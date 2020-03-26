Euronews: строительство больницы для пациентов с коронавирусом в Москве идёт и днём, и ночью

Новая инфекционная больница, где московские власти планируют размещать самых тяжёлых пациентов с коронавирусом, должна быть готова уже к 15 апреля. Стройка идёт рекордными темпами, сообщает Euronews. Причём это не временная мера: больница будет оснащена современным оборудованием для интенсивной терапии и послужит столице ещё не одно десятилетие.

Строительство инфекционной больницы у южной границы Новой Москвы идёт и днём, и ночью. Здесь будут лечить самых тяжёлых пациентов с коронавирусом. Власти обещают сдать комплекс в эксплуатацию до 15 апреля. Практически половина койко-мест здесь будут реанимационными.

АНДРЕЙ БОКЧАРЁВ, заместитель мэра Москвы по вопросам строительства: Она рассчитана на 500 пациентов, но можно и 630 разместить при необходимости. Здесь будет всё необходимое оборудование для интенсивной терапии. И эта больница — не временная, она лет 20—30 прослужит столице.

На данный момент большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано именно в Москве. На следующей неделе, которая станет для всей страны выходной, в столице планируют закрыть парки, рестораны и кафе, чтобы избежать обратного эффекта от внезапных выходных.

Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.