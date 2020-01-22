Fox: суд по делу об импичменте Трампа не закончится никогда
Если вы сегодня за всем наблюдали, то и сами знаете, что местами суд по делу об импичменте оказывался до глупого скучным — но вместе с тем в ходе процесса было опубликовано несколько забавных и многоговорящих видеороликов. К примеру, сенатор Чак Шумер сегодня объяснял, почему даже несмотря на то, что шансов на отстранение президента по итогам процесса нет, импичмент абсолютно необходим стране и для его реализации необходимо отложить решение всех остальных стоящих перед нами проблем. Вот, посмотрите.
ЧАК ШУМЕР, член сената США: Когда президент злоупотребляет властью, единственное, кроме выборов, средство, которое есть у американского народа, — это импичмент.
Если вы вдруг ощутили дежа-вю — так мы ведь уже были в такой ситуации. Импичмент, Чак Шумер… Да-да, вы всё правильно помните. Чуть больше 20 лет назад Шумер высказывался об импичменте другого президента — и высказывался притом в ином ключе. Вот что было тогда.
ЧАК ШУМЕР: Я думаю, что сегодня — печальный день для страны, а возможно — и для сената. Мне кажется, что убедительных аргументов в пользу вызова свидетелей сделано не было и нужды продолжать процесс нет, потому что двух третей голосов за импичмент уже точно не наберётся.
Хоть это и совершенно иная точка зрения, импичмент Чака Шумера уже тогда очень печалил. Молился ли он за пострадавших? Мы это обязательно разузнаем и расскажем об этом вам.
Впрочем, самое печальное во всём этом то, что, даже если суд по импичменту закончится быстро — а это не исключено, — в каком-то смысле он не закончится никогда: член конгресса от Лос-Анжелеса Максин Уотерс, указывая путь своей партии, заявила, что, даже если нынешний импичмент ни к чему не приведёт, они просто попробуют по-другому.
МАКСИН УОТЕРС, член палаты представителей США: Мы не остановимся. Закончится ли всё ещё одним импичментом, я не знаю. Зато я точно знаю, что мы должны продолжать работу, для осуществления которой нас выбрали в конгресс наши избиратели.
ВЕДУЩАЯ: Всё так, госпожа Уотерс.
И работа эта — разумеется, импичмент. Импичмент сегодня, импичмент завтра, импичмент навсегда! Так, глядишь, и министр по импичменту у нас появится.
В центре всей этой истории — конечно же, Хантер Байден. Увидим ли мы его здесь, в Вашингтоне, и даст ли он свидетельские показания, пока не ясно; Митч Макконнелл, похоже, этого не хочет.
А вот конгрессмен Адам Шифф тем временем заявил, что, задавая вопросы Хантеру Байдену о несомненно связанных с коррупцией деловых операциях на Украине, сенаторы впустую потратят время публики.
АДАМ ШИФФ, член палаты представителей США: Например, Хантер Байден не может нам ничего рассказать ни о том, решил ли президент отказать Украине в военной помощи, ни о том, отказал ли он Киеву в ней для того, чтобы заставить его провести политические расследования, ни о том, почему он никак не проводил встречу с президентом Украины. Единственная причина, по которой его внесли в список свидетелей, — это желание «обменять» важных свидетелей вроде (бывшего советника Трампа по госбезопасности. — ИноТВ) господина Болтона, (директора Административно-бюджетного управления Белого дома. — ИноТВ) Малвейни и прочих на свидетелей второстепенных, благодаря которым республиканцы смогут и дальше атаковать своих политических оппонентов. Это злоупотребление судом.
Дата выхода в эфир 21 января 2020 года.
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