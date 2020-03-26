Euronews: строительство больницы для пациентов с коронавирусом в Москве идёт и днём, и ночью
Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.
Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко ответил на оскорбление соотечественника Александра Емельяненко, пригласив его выяснить отношения в родном Омске.
Самолёт ВКС доставил в Россию более 1 млн масок, а также 200 тыс. тест-систем на коронавирус от предпринимателя Джека Ма. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила необходимость введения жёсткого карантина в Москве и других российских городах из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны или на её части, а также устанавливать в таких случаях обязательные правила поведения.
Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провёл заседание рабочей группы по координации действий регионов СКФО, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак прокомментировал сообщение о том, что правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Власти Московской области будут ежемесячно начислять выплаты до 50 тыс. рублей медикам, которые работают с заражёнными коронавирусной инфекцией.
Маркус Крамер, тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам россиянина Сергея Устюгова, высказался о недопуске своего подопечного до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
В Росавиации заявили, что Объединённые Арабские Эмираты пока не выдали разрешения на полёты в Дубай для вывоза россиян из страны на родину.
Власти Приморского края приняли решение ввести льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой создания стратегического эпидемнабора для адресной помощи жителям России старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями и инвалидам.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов до сих пор является одним из лучших лыжников в мире.
В Испании за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 655 человек, общее число умерших превысило 4 тыс.
Каждый пятый сотрудник малого и среднего бизнеса в России в настоящее время работает на удалёнке из-за ситуации с коронавирусом.
Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, подозреваемый задержан. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности республики.
Доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ и департамента психологии Высшей школы экономики, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена Чеботарёва рассказала, можно ли разрешать детям лениться.
Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.
В Ульяновской области приостановили работу всех развлекательных заведений. Указ о дополнительных мерах по профилактике коронавируса подписал губернатор Сергей Морозов.
Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал нападающего команды Криштиану Роналду за поведение во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что с доходов на вклады более 1 млн рублей предлагается взимать налог в 13%.
В Иране за сутки зафиксировано 157 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщил иранский Минздрав.
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич посоветовал руководству клуба приобрести хавбека московского ЦСКА Николу Влашича.
Украинские полицейские составили 2412 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
На полигоне Погоново в Воронежской области состоялись учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов Западного военного округа.
В управлении Роспотребнадзора Удмуртской Республики заявили, что водители такси будут обязаны работать в масках.
Руководитель инвестиционного направления MKB Private Bank Валентин Журба прокомментировал сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил о гибели молодого сотрудника от коронавирусной инфекции COVID-19.
Ассоциации компаний розничной торговли, интернет-торговли, предприятий индустрии детских товаров и другие обратились за господдержкой.
Стало известно, какую музыку слушают россияне во время карантина.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о введении ряда профилактических мер в магазинах Оренбурга.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов призвал разобраться с долгостроями в сфере судостроения.
Президент Федерации бокса Турции Эюп Гёзгеч обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в безответственности из-за старта 14 марта европейской квалификации к Играм-2020 в Лондоне во время эпидемии коронавируса.
Эксперты прогнозируют повышение цен на смартфоны на 10—20% в II квартале 2020 года.
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников прокомментировал инициативу Минсельхоза по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов до тарифов для населения.
В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Кремле пока нет никаких решений по продлению нерабочей недели, введённой в России для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Нидерландский футбольный клуб «Витесс» из города Арнем подтвердил смерть бывшего президента коллектива Кеса Баккера.
Госавтоинспекция принимает дополнительные меры, направленные на защиту от распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД. В частности, временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.
Народный артист России, председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет после тяжёлой болезни. Об этом сообщили в Росгосцирке.
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» изменил логотип на время карантина из-за распространения коронавируса.
Российское правительство введёт штрафы для физических и юридических лиц, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса правила. Такие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
В Минобороны России заявили, что информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе поиска самолёта Су-27 не подтвердилась.
Уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, участвовавших в массовой драке в селе Чемодановка, направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт выразил надежду, что приостановленный из-за коронавируса турнир претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге в ближайшее время возобновится.
Правительство России выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В Московской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу объекты розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и сауны.
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что никто из гроссмейстеров, которые принимали участие в турнире претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге, не болеет коронавирусом.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об оплате нерабочей недели, объявленной с 30 марта по 5 апреля.