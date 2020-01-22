Fox: суд по делу об импичменте Трампа не закончится никогда

Американские демократы, похоже, вознамерились продолжать бороться за отстранение Трампа до бесконечности, передаёт Fox News. По данным канала, член палаты представителей США от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что её соратники должны добиваться ухода Трампа и после завершения суда над ним в сенате — даже если это приведёт к ещё одному импичменту.

Если вы сегодня за всем наблюдали, то и сами знаете, что местами суд по делу об импичменте оказывался до глупого скучным — но вместе с тем в ходе процесса было опубликовано несколько забавных и многоговорящих видеороликов. К примеру, сенатор Чак Шумер сегодня объяснял, почему даже несмотря на то, что шансов на отстранение президента по итогам процесса нет, импичмент абсолютно необходим стране и для его реализации необходимо отложить решение всех остальных стоящих перед нами проблем. Вот, посмотрите.

ЧАК ШУМЕР, член сената США: Когда президент злоупотребляет властью, единственное, кроме выборов, средство, которое есть у американского народа, — это импичмент.

Если вы вдруг ощутили дежа-вю — так мы ведь уже были в такой ситуации. Импичмент, Чак Шумер… Да-да, вы всё правильно помните. Чуть больше 20 лет назад Шумер высказывался об импичменте другого президента — и высказывался притом в ином ключе. Вот что было тогда.

ЧАК ШУМЕР: Я думаю, что сегодня — печальный день для страны, а возможно — и для сената. Мне кажется, что убедительных аргументов в пользу вызова свидетелей сделано не было и нужды продолжать процесс нет, потому что двух третей голосов за импичмент уже точно не наберётся.

Хоть это и совершенно иная точка зрения, импичмент Чака Шумера уже тогда очень печалил. Молился ли он за пострадавших? Мы это обязательно разузнаем и расскажем об этом вам.

Впрочем, самое печальное во всём этом то, что, даже если суд по импичменту закончится быстро — а это не исключено, — в каком-то смысле он не закончится никогда: член конгресса от Лос-Анжелеса Максин Уотерс, указывая путь своей партии, заявила, что, даже если нынешний импичмент ни к чему не приведёт, они просто попробуют по-другому.

МАКСИН УОТЕРС, член палаты представителей США: Мы не остановимся. Закончится ли всё ещё одним импичментом, я не знаю. Зато я точно знаю, что мы должны продолжать работу, для осуществления которой нас выбрали в конгресс наши избиратели.

ВЕДУЩАЯ: Всё так, госпожа Уотерс.

И работа эта — разумеется, импичмент. Импичмент сегодня, импичмент завтра, импичмент навсегда! Так, глядишь, и министр по импичменту у нас появится.

В центре всей этой истории — конечно же, Хантер Байден. Увидим ли мы его здесь, в Вашингтоне, и даст ли он свидетельские показания, пока не ясно; Митч Макконнелл, похоже, этого не хочет.

А вот конгрессмен Адам Шифф тем временем заявил, что, задавая вопросы Хантеру Байдену о несомненно связанных с коррупцией деловых операциях на Украине, сенаторы впустую потратят время публики.

АДАМ ШИФФ, член палаты представителей США: Например, Хантер Байден не может нам ничего рассказать ни о том, решил ли президент отказать Украине в военной помощи, ни о том, отказал ли он Киеву в ней для того, чтобы заставить его провести политические расследования, ни о том, почему он никак не проводил встречу с президентом Украины. Единственная причина, по которой его внесли в список свидетелей, — это желание «обменять» важных свидетелей вроде (бывшего советника Трампа по госбезопасности. — ИноТВ) господина Болтона, (директора Административно-бюджетного управления Белого дома. — ИноТВ) Малвейни и прочих на свидетелей второстепенных, благодаря которым республиканцы смогут и дальше атаковать своих политических оппонентов. Это злоупотребление судом.

Дата выхода в эфир 21 января 2020 года.