Daily Telegraph: в этом году в международных соревнованиях смогут поучаствовать лишь 10 российских легкоатлетов

Международная легкоатлетическая организация World Athletics объявила о введении дополнительных мер в отношении Всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА), которую в конце прошлого года уличили в очередном допинговом нарушении. Как сообщает британская The Daily Telegraph, ВФЛА заплатит штраф в размере $10 млн и сможет отправить на международные соревнования в этом году лишь 10 легкоатлетов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Организация World Athletics (ранее — Международная ассоциация легкоатлетических федераций) разрешила лишь 10 российским легкоатлетам принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио и чемпионате Европы по лёгкой атлетике под нейтральным флагом, сообщает британская The Daily Telegraph. По данным газеты, о решении было объявлено в четверг.

Как напоминает обозреватель издания, российским атлетам было запрещено представлять свою страну на международных соревнованиях ещё в 2015 году; между тем, развернувшийся с тех пор процесс восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics был приостановлен в ноябре прошлого года после допингового скандала с российским прыгуном Данилом Лысенко. World Athletics призывали в связи с делом Лысенко полностью запретить всем россиянам участие в соревнованиях на длительный период, однако она приняла решение возобновить процесс восстановления ВФЛА в связи с «серьёзными переменами», произошедшими внутри федерации в последние месяцы; тем не менее международная организация всё же применила к россиянам «строгие меры», допустив до главных спортивных соревнований нынешнего года лишь 10 российских легкоатлетов в нейтральном статусе, а также оштрафовав их на сумму $10 млн за допинговые нарушения.

«Идея в том, чтобы создать стимул для запуска реальных изменений, — заявил глава рабочей группы World Athletics по российским допинговым нарушениям Руне Андерсен. — В рамках этой дискуссии мы хотели установить, что нужно для того, чтобы изменить культуру. Система, которую мы использовали в прошлом, — нейтральный статус — так и не позволила добиться тех перемен, которых мы желали».

Как отмечается в материале The Daily Telegraph, Россия выставила одного «нейтрального» спортсмена на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, тогда как в прошлом году в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе принимало участие в нейтральном статусе 28 россиян. «Мы пытались подобрать число, которое бы побудило к переменам, и остановились на 10 легкоатлетах», — пояснил Руне Андерсен.

«Решение будет означать, что такие атлеты, как троекратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Лацискене, открыто критиковавшая бывшее руководство ВФЛА, а также чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и многократный призёр международных соревнований по бегу на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, по всей видимости, смогут поучаствовать в токийской Олимпиаде», — пишет обозреватель The Daily Telegraph. По данным газеты, предельный показатель в 10 спортсменов будет пересмотрен в конце года.

В рамках санкций World Athletics ВФЛА также будет обязана «составить детальный план по внедрению политики нулевой терпимости к допингу» среди российских легкоатлетов; следить за реализацией плана будут два иностранных эксперта, говорится в материале. «Этот пакет санкций отражает серьёзность проступков ВФЛА и даёт ей чёткий сигнал, — прокомментировал шаг World Athletics президент организации Себастьян Коу. — Как можно видеть, предпринятых ранее шагов не хватило для того, чтобы культура внутри российской атлетики изменилась. Мы надеемся, что подобных дополнительных мер будет достаточно для того, чтобы были реализованы реальные перемены».

Россия в настоящий момент ведёт «отдельную борьбу» против четырёхлетнего отстранения всех её спортсменов от участия в международных соревнованиях, введённого в декабре Всемирным антидопинговым агентством, напоминает обозреватель The Daily Telegraph. По данным газеты, вопрос будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде в ближайшие месяцы.