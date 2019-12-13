DT: председатель Британской комиссии атлетов осудила WADA за слишком мягкое наказание России

Председатель Британской комиссии атлетов Виктория Аггар сочла санкции Всемирного антидопингового агентства в адрес российских спортсменов слишком мягкими, передаёт The Daily Telegraph. При этом в самой комиссии подчеркнули, что поддерживают возможность участия всех чистых спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Председатель Британской комиссии атлетов Виктория Аггар вышла из состава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в связи с тем, что исполнительный комитет организации не поддержал призыв комиссии ужесточить наказание для российских спортсменов, сообщает The Daily Telegraph.

«Я не могу оставаться частью организации, которая ставит политику выше принципов», — прокомментировала своё решение бронзовый призёр Паралимпийских игр 2008 года. Недовольство Аггар вызвали антироссийские санкции WADA, которые она сочла слишком мягкими.

«События последних двух лет основательно пошатнули мою веру в организацию, целям которой я изначально служила, поддерживая целостность спорта и защищая чистых атлетов на пути к их мечте», — заявила Аггар, добавив, что «решение WADA проигнорировать призывы комиссии спортсменов о полном отстранении России от Олимпийских и Паралимпийских игр» окончательно убедило спортсменку.

По словам британской велосипедистки, комиссия антидопингового агентства выступила с подобной рекомендацией ещё в 2016 году, на основе серьёзности доказательств существования допинговой системы. Однако сейчас, несмотря на новые откровения относительно мошенничества и коррупции в российском спорте, там выступают за более мягкие санкции.

Аггар утверждает, что это заставляет сомневаться в способности WADA противостоять давлению, оказываемому Международным олимпийским комитетом и Россией, а также беспокоиться относительно будущего спорта.

Не понравился спортсменке и тот факт, что агентство решило не обнародовать заявление комитета по соответствию. «Концепция, призванная заставить спортсменов замолчать, является одной из причин, почему мы видим такое количество злоупотреблений в спорте, и способствует исключительно углублению дисбаланса силы», — приводит The Daily Telegraph слова Аггар.

Вместе с тем, в самой Британской комиссии атлетов отметили, что её члены разошлись в своих оценках решения WADA разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

По словам Махди Чаудхари, исполнительного директора комиссии, большинство её членов полагают, что «наказание не должно мешать спортсменам участвовать в соревнованиях, если они могут неоспоримо доказать», что не использовали допинг.

В ответ на решение Аггар подать в отставку генеральный директор WADA Оливер Ниггли заверил спортсменку в том, что уважает различные взгляды и просит от неё схожего уважения без «обвинений в ведении политических игр».

Кроме того, Ниггли подчеркнул, что члены агентства разошлись во мнении относительно необходимости обнародования заявления комитета по соответствию. В частности, 8 из 17 человек подготовили собственное заявление, пишет The Daily Telegraph.