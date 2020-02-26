Yle: несмотря на глубокое сотрудничество, НАТО Финляндию от России защищать не собирается

Несмотря на то что Финляндия входит в состав Объединённых экспедиционных сил под эгидой Великобритании, в случае если Россия нападёт на эту страну, защищать Хельсинки НАТО не планирует, пишет Yle. Как отмечает портал телерадиокомпании, дело в том, что Финляндия не является членом блока. Вместе с тем, сотрудничество с альянсом всё равно может служить сдерживающим фактором для Москвы.

Уже почти три года Финляндия и Швеция входят в состав Объединённых экспедиционных сил. Данная группа быстрого реагирования, которой руководит Великобритания, предназначена для ускорения и упрощения взаимодействия в кризисных ситуациях, пишет Yle.



Однако если на Финляндию нападёт Россия, то речь уже будет идти о более масштабном конфликте, в рамках которого НАТО будет направлять свои ресурсы туда, где они будут нужны больше всего.



«Логика такова, что НАТО, прежде всего, защищает своих членов, в то время как Финляндия к их числу не принадлежит», — констатировал исследователь Международного центра обороны и безопасности в Таллине Мартин Хурт.



Та же логика действует и в отношении Объединённых экспедиционных сил. «Само собой, — подтвердил этот тезис Хурт. — Это политическое решение, принятое странами, которые сделали свой выбор в пользу поддержки НАТО. Финляндия решила не вступать в альянс. Страны, не являющиеся членами блока, не обладают равными с ними правами».



На вопрос о том, собирается ли НАТО защищать Финляндию в том случае, если в мире вспыхнет большой конфликт, Хурт ответил довольно однозначно. «Никаких планов для этого нет. Если для защиты Финляндии будет политическая воля, для фактического выполнения этой задачи будут найдены военные ресурсы», — сообщил исследователь.



Финские политики и военные ясно дали понять, что НАТО не давало никаких обещаний защищать Хельсинки. Тем не менее в сотрудничестве в рамках Объединённых экспедиционных сил есть определённый фактор сдерживания.



«Мы показали, что мы можем сражаться вместе. Теперь требуется лишь политическое решение, которое можно принять всего за один час», — считает исследователь Института внешней политики Чарли Салониус-Пастернак.



«Это приводит к тому, что потенциальный противник в кризисной ситуации вынужден думать о том, встретится ли он лишь с финской авиацией? Или же с финской и шведской авиацией? Или же в воздух поднимется авиация Финляндии, Швеции, а также вся авиация Объединённых экспедиционных сил?» — рассуждает он.



При этом у Финляндии нет никаких политических обязательств перед Объединёнными экспедиционными силами, если не считать того, что Хельсинки принимают участие в учениях и обсуждениях.



Однако как дела обстоят с помощью США в том случае, если Россия нападёт на Финляндию? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие политические ветра дуют в Вашингтоне, а также от того, какие ресурсы американцы решат задействовать в Европе.



«Разумеется, США — это самая сильная военная держава в мире, однако у США нет ресурсов для того, чтобы помогать всем европейским странам одновременно», — отмечает Хурт.



Что же касается мнения, гласящего, что Финляндия находится в настолько тесных отношениях с НАТО, насколько это возможно без вступления в блок, то здесь многое зависит от точки зрения. «Решения принимают именно члены оборонительного блока. И перед теми, кто не входит в него, дверь будет закрыта в том случае, если их решат не приглашать. При этом ни Швеция, ни Финляндия не имеют права голоса при принятии решений», — подытожил Хурт.