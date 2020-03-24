Al Jazeera: в Бразилии стадионы превратятся в полевые госпитали

В Бразилии футбольные клубы передают свои стадионы властям, чтобы развернуть на них временные больницы во время эпидемии коронавируса, пишет Al Jazeera. Издание отмечает, что все матчи в стране отменены до дальнейшего распоряжения, а спад заболевания ожидают только к концу сентября.
Лучшие футбольные клубы Бразилии передают свои стадионы службам здравоохранения, чтобы из них сделали полевые госпитали и клиники для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Al Jazeera. По данным американского университета Джона Хопкинса, на утро понедельника в стране подтвердили 1546 случаев заражения, а 25 человек стали жертвами нового вируса.
Как рассказывает издание, футбольные матчи отменены до дальнейшего распоряжения, и более половины из 20 команд бразильской Серии А решили отказаться от своих стадионов: для выхода из кризиса власти густонаселённых Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро пытаются расширить вместительность больниц. Клуб «Фламенго» — текущий чемпион Южной Америки по футболу — также подтвердил, что передаст свой знаменитый стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро под контроль службам здравоохранения. «В это мрачное время я хочу призвать нашу великую красно-чёрную нацию (цвета клуба. — ИноТВ) возродить надежду и работать ради лучших дней, — написал в письме болельщикам президент Родольфо Ландим. — Давайте позаботимся о пожилых людях, поможем тем, кому это больше всего нужно».
Отмечается, что власти крупнейшего бразильского города Сан-Паулу обещали установить 200 кроватей в полевом госпитале, который откроют на муниципальном стадионе «Пакаэмбу», чтобы помочь городским больницам. Футбольный клуб «Коринтианс» заявил, что предоставил администрации свою арену и центр подготовки, чтобы они «смогли оценить, как можно их использовать для борьбы с распространением заболевания». Со своей стороны клуб «Сантос» объявил, что в одной из лаундж-зон их стадиона «Вила Белмиро» будет обустроена временная клиника.
В пятницу министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта спрогнозировал пик заболевания коронавирусом в стране между апрелем и июнем, а после сентября число больных COVID-19 пойдёт на спад. Также он предупредил, что к концу апреля в стране с населением в 210 млн человек больницы могут оказаться переполненными, пишет Al Jazeera.
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