Bloomberg: переполненные китайские больницы не принимают больных без коронавируса

Популярное
-
Сандерс — России: держитесь подальше от американских выборов CNN
-
DM: «больше так не будем» — 100 тысяч британских преступников извинились и оказались на свободе Daily Mail
-
«Русский старец гипнотизирует Трампа в Белом доме» — Onion посмеялся над историей о «российском вмешательстве» Onion
-
Polska Times: бывший глава МИД Польши «запретил» польским лидерам ехать в Смоленск Polska Times
-
Handelsblatt: всё ради экологии — немецкий суд разрешил вырубить лес для строительства завода Tesla Handelsblatt
-
Das Erste: Меркель и Макрон позвонили Путину, чтобы восстановить перемирие в Идлибе Das Erste
-
СТРАНА: эвакуированных из Ухани украинцев на родине встретили камнями и пожаром Страна.ua
-
ABC News: мистер и миссис Маккауэн — в США полицейские-молодожёны обезвредили грабителя во время свидания ABC News
INFOX.SG
-
Кузнецов: у Овечкина есть все шансы стать первым номером в истории всего хоккея
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своим соотечественником и одноклубником Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 79
Общее число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 возросло до 79, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
-
СМИ: Леброн Джеймс планирует баллотироваться в президенты США
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента США.
-
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
-
Боломбой поможет сборной России в матче отбора на Евробаскет с Северной Македонией
Центровой московского ЦСКА Джоэл Боломбой прибыл в расположение сборной России по баскетболу для участия в матче отбора на чемпионат Европы 2021 года с Северной Македонией.
-
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал о спортивных увлечениях российского лидера Владимира Путина.
-
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
-
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
-
Быков надеется, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Малкин о 700 шайбах Овечкина: он никогда не останавливается
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Голикова рассказала о состоянии эвакуированных с коронавирусом россиян
Россияне, эвакуированные с круизного судна Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, ранее выявленное у троих из них заболевание протекает в лёгкой форме, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
-
«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в Лиге 1
«Монако» сыграл вничью с «Дижоном» в матче 26-го тура французской Лиги 1.
-
«Питтсбург» крупно проиграл «Баффало», несмотря на дубль Малкина
«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Восемь эвакуированных с Diamond Princess россиян вернулись в Россию
Восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, доставлены в Россию авиацией МЧС, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
-
Две передачи Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Вашингтон» в матче НХЛ
«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
В ЦПВС заявили о 25 обстрелах в Сирии
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил, что в САР за сутки было зафиксировано 25 обстрелов.
-
В Херсонской области произошёл взрыв на АЗС
В Херсонской области Украины произошёл взрыв на автомобильной заправочной станции.
-
Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг ряда исторических показателей, забросив 700-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
МИД России оценил обвинения США по поводу дезинформации о коронавирусе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19 являются «намеренным вбросом».
-
WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона
Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
-
Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в стране месторождения газа
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнёт разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 200 трлн кубических футов.
-
Норицын: виноват в том, что пошёл на поводу у Мироновой
Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил неудачное выступление Светланы Мироновой на чемпионате мира в Антерсельве.
-
«Лейпциг» разгромил «Шальке» в Бундеслиге
«Лейпциг» одержал разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
-
Норицын: Миронова потеряла три килограмма веса из-за нервного состояния
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал своей ошибкой проведение сбора в немецком Обертиллиахе в конце декабря.
-
Пять человек погибли в результате ДТП в Калмыкии
Пять человек погибли и ещё двое пострадали в результате аварии в Калмыкии.
-
Гол Жезуса принёс «Манчестер Сити» победу над «Лестером» в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
-
СМИ: В Багдаде 17 человек пострадали в результате серии взрывов
По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате семи взрывов в столице Ирака.
-
«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад» в Примере
«Валенсия» потерпела разгромное поражение от «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Примеры.
-
Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын согласился, что Кристине Резцовой стоило выступить хотя бы в одной гонке на чемпионате мира в Антерсельве.
-
Тренер: сборной России по биатлону стоило пропустить этап КМ в Рупольдинге
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что его подопечным стоило пропустить этап Кубка мира ради лучшей подготовки к чемпионату мира в Антерсельве.
-
Дзюба получил повреждение в заключительном матче «Зенита» на тренировочном сборе
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил повреждение в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе команды в Турции.
-
Число заражённых COVID-2019 за пределами КНР возросло до 1402
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 за пределами Китая достигло 1402 человек.
-
Гол Роналду помог «Ювентусу» победить СПАЛ в Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над ферраским клубом СПАЛ в матче 25-го тура итальянской Серии А.
-
Норицын: предпосылки к хорошим скоростям у биатлонисток были ещё в декабре
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал функциональную подготовку спортсменок к чемпионату мира в Антерсельве.
-
Норицын: ничто не предвещало большой беды со стрельбой на ЧМ по биатлону
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал неудачную стрельбу своих подопечных на чемпионате мира в Антерсельве.
-
Логинов: обвинения в адрес Касперовича в любом случае голословные
Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение о подозрениях в адрес его личного тренера Александра Касперовича в нарушении антидопинговых правил.
-
В Иране сообщили о смерти ещё одного человека от коронавируса
Губернатор иранской провинции Маркази Али Агазаде сообщил о гибели ещё одного человека из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
-
Логинов об обыске: изымать компьютер и телефон в 2020 году — этого я не понимаю
Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение об обыске, прошедшем в его номере во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
-
Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо
Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо.
-
Роналду забил в 11-м матче Серии А подряд
Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил свою голевую серию в матчах итальянской Серии А.
-
В Раде заявили о провальной экономической политике кабмина Украины
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что экономическая политика нынешнего украинского правительства «абсолютно провальная».
-
Определились все победители первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо
В Сочи завершился первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо (CSL). Были определены победители в семи весовых категориях.
-
«Локомотив» разгромил «Чайку» в контрольном матче, у Эдера — хет-трик
Московский «Локомотив» одержал победу над «Чайкой» в контрольном матче.
-
Хет-трик Сигурдссона принёс ЦСКА победу над «Уфой» в контрольном матче
Московский ЦСКА одержал победу над «Уфой» в контрольном матче.
-
Два человека погибли в ДТП в Ленобласти
Два человека погибли и ещё трое, включая двух детей, получили различные травмы в результате столкновения двух иномарок на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области.
-
«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ
Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.
-
Логинов прошёл допинг-контроль после эстафеты на ЧМ по биатлону
Россиянин Александр Логинов был отправлен на допинг-контроль после эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
-
В посольстве сообщили первичные результаты обыска российских биатлонистов
В посольстве России в Италии сообщили предварительные результаты обысков, проведённых в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.