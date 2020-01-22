Handelsblatt: Трамп расхвалил в Давосе свои достижения на фоне импичмента

Выступая на форуме в Давосе, Дональд Трамп не сказал ни слова о климате, зато активно расхваливал самого себя и успехи своей политики. Он назвал американскую модель образцом для всего мира и призвал другие страны следовать её примеру. По версии Handelsblatt, стремление американского президента подчеркнуть свои достижения — не случайность, потому что в США наступает «горячая фаза» процедуры импичмента.

На форуме в Давосе американский президент Дональд Трамп расхваливал самого себя и свои успехи в экономике, сообщает Handelsblatt. При этом в Америке в отношении него ведётся производство по делу об импичменте.

Дональд Трамп в Давосе не сказал ни слова по поводу изменения климата или кризиса на Ближнем Востоке — зато активно нахваливал сам себя, отмечает автор статьи Торстен Рике. Второй раз выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп произнёс речь для американской аудитории, и это не случайность: именно сейчас в Вашингтоне начинается «горячая фаза» процедуры импичмента в его отношении.

Поэтому не стоит удивляться тому, что президент США попытался перекрыть негативные заголовки в американских СМИ оглашением списка собственных достижений на этом посту, полагает автор статьи. «Америка — это модель для всего мира», — заявил Трамп, указав при этом на длинный список хороших экономических показателей, которые он считает успехом — своим и своей политики, подчёркивает издание.

Вместе с тем, Трамп попытался вдохнуть оптимизм в мироощущение собравшихся в Давосе элит, испытывающих неуверенность в связи с политическими кризисами, климатическими опасностями и слабым экономическим ростом. «Время пессимизма позади. Для тревоги нет причин», — заявил Трамп перед явно скептически настроенной аудиторией, пишет Handelsblatt. Аплодисменты были скудными. Это не помешало Трампу прописать мировому сообществу «рецепт» и призвать другие страны последовать «американской модели».

Это второе выступление Трампа в Давосе после его дебюта в 2018 году. «Тогда я пообещал большое возвращение Америки. Сейчас мы переживаем беспрецедентный экономический бум», — заверил публику американский президент. За этим последовало длившееся несколько минут перечисление позитивных экономических показателей: от низкой безработицы, существенного экономического роста и сокращения бюрократии до значительного роста доходов среднего класса.

«С моего избрания мы создали новые рабочие места для семи миллионов, а уровень безработицы снизился до 3,5 процента», — подчеркнул Трамп. По его словам, до сих пор это не удавалось ни одному президенту США. Кроме того, его политика привела к тому, что с 2017 года в США открылось около 12 тыс. новых заводов.

Снова обеспеченное благосостояние, по большей части, пошло на пользу среднему классу и слою населения с низким уровнем дохода. По уверениям Дональда Трампа, от его политики выиграли также афроамериканцы и женщины. «Это подъём для простых рабочих», — уверял президент США.

Вопрос о том, действительно ли его политика пошла на пользу мало зарабатывающим слоям населения, в США оценивают крайне неоднозначно, отмечает издание. Неправительственные организации указывают на то, что выгоду от налоговых послаблений получили, в первую очередь, крупные предприятия.

Хорошие экономические показатели Трамп объяснил, в том числе, только что принятым торговым соглашением. «Мы договорились через неделю открыть с Китаем первую фазу нового торгового соглашения, а также заключили новое соглашение с Мехико и Канадой», — рассказал Трамп. По его уверениям, отношения между США и Китаем сейчас лучше, чем когда-либо ранее.

Европу Трамп призвал покупать больше энергии у США, чтобы обеспечить себе энергетическую безопасность, — выпад в адрес вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2» из России в Западную Европу, поясняет издание. Помимо этого, президент США напомнил европейцам, что когда-то и они были способны на достижения мировой значимости: об этом свидетельствуют такие монументы, как собор во Флоренции или Нотр-Дам в Париже. Они должны быть стимулом и ориентиром того, что способен создать человек.

Речь Трампа в Давосе ожидали в напряжении, потому что США под его руководством склоняются к «националистическому курсу», который зачастую противоречит давосской «парадигме глобального сотрудничества». Два года назад президент США уверял, что «Америка прежде всего не означает — только Америка», однако на этот раз об этом не было и речи.

Об изменениях климата Трамп не сказал ни слова, поэтому словесная дуэль с активисткой Гретой Тунберг не состоялась, отмечается в статье. Единственным жестом американского президента в сторону защиты окружающей среды стало обещание, что США примут участие в инициативе по посадке триллиона деревьев, заключает Handelsblatt.