«Двое суток вступительных доводов и 16 часов на вопросы сенаторов» — ABC News о начале импичмента Трампа

Накануне суда в сенате юристы президента США заявляют, что в поведении их клиента не было ничего, заслуживающего импичмента, даже если он действительно злоупотребил властью, передаёт ABC News. Тем временем обвинители-демократы утверждают, что доказательств против Трампа предостаточно, и требуют вызывать дополнительных свидетелей.

Суд по делу об импичменте начинается завтра (21 января. — ИноТВ), и вот новые сообщения о том, чего мы можем ожидать. Как нам стало известно, в распоряжении каждой из сторон будет 24 часа — по два дня — на вступительные доводы. За этим последуют 16 часов вопросов от сенаторов, давших клятву действовать как беспристрастные присяжные. После всего этого они перейдут к обсуждению того, заслушивать ли показания свидетелей.



Сегодня команда юристов президента Трампа раскрывает свои планы по защите президента. Они заявляют, цитирую: «Президент не совершил вообще ничего предосудительного». Вот менеджеры от палаты представителей, которые сегодня будут излагать дело против президента в сенате.



Один из юристов президента сегодня заявляет, что в представлении к импичменту нет указаний на совершение президентом какого-либо преступления. Демократы из палаты представителей встречаются в Капитолии, прежде чем изложить свои доводы, что произойдёт уже завтра. С репортажем с Капитолийского холма корреспондент ABC News Мэри Брюс.



Президента Трампа встречали ликованием и громкими возгласами неодобрения: он пришёл отдать дань уважения доктору Мартину Лютеру Кингу — младшему. У мемориала, посвящённого легенде Движения за гражданские права, президент провёл менее минуты.



В нескольких кварталах оттуда, на Капитолийском холме, демократы готовятся изложить свои обвинения против него. И сегодня команда юристов президента впервые предлагает ознакомиться со стратегией защиты. В кратком изложении дела на 110 страницах юристы Трампа говорят, что процесс «нарушил все прецеденты и все принципы справедливости», и призывают сенаторов быстро отвергнуть обвинения.



Один из юристов президента, Алан Дершовиц, выразил их центральный аргумент: обвинения против Трампа не дотягивают до уровня особо тяжких преступлений или проступков, как того требует конституция.



АЛАН ДЕРШОВИЦ, юрист: Это должно быть преступное поведение, преступное по сути. В представлении к импичменту два обвинения в некриминальных действиях, а именно в противодействии конгрессу и в злоупотреблении властью.



Но большинство экспертов в области конституции не согласны. Да и сам Дершовиц говорил прямо противоположное 21 год назад, во время импичмента Клинтона.



АЛАН ДЕРШОВИЦ: Определённо, это может и не быть преступлением. Если кто-то совершенно коррумпировал пост президента, злоупотребляет доверием и представляет серьёзную угрозу для нашей свободы, техническое преступление и не нужно.



На протяжении многих дней от Дершовица добивались ответа, злоупотребил ли его клиент, то есть президент, своими полномочиями. Сегодня он по-прежнему отказывался дать прямой ответ.



ЖУРНАЛИСТКА: Сейчас, с учётом доказательств, которые вы видели как один из его адвокатов, считаете ли лично вы, что Дональд Трамп злоупотребил своей властью? Да или нет?



АЛАН ДЕРШОВИЦ: Я не буду отвечать на этот вопрос «да» или «нет», это не имеет отношения к делу.



Демократы утверждают, что «факты неоспоримы, а доказательств более чем достаточно». В собственном кратком изложении дела они обосновывают требования вызвать дополнительных свидетелей. По их словам, «только если сенат увидит и услышит все относящиеся к делу доказательства — только если он будет настаивать на всей полноте правды, — он может принять беспристрастное правосудное решение».



ЧАК ШУМЕР, сенатор США, лидер партии меньшинства в сенате: Не обманывайтесь, мы вынудим их голосовать по свидетелям и документам.



Даже некоторые республиканцы, такие как сенатор от Аляски Лиза Меркауски, выражают готовность выслушать дополнительных свидетелей, таких как бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.



ЛИЗА МЕРКАУСКИ, сенатор США: Я очень, очень серьёзно отнесусь к своим конституционным обязанностям.



Дата выхода в эфир 20 января 2019 года.