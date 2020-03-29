Ле Пен: Париж отреагировал на пандемию поздно и неэффективно, но главный виновник кризиса — Евросоюз

Французское правительство начало активно бороться против распространения коронавирусной инфекции с большим опозданием, а многие его решения к тому же оказались неправильными, заявила в интервью Le Figaro лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Вместе с тем, как полагает Ле Пен, значительная часть ответственности за кризис лежит на Евросоюзе, который сыграл в пандемии «пагубную» для стран — членов роль.

Власти Франции не только отреагировали на распространение нового коронавируса в стране с «запозданием», но и избрали для борьбы с инфекцией неверную стратегию, заявила в интервью Le Figaro лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Избранная (правительством. — ИноТВ) стратегия была не только запоздалой, но и неправильной. Тот факт, что инфекция поразила Италию за десять дней до нас нам не помог. Как говорил Конфуций, «опыт — это свеча, которая освещает только того, кто её несёт, — отметила Ле Пен. — Кроме того, мы упустили и нужный момент для введения всеобщего тестирования: надо было проверять всех! Это дало бы людям возможность уйти в самоизоляцию и не заразить — невольно, поскольку многие люди являются разносчиками заболевания, не имея симптомов — своих близких».

Кроме того, как подчеркнула Ле Пен, власти не смогли вовремя предоставить медицинские маски тем, кому они срочно были нужны — полицейским, продавцам в магазинах, медикам, а также работникам похоронных бюро и лаборантам, а уже после всех них — остальным гражданам. Также Парижу следовало бы привлечь к лечению больных коронавирусом частные клиники и задействовать гражданские и военные резервы, убеждена политик. «Отец одного моего друга — военный врач, и он уже пять лет как ушёл в отставку. Однако с ним никто не связался, а когда он сам предложил свои услуги, ему никто не ответил», — возмутилась она.

По словам политика, действительно оценить шаги правительства можно будет лишь после завершения кризиса, однако уже сейчас понятно, что власти начали действовать слишком поздно. Так, межминистерский комитет, которое будет координировать усилия различных ведомств по борьбе с коронавирусом, появилось во Франции лишь 17 марта — то есть на два месяца позже, чем было необходимо, отметила Ле Пен.

На взгляд лидера «Национального объединения», для смягчения удара пандемии по французской экономике властям придётся рассмотреть возможность национализации предприятий, а также взять курс на «экономический патриотизм». По словам Ле Пен, она в целом не возражает против тех мер, о которых объявило правительство, однако будут ли они внедряться так, как обещано, покажет лишь время: к примеру, ввести неполную занятость, компенсировать которую предприятиям ранее предложили власти, оказалось возможным далеко не везде, подчеркнула политик.

Как полагает Ле Пен, ещё одним важным шагом может стать единоразовая выплата государством по 1500 евро всем индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям со штатом менее 1000 человек плюс по 1000 евро за сотрудника. Для осуществления такого шага понадобится использовать лишь 10 из 750 млрд евро, выделенных Европейским центробанком на борьбу с коронавирусом, однако при этом можно будет обеспечить предпринимателям так нужные им средства, без которых некоторые из них окажутся в отчаянном положении, считает глава «Национальног объединения».

Как поведала Ле Пен корреспонденту Le Figaro, Евросоюз не оказал Франции никакой помощи в борьбе с коронавирусом и в целом сыграл в пандемии «пагубную» роль. «Первое распоряжение, которое дал Брюссель во время кризиса странам — членам — это ни в коем случае не ограничивать передвижение граждан, — подчеркнула политик. — Он несёт значительную часть ответственности за такое сильное распространение болезни, и притом действовал он исключительно из идеологических соображений. То, что в среду был дан зелёный свет на вступление в ЕС Северной Македонии и Албании, показывает, каковы реальные приоритеты Брюсселя — он желает продолжать расширяться, в том числе и за счёт стран, которые, как мы уже знаем, будут создавать серьёзные проблемы. Италия на данный момент получает больше поддержки от России и Кубы, чем от Евросоюза. Он объективно является причиной всего. И он стал первой жертвой коронавируса».

По мнению Ле Пен, пандемия раскроет французской публике глаза на ошибки правительства и позволит Франции пересмотреть национальные приоритеты, в итоге отказавшись от опасной для людей «ультралиберальной» экономической модели, национализировав «важнейшие для нашего суверенитета» предприятия, взяв курс на защиту национальной экономики и, наконец, разобравшись, «куда ушли деньги, внесённые французскими гражданами, выплачивающими крайне высокие налоги, если были выявлены невероятные структурные слабости в основных секторах».