Bloomberg: переполненные китайские больницы не принимают больных без коронавируса

Переполненные китайские больницы отказываются лечить пациентов, у которых нет вируса, пишет Bloomberg.

Новый коронавирус вверг систему здравоохранения города Ухань в кризис, и все ресурсы теперь направлены на его сдерживание.

В качестве примера издание приводит случай с Лю Цзы Ао, который в больнице Уханя ожидал хирургической операции по удалению опухоли, давящей на спинной мозг, однако ему внезапно сказали покинуть медучреждение. И теперь ему для того, чтобы побороть мучительную хроническую боль, приходится принимать мощный опиоидный препарат, вызывающий привыкание.

И Лю — это лишь один из растущего числа китайских пациентов с неотложными медицинскими состояниями, не связанными с эпидемией коронавируса, которые стали случайными жертвами борьбы Китая со вспышкой заболевания, унёсшего уже жизни более 2 тыс. человек.

В 60-миллионной провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, медицинские учреждения все ещё испытывают острую нехватку ресурсов в борьбе с ростом числа заражённых. Почти весь медицинский персонал и оборудование были направлены на борьбу со вспышкой, в результате чего другие пациенты оказались в подвешенном состоянии.

Более 23 тыс. врачей и медсестёр были отправлены из разных уголков КНР в Хубэй, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом в эпицентре заражения, в результате чего в больницах других провинций медперсонала стало меньше.

При этом боязнь подвергнуть медицинский персонал воздействию крайне заразного патогена вынуждает некоторые больницы в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, не принимать новых пациентов, даже если те нуждаются в срочной помощи из-за рака или почечной недостаточности.

Пока нет исчерпывающих данных о том, сколько пациентов оказались в подобной затруднительной ситуации. И трудно оценить, сколько смертей с момента вспышки заболевания можно было бы предотвратить, если бы невирусным пациентам внезапно не перестали оказывать медицинскую помощь.

Из разговоров с врачами и пациентами, а также из обсуждений в социальных сетях становится понятно, что зарождающийся кризис может оставить смертельный след даже после того, как вспышка коронавируса пойдёт на спад. При этом эпидемия уже нанесла серьёзный удар по экономике Китая и продолжает приносить неисчислимые страдания жителям всей страны, пишет Bloomberg.