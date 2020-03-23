CBC: Канада и Австралия призвали МОК отложить Олимпиаду на год

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили о том, что не будут отправлять своих спортсменов на Олимпиаду в Токио, если последняя пройдёт по запланированному графику, то есть в этом году, передаёт CBC. Они также призвали МОК перенести Игры на следующий год. Вслед за Канадой с таким же призывом выступила Австралия, говорится в статье.
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады заявили о принятом ими «непростом решении» не отправлять спортсменов на Олимпиаду в Токио в том случае, если Игры всё же состоятся в этом году, сообщает CBC.
Оба комитета также призвали Международный олимпийский комитет отложить Игры на один год, ссылаясь на необходимость обеспечить безопасность как спортсменов, так и зрителей на фоне пандемии COVID-19.
«Дело тут в здоровье не только спортсменов, но и населения, — говорится в заявлении обоих комитетов. — Из-за COVID-19 и связанных с ним рисков дальнейшая подготовка к этим Играм небезопасна как для самих спортсменов, так и для здоровья и безопасности их семей, а также в целом для канадского общества».
После заявления канадских комитетов глава Национального олимпийского комитета Австралии Иэн Честерман заявил о невозможности проведения Олимпиады в июле и призвал отложить их до 2021 года.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на парламентской сессии, заявил, что перенос Олимпийских игр в Токио будет неизбежен в том случае, если из-за пандемии коронавируса не будет возможности провести их в полном объёме.
«Если их будет трудно провести в полном объёме, то решение о переносе будет неизбежным», — отметил японский премьер.
Абэ выразил также надежду на то, что МОК примет решение по этому вопросу в ближайшее время, сообщает CBC.
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