Daily Mail: американские олимпийцы призывают к «пьедестальным протестам» в случае побед россиян в Токио

Если россияне выиграют медали на следующих летних Олимпийских играх, некоторые американские спортсмены планируют устроить символический протест на церемонии награждения, сообщает Daily Mail. По словам издания, таким образом они собираются выразить недовольство решением Международного антидопингового агентства, которое отстранило от соревнований Россию, но разрешило её представителям выступать под нейтральным флагом.

Если россияне выиграют медали на следующих летних Олимпийских играх, американские спортсмены планируют устроить «пьедестальный протест», чтобы продемонстрировать своё недовольство, сообщает Daily Mail.

По данным издания, многих звёзд спорта в США не удовлетворило решение Международного антидопингового агентства (WADA) по России. Хотя организация отстранила саму страну от участия в глобальных состязаниях на четыре года, её представителям разрешили выступать в Токио под нейтральным флагом.

Одни американские спортсмены призывают публично порицать российское участие в Олимпиаде и использовать для этого соцсети, чтобы привлечь к этому вопросу как можно большее внимание. Другие готовятся выступить с «символическим протестом» на церемонии награждения, что грозит им санкциями со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и властей США, утверждает Daily Mail.

Не совсем ясно, какую форму примет протест американской олимпийской сборной. Но, насколько известно изданию, несколько спортсменов подумывают о том, чтобы отказаться стоять на подиуме вместе с россиянами или сделать какой-то символический жест, чтобы выразить свою досаду.

Между тем устав МОК запрещает на соревнованиях любые политические протесты или демонстрации, а также религиозную или расовую пропаганду. «Пьедестальный протест» стал особенно болезненной темой для олимпийского движения после Игр 1968 года в Мехико, на которых американские медалисты Томми Смит и Джон Карлос подняли вверх сжатые кулаки, что символизировало борьбу чернокожих жителей против расизма в США. После этого обоих спортсменов отправили домой, поясняет издание.

Как ожидается, Россия отправит в Токио большое количество спортсменов, несмотря на решение WADA. На Играх в Пхёнчхане участвовали 168 россиян в нейтральном статусе, и 30 легкоатлетов выступили на чемпионате в Дохе.

По мнению издания, любой «пьедестальный протест» американцев вызовет гнев Олимпийского комитета США. Ранее организация отстранила на 12 месяцев двух золотых медалистов на Панамериканских играх в Лиме. Фехтовальщик Рейс Имбоден во время церемонии награждения медалью приклонило колено в знак протеста против социальных проблем в Америке, а метательница молота Гвен Берри подняла кулак во время исполнения гимна страны.