесь молоком.



А сегодня, выступая повторно, Шифф вновь перевоплотился в персонажа, которого вы только что видели, но придал ему ещё и богословскую трактовку. Генерал военного времени плюс ветхозаветный пророк. Джордж Паттон встречает Иеремию. Внезапно Адам Шифф, этот герой светской Америки, начал упоминать Бога, как будто они старые друзья.



АДАМ ШИФФ: «Слава Богу, — сказал Путин, — слава Богу, нас больше никто не обвиняет во вмешательстве в американские выборы, теперь они обвиняют Украину». «Слава Богу», — говорит Путин. Не думаю, что нам хочется, чтобы наш противник Владимир Путин благодарил Бога за президента Соединённых Штатов. Потому что добра они нам не желают. Мы не хотим, чтобы они благодарили Бога за нашего президента и за то, что от него исходит. Мы не хотим, чтобы они благодарили Бога за задержку денежной помощи нашему союзнику.



Что ни говорите, но с театральной точки зрения, всё было как положено. Старый подлый Владимир Путин, где-то глубоко под Кремлём с дьявольским злорадством потирающий руки: «Глупые американцы! Они даже не догадываются, что к ночи мои войска уже будут в Финиксе! У-ха-ха-ха-ха!» А с другой стороны — сам Бог, печально взирающий с небес, в надежде, что эта потерянная нация наконец-то внемлет пророческим предупреждениям святого Адама и послушается его. Прямо в эфире C-SPAN в зале сената разворачивалась извечная борьба добра со злом.



А вот сенатор от Айдахо Джим Риш не был впечатлён. Он на днях крепко заснул — и наверняка он не один такой. Если бы большинство сенаторов не умело дремать с открытыми глазами, было бы очевидно, что вся палата с понедельника в отключке. И разве можно их винить? Ведь этому нет конца!



Зато на кабельном телевидении настроение рождественское! Американские новостные студии — возможно, последнее место во всём англоязычном мире, где Адама Шиффа по-прежнему считают солидным. Для среднестатистического ведущего новостной программы Адам Шифф — не пучеглазый истерик, а государственный деятель. Реинкарнация Александра Гамильтона. Поставьте мюзикл об этом человеке!



ВУЛЬФ БЛИЦЕР, ведущий CNN: Очень, очень мощная и убедительная речь. Адам Шифф выступал почти два с половиной часа. Очень, очень сильные доводы.



ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Я подумал, что выступление Шиффа вчера было виртуозным.



БАРБАРА МАККУЭЙД, юридический аналитик NBC и MSNBC: Адам Шифф мастерски проделал то, чему учат всех прокуроров.



КЛЭР МАККАСКИЛ, бывший сенатор США: Он очень хороший юрист. Точка. Конец дискуссии.



ДЖОН АВЛОН, старший политический аналитик CNN: И ещё я подумал, что Шиффу исключительно хорошо удалось увязать своё дело с отцами-основателями (Соединённых Штатов. — ИноТВ).



ДЖО ЛОКХАРТ, бывший пресс-секретарь Белого дома: Должен сказать, когда я это смотрел, я думал о том, что вступительное слово Адама Шиффа было блестящим.



ЭНДРЮ ВАЙСМАН, юридический аналитик MSNBC: Это речь, которая действительно обращена ко всему лучшему, что есть в людях.



МИКА БЖЕЗИНСКИ, ведущая MSNBC: По мнению большинства, это было виртуозное выступление, вызвавшее вчера похвалу со всех сторон. Это было эффектное изложение фактов.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР: Какое впечатление на вас произвело выступление главного менеджера (импичмента. — ИноТВ) от палаты представителей, Адама Шиффа?



ДЖЕФФРИ ТУБИН, юридический аналитик CNN: Мне оно показалось ослепительным!

«Ослепительно, эффектно, блестяще, мощно, убедительно, мастерски, виртуозно» — что бы это ни значило. Такими словами СМИ описывают человека, только что призвавшего к горячей войне с ядерной державой.



Верят ли «говорящие головы» CNN в то, что говорит Шифф? Они действительно думают, что Россия вот-вот вторгнется в Соединённые Штаты? Может, и верят. Но вероятно, что они и не вслушиваются в его слова.



Если бы мысли среднестатистического ведущего новостной передачи отображались на экране — а это было бы правильно! — вы бы увидели, что они вращаются в основном вокруг причёски и грима. «Мои уши не кажутся большими?»



Это не специалисты в области политического курса. Детали им не важны. Просто они точно знают, что Адам Шифф в их команде, и этого им довольно.



Поэтому последние годы они прилежно делают вид, что Адам Шифф — серьёзный человек, а не конспиролог с безумными глазами. Чтобы поддерживать такую иллюзию, им приходилось игнорировать многие его утверждения, то, что он действительно говорил. В том числе вот это.



АДАМ ШИФФ: Что касается сговора (Трампа с Россией. — ИноТВ), доказательства видны невооружённым глазом. Очень убедительные доказательства.



И есть существенные доказательства сговора…



Есть предостаточно доказательств — действительно есть — сговора людей в избирательном штабе Трампа с русскими.



Я считаю, доказательств сговора или заговора предостаточно.



Всё это — доказательства сговора.

По мнению Шиффа, сговор был везде: в Facebook, на телевидении, в коробке овсяных хлопьев с мёдом на столе в его душных апартаментах на Капитолийском холме. В какой-то момент он даже начал подозревать своих кошек — своих многочисленных кошек.



В подобных разговорах Шифф провёл весь 2017-й и 2018 год. Под конец он обвинил 60 миллионов американцев в том, что, просто проголосовав за Дональда Трампа, они вступили в сговор с Владимиром Путиным. Так глубоко уходили корни заговора. Но самое примечательное в этой истории то, что всё было не так. Шифф ошибался. Ничего этого никогда не происходило. И теперь мы знаем об этом точно.



Был ли Шифф наказан? Изгнан из приличного общества за то, что своей ложью напрасно поставил под вопрос порядочность миллионов американцев? Он ведь так и сделал. Нет, он просто стал ещё более известным, и MSNBC стал ещё больше его почитать. Как правило, по будням вы можете увидеть его за ланчем в лучших ресторанах города, причём за соседним столиком будут люди, планировавшие Иракскую войну или разбогатевшие на секьюритизации ипотечных кредитов*.



Шифф выглядит довольным жизнью — и почему бы ему не быть довольным? Он всё делал совершенно неправильно, но не был наказан. Даже наоборот. Его вознаградили.



Вот так на самом деле работает Вашингтон. Помните об этом, наблюдая, как Шифф на этой неделе будет важно расхаживать по сенату, играя выбранную роль.



И этот человек принимает важные решения. Этим человеком они восхищаются.



Дата выхода в эфир 23 января 2020 года.



* Причина финансового кризиса 2007—2008 годов (прим. ИноТВ).