Euronews: из-за коронавируса МОК взял месяц на раздумья о судьбе Олимпиады

03:00
В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды леса
В Бурятии перекрыли крупный канал контрабанды древесины. Совместную операцию организовали сотрудники региональной таможни, транспортной прокуратуры и управления ФСБ.
03:00
В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции
Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Борзаковский об отзыве атлетов со сборов: ситуация экстренная и требующая ответственного подхода
Главный тренер сборных команд России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский прокомментировал решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вернуть в Россию всех российских спортсменоы, находящиеся на заграничных учебно-тренировочных сборах.
03:00
Песков: вопрос «закрытия» Москвы не обсуждается
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается.
03:00
В МИД рассказали об ограничениях передвижения российских дипломатов
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что МИД ввёл ограничения на перемещения российских дипломатов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Российские легкоатлеты досрочно вернутся с заграничных сборов из-за коронавируса
Все российские спортсмены, находящиеся в настоящее время на заграничных учебно-тренировочных сборах национальных команд, в ближайшее время вернутся в Россию в связи с пандемией коронавируса.
03:00
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
03:00
В Оренбуржье предупредили об усилении ветра
Синоптики предупредили об усилении ветра в некоторых районах Оренбуржья до 15—19 м/с.
03:00
В Татарстане призвали родителей школьников не пускать детей в общественные места
Руководитель управления образования Нижнекамского района Татарстана Айдар Фаретдинов призвал родителей школьников не пускать детей в общественные места.
03:00
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов оценил ситуацию на нефтяном и финансовых рынках.
03:00
В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх готовивших теракт бандитов
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Кабардино-Балкарии трёх бандитов, которые готовили теракт. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
03:00
В «Локомотиве» ещё не решили, кто может заменить Сёмина на период его самоизоляции
Московский футбольный клуб «Локомотив» ещё не принял решение о возможной замене для главного тренера команды Юрия Сёмина на случай его самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
03:00
В аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом
В международном аэропорту Владивостока введены дополнительные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
Ответственность за нарушение карантина в России ужесточат
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса.
03:00
В Музее Победы рассказали о планах по созданию новой экспозиции
Музей Победы планирует завершить создание новой экспозиции «Подвиг народа» в апреле 2020 года.
03:00
В Башкирии приостановят работу кинотеатров и бассейнов
В Башкирии решили приостановить работу кинотеатров и бассейнов. Все изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
В Госдуме прокомментировали меры по борьбе с коронавирусом в России
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал меры по борьбе с коронавирусом в России.
03:00
Эксперты Роскачества провели повторную проверку молока
Специалисты Роскачества провели повторную проверку шести популярных марок молока с жирностью 3,2%.
03:00
Лаврова наградили медалью Столыпина II степени
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении главы российского МИД Сергея Лаврова медалью Столыпина II степени.
03:00
В Подмосковье заработали две лаборатории для исследования на коронавирус
В Московской области на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров начали работать две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
Эксперты оценили ситуацию на российском рынке рекламы
Гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев прокомментировал вероятность падения российского рынка рекламы из-за эпидемии коронавируса и курса рубля.
03:00
Эксперт оценила ситуацию на российском рынке недвижимости
Директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.
03:00
В Москве рассказали о ходе реставрации усадьбы XIX века
В столице рассказали о ходе реставрации главного дома бывшей городской усадьбы XIX века на Земляном валу.
03:00
Президент «Урала» считает, что сезон РПЛ не нужно доигрывать
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение, что приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) не нужно возобновлять.
03:00
Эксперты рассказали о кредитном рейтинге россиян
Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) заявили об улучшении кредитного здоровья россиян за последний год.
03:00
Эксперты допустили рост утечек данных у сотрудников на удалёнке
Эксперты предупредили о возможном увеличении утечек данных у сотрудников, работающих дистанционно на фоне эпидемии коронавируса.
03:00
Эксперт оценил вероятность повышения цен на мясо птицы
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Межениновской птицефабрики Виталий Пивоваров прокомментировал возможность роста цен на продукцию из мяса птицы из-за падения курса рубля к доллару и евро.
03:00
Жителей ЛНР и ДНР исключили из запрета на въезд в Россию
Правительство России разрешило въезд в страну жителям самопровозглашённых ЛНР и ДНР, несмотря на ранее введённый запрет на въезд всех иностранцев.
03:00
Козловский заявил о невозможности полностью остановить метро в Москве
Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский рассказал о невозможности полностью отключить систему.
03:00
Отец Нурмагомедова рассказал, где его сын будет тренироваться по возвращении в Россию
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его сын продолжает подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном после возвращения в Россию из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
ГИБДД планирует установить новые камеры, способные фиксировать использование водителем мобильного телефона во время движения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
03:00
В союзе клубов Лиги 1 рассказали о финансовых потерях из-за коронавируса
Председатель союза клубов французской Лиги 1, владелец «Сент-Этьена» Бернар Каяццо рассказал о сложном финансовом положении команд из-за приостановки чемпионата Франции в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Владелец «Сент-Этьена» заявил, что Лига 1 не возобновится раньше середины июня
Председатель союза клубов французской Лиги 1, владелец «Сент-Этьена» Бернар Каяццо заявил, что розыгрыш чемпионата Франции может быть возобновлён не раньше 15 июня.
03:00
В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются 72 тысячи человек
В России проведено уже более 165 тыс. исследований на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.
03:00
Абэ заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал ситуацию с возможным переносом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с пандемией коронавируса.
03:00
AP: Помпео прибыл с визитом в Афганистан
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в столицу Афганистана — Кабул. Об этом информирует Associated Press.
03:00
Власти Казахстана ограничат транспортное сообщение внутри страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики введут дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки внутри страны в связи с распространением коронавируса COVID-19.
03:00
Мишустин назначил Ильичёва замминистра экономического развития
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичёва замминистра экономического развития.
03:00
Хоккеистам «Сент-Луиса» рекомендовано оставаться на карантине
Игрокам и сотрудникам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» рекомендовано оставаться на карантине, после того как у родственника одного из работников был обнаружен коронавирус.
03:00
Олимпийский комитет США: мы ценим, что МОК услышал наши опасения
Национальный олимпийский комитет США отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о рассмотрении вопроса о проведении Олимпийских игр в Токио в течение четырёх ближайших недель.
03:00
Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершил воздушный крестный ход на вертолёте и окропил Минск святой водой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Контактировавших с больными COVID-19 отследят по данным операторов
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание системы отслеживания граждан, которые находятся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Госдуме поддержали домашний режим для москвичей старше 65 лет
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT введение с 26 марта по 14 апреля в Москве домашнего режима для граждан старше 65 лет.
03:00
Мишустин призвал пожилых россиян оставаться дома
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал пожилых россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 оставаться по возможности дома.
03:00
Последние два самолёта с российскими специалистами прибыли в Италию
В Италию прибыли последние два самолёта с российскими военными специалистами и станциями дезинфекции. Об этом сообщили в Минобороны России.
03:00
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
03:00
СМИ: Скаут «Барселоны» заразился коронавирусом
Сотрудник скаутской службы испанского футбольного клуба «Барселона» заразился коронавирусом.
03:00
Курс евро превысил 87 рублей
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло до 262
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 262.
03:00
Глава оргкомитета ОИ-2020: мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану
Глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори прокомментировал ситуацию с возможным переносом Игр из-за пандемии коронавируса.