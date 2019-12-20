Ouest-France: «стоять на своём» — США призвали не допустить реабилитации российских спортсменов

Глава Антидопингового агентства США призвал Спортивный арбитражный суд дать независимый и жёсткий ответ на апелляцию РУСАДА, не согласного с отстранением российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, пишет Ouest-France. По словам чиновника, Россия не хочет признавать свою ответственность за «подлог и обман» с допинг-пробами, что идёт вразрез с олимпийскими ценностями и несправедливо по отношению к чистым спортсменам.

После того как Россия объявила о своём намерении оспорить решение WADA о четырёхлетней дисквалификации, Антидопинговое агентство США (USADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) смело и беспристрастно подойти к делу, сообщает Ouest-France.

Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что для них «не стало сюрпризом, что Россия подала апелляцию против слабых санкций», призванных наказать её за государственную систему допинга, которую она пыталась скрыть. По его словам, эта страна «всегда отказывалась взять на себя ответственность за спортивные преступления». «В очередной раз русские отрицают свою ответственность и продолжают растрачивать ценные и ограниченные ресурсы, чтобы избежать последствий, тем самым лишив чистых спортсменов со всего мира справедливости и ясности относительно их дальнейшего пути», — цитирует французская газета высказывание Тайгарт. В заключение он пожелал Спортивному арбитражному суду «независимости и смелости» при расследовании этих «махинаций» и «стоять на своём, принимая решительные меры по введению полного запрета» на участие России в спортивных состязаниях. Именно такой ответ, по мнению чиновника, будет соответствовать «умышленному подлогу, обману и ущербу, нанесённому чистым спортсменам и олимпийским ценностям».

Как напоминает издание, ранее в четверг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило о том, что собирается оспорить отстранение страны от участия в спортивных соревнованиях из-за фальсификации допинг-проб. Владимир Путин назвал такие обвинения «несправедливыми».

Решение WADA не позволит российским спортсменам участвовать в главных международных состязаниях в течение четырёх лет, в том числе в Олимпийских играх 2020-го и 2022 года, а также в чемпионате мира по футболу 2022 года, отмечает Ouest-France.