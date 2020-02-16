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NBC: американские больницы разоряют пациентов счетами и исками

Материал представлен в переводе ИноТВ
Счета за медицинские услуги — тяжкое бремя для каждой седьмой семьи в США, передаёт NBC. По словам экспертов, 36% больниц подавали иски на несостоятельных пациентов. В создавшейся ситуации медицинские учреждения винят страховые компании.

СТЕФАНИ РУЛЕ, корреспондент NBC: Что для вас важно?

ТРИША МИКОН: Мои дети. И их счастье.

У Триши Микон четверо сыновей.

СТЕФАНИ РУЛЕ: Сколько из них больны?

ТРИША МИКОН: Трое.

У всех троих муковисцидоз — опасное для жизни заболевание лёгких, из-за которого они 20 лет то и дело ложатся в больницу.

СТЕФАНИ РУЛЕ: Как вы думаете, сколько ночей вы проспали, сидя на стуле в больничной палате?

ТРИША МИКОН: Каждую ночь, когда они были там. Если они лежали две недели, я была там с ними.

Каждой седьмой семье трудно расплатиться по долгам за медицинские услуги. В том числе и её семье — даже притом, что у них есть страховка.

ТРИША МИКОН: Сейчас этот долг уже, наверное, почти 10 тысяч.

Более того, на семью подала в суд их больница. Два раза. После того как они много лет просрочивали платежи.

Триша говорит, что по одному иску они заплатили 6 тысяч долларов, заняв у родственников и друзей. Теперь, чтобы расплатиться по второму иску, она работает на двух работах.

МАРТИН МАКАРИ, профессор Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса — Блумберга: Последние пять лет в США набирает обороты тенденция: некоторые больницы агрессивно судятся с пациентами, чтобы вытребовать плату.

Доктор Марти Макари, автор книги «Цена, которую мы платим», опубликовал исследование, из которого следует, что такие иски подавали 36 процентов больниц.

МАРТИН МАКАРИ: Иски против пациентов — это худший пример хищнического выставления счетов. Это угроза для большого доверия общественности к американским больницам.

Семья Триши Микон — одна из тысяч семей, на которые подала в суд некоммерческая организация Atlantic Health System, штат Нью-Джерси. В своём заявлении NBC News сеть больниц утверждает, что у неё есть «развитые благотворительные программы здравоохранения», оплатившие более 40 тысяч обращений пациентов, и обвиняет страховые компании в том, что они «обременяют пациентов повышенными франшизами и доплатами, при этом покрывают меньше услуг».

СТЕФАНИ РУЛЕ: Генеральный директор больницы, о которой мы говорим, зарабатывает 2,3 миллиона долларов в год. Что бы вы сказали ему, если бы вместо меня здесь был он?

ТРИША МИКОН: Неужели оно того стоит? Все мы люди, и с нами должны обращаться по-человечески.

Стефани сейчас с нами. Есть ли какие-то основания полагать, что эти компании начинают пересматривать свою политику?

СТЕФАНИ РУЛЕ: Лестер, Atlantic Health System сказала нам, что после внутренней проверки они решили приостановить подачу исков против пациентов. Так же поступают и некоторые другие больницы. Но всё равно остаются медицинские счета, которые просто огромны для столь многих в нашей стране.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2020 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NBC США Северная Америка
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