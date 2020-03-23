Euronews: из-за коронавируса МОК взял месяц на раздумья о судьбе Олимпиады

03:00 В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды леса В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды древесины. Совместную операцию организовали сотрудники региональной таможни, транспортной прокуратуры и управления ФСБ.

03:00 В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Борзаковский об отзыве атлетов со сборов: ситуация экстренная и требующая ответственного подхода Главный тренер сборных команд России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вернуть в Россию всех российских спортсменоы, находящиеся на заграничных учебно-тренировочных сборах.

03:00 Песков: вопрос «закрытия» Москвы не обсуждается Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается.

03:00 В МИД рассказали об ограничениях передвижения российских дипломатов Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что МИД ввёл ограничения на перемещения российских дипломатов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Российские легкоатлеты досрочно вернутся с заграничных сборов из-за коронавируса Все российские спортсмены, находящиеся в настоящее время на заграничных учебно-тренировочных сборах национальных команд, в ближайшее время вернутся в Россию в связи с пандемией коронавируса.

03:00 В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17 В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.

03:00 В Оренбуржье предупредили об усилении ветра Синоптики предупредили об усилении ветра в некоторых районах Оренбуржья до 15—19 м/с.

03:00 В Татарстане призвали родителей школьников не пускать детей в общественные места Руководитель управления образования Нижнекамского района Татарстана Айдар Фаретдинов призвал родителей школьников не пускать детей в общественные места.

03:00 Эксперт оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках.

03:00 В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх готовивших теракт бандитов Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Кабардино-Балкарии трёх бандитов, которые готовили теракт. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

03:00 В «Локомотиве» ещё не решили, кто может заменить Сёмина на период его самоизоляции Московский футбольный клуб «Локомотив» ещё не принял решение о возможной замене для главного тренера команды Юрия Сёмина на случай его самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

03:00 В аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом В международном аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 Ответственность за нарушение карантина в России ужесточат Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса.

03:00 В Музее Победы рассказали о планах по созданию новой экспозиции Музей Победы планирует завершить создание новой экспозиции «Подвиг народа» в апреле 2020 года.

03:00 В Башкирии приостановят работу кинотеатров и бассейнов В Башкирии решили приостановить работу кинотеатров и бассейнов. Все изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 В Госдуме прокомментировали меры по борьбе с коронавирусом в России Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в России.

03:00 Эксперты Роскачества провели повторную проверку молока Специалисты Роскачества провели повторную проверку шести популярных марок молока с жирностью 3,2%.

03:00 Лаврова наградили медалью Столыпина II степени Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении главы российского МИД Сергея Лаврова медалью Столыпина II степени.

03:00 В Подмосковье заработали две лаборатории для исследования на коронавирус В Московской области на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров начали работать две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

03:00 Эксперты оценили ситуацию на российском рынке рекламы Гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев прокомментировал вероятность падения российского рынка рекламы из-за эпидемии коронавируса и курса рубля.

03:00 Эксперт оценила ситуацию на российском рынке недвижимости Директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.

03:00 В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы XIX века В столице рассказали о ходе реставрации главного дома бывшей городской усадьбы XIX века на Земляном валу.

03:00 Президент «Урала» считает, что сезон РПЛ не нужно доигрывать Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение, что приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) не нужно возобновлять.

03:00 Эксперты рассказали о кредитном рейтинге россиян Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) заявили об улучшении кредитного здоровья россиян за последний год.

03:00 Эксперты допустили рост утечек данных у сотрудников на удалёнке Эксперты предупредили о возможном увеличении утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне эпидемии коронавируса.

03:00 Эксперт оценил вероятность повышения цен на мясо птицы Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Межениновской птицефабрики Виталий Пивоваров прокомментировал возможность роста цен на продукцию из мяса птицы из-за падения курса рубля к доллару и евро.

03:00 Жителей ЛНР и ДНР исключили из запрета на въезд в Россию Правительство России разрешило въезд в страну жителям самопровозглашённых ЛНР и ДНР, несмотря на ранее введённый запрет на въезд всех иностранцев.

03:00 Козловский заявил о невозможности полностью остановить метро в Москве Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал о невозможности полностью отключить систему.

03:00 Отец Нурмагомедова рассказал, где его сын будет тренироваться по возвращении в Россию Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его сын продолжает подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном после возвращения в Россию из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

03:00 В союзе клубов Лиги 1 рассказали о финансовых потерях из-за коронавируса Председатель союза клубов французской Лиги 1, владелец «Сент-Этьена» Бернар Каяццо рассказал о сложном финансовом положении команд из-за приостановки чемпионата Франции в связи с пандемией коронавируса.

03:00 Владелец «Сент-Этьена» заявил, что Лига 1 не возобновится раньше середины июня Председатель союза клубов французской Лиги 1, владелец «Сент-Этьена» Бернар Каяццо заявил, что розыгрыш чемпионата Франции может быть возобновлён не раньше 15 июня.

03:00 В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются 72 тысячи человек В России проведено уже более 165 тыс. исследований на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.

03:00 Абэ заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал ситуацию с возможным переносом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с пандемией коронавируса.

03:00 AP: Помпео прибыл с визитом в Афганистан Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в столицу Афганистана — Кабул. Об этом информирует Associated Press.

03:00 Власти Казахстана ограничат транспортное сообщение внутри страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики введут дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны в связи с распространением коронавируса COVID-19.

03:00 Мишустин назначил Ильичёва замминистра экономического развития Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичёва замминистра экономического развития.

03:00 Хоккеистам «Сент-Луиса» рекомендовано оставаться на карантине Игрокам и сотрудникам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» рекомендовано оставаться на карантине, после того как у родственника одного из работников был обнаружен коронавирус.

03:00 Олимпийский комитет США: мы ценим, что МОК услышал наши опасения Национальный олимпийский комитет США отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о рассмотрении вопроса о проведении Олимпийских игр в Токио в течение четырёх ближайших недель.

03:00 Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершил воздушный крестный ход на вертолёте и окропил Минск святой водой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Контактировавших с больными COVID-19 отследят по данным операторов Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 В Госдуме поддержали домашний режим для москвичей старше 65 лет Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT введение с 26 марта по 14 апреля в Москве домашнего режима для граждан старше 65 лет.

03:00 Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал пожилых россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 оставаться по возможности дома.

03:00 Последние два самолёта с российскими специалистами прибыли в Италию В Италию прибыли последние два самолёта с российскими военными специалистами и станциями дезинфекции. Об этом сообщили в Минобороны России.

03:00 В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция» Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.

03:00 СМИ: Скаут «Барселоны» заразился коронавирусом Сотрудник скаутской службы испанского футбольного клуба «Барселона» заразился коронавирусом.

03:00 Курс евро превысил 87 рублей На открытии торгов в понедельник, 23 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло до 262 Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 262.