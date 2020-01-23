CBS News: «эффект Трампа» — американцам надоело слушать о политике

Некоторые СМИ в США приняли решение меньше говорить о политике, передаёт CBS News. Как отмечает корреспондент Axios Сара Фишер, непрерывным освещением политических скандалов и расследований американские СМИ оттолкнули от себя и зрителей, и рекламодателей.
На фоне импичмента и предстоящих президентских выборов интенсивность освещения политики на всей территории Соединённых Штатов почти беспрецедентно высока. Но многие новостные и развлекательные медийные компании замечают, что потребители изголодались по альтернативному контенту.
Репортёр Axios по вопросам СМИ Сара Фишер попыталась понять роль так называемого эффекта Трампа в изменении медийного ландшафта. Сейчас Сара с нами, она расскажет нам подробности того, о чём говорится в её еженедельной новостной рассылке.
Большое спасибо, что нашли для нас время.
Она сейчас в Вашингтоне.
Почему же некоторые компании начинают чуть меньше освещать политику?
САРА ФИШЕР, репортёр Axios: Думаю, Энн-Мари, они осознали, что часть зрителей просто потеряла интерес. До этого СМИ только и делали, что освещали процесс Мюллера, а ещё раньше — (бывшего директора ФБР. — ИноТВ) Коми и (судью Верховного суда США. — ИноТВ) Кавано. Я думаю, людей это просто перестало интересовать.
Итак, они имеют дело с реакцией двух категорий людей. Первая — это рекламодатели, с них довольно. Рекламодатели уже некоторое время говорят каналам: «Послушайте, мы не хотим соседствовать с таким количеством политического контента. А если мы и разместим рекламу, пожалуйста, постарайтесь отделить её от некоторых агитационных роликов кандидатов, потому что нам кажется, что наши потребители не хотят этого слушать».
Вторая категория — это сами зрители. И пользователи сети, и телезрители жалуются на избыток политической агитации и говорят, что их тошнит от освещения политики. В этой связи мы видим спад рейтингов. Последние несколько дебатов привлекли меньшую аудиторию, чем первые.
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