N-TV: преодолев сопротивление Макрона, ЕС решил начать переговоры с Албанией и Северной Македонией

Еврокомиссия советовала начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии ещё в 2018 году, но решение несколько раз откладывалось. В последний раз это произошло из-за сопротивления французского президента Макрона. Однако теперь страны ЕС провели видеоконференцию и сошлись в желании всё-таки начать переговоры с двумя балканскими странами: регион крайне важен для Европы, потому что там уже наращивают влияние Россия и Китай, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Еврокомиссия советовала начать переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании ещё в 2018 году, однако под давлением французского президента Макрона в прошлом году решение по этому поводу было в очередной раз отложено — до нынешнего момента, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Теперь ЕС хочет начать переговоры о принятии в союз европейских стран с Северной Македонией и Албанией. Об этом европейские министры 27 стран ЕС договорились по видеосвязи, что подтвердил также немецкий госминистр по делам Европы Михаэль Рот через Twitter. Однако в связи с тем, что по видеоконференции невозможно принять официального решения, теперь столицы стран ЕС должны ещё одобрить его в письменной форме.

Как напоминает немецкий телеканал, в октябре шаг к началу переговоров столкнулся с сопротивлением со стороны французского президента Эммануэля Макрона, а также с сомнениями Дании и Нидерландов. Макрон требовал, чтобы сначала была проведена реформа системы приёма новых стран в ЕС, проект которой к настоящему времени представила Еврокомиссия. Через месяц после отсрочки переговоров европейские власти засвидетельствовали наличие прогресса в Скопье и Тиране на пути к членству в Евросоюзе.

Наложенное в октябре вето на переговоры о вступлении в ЕС спровоцировало правительственный кризис в Северной Македонии. Правительство социал-демократа Зорана Заева было распущено в начале января, и с тех пор страна управляется временным правительством. Заев положил конец длившемуся годами спору с соседней Грецией по поводу названия государства Македония и, вопреки сопротивлению националистов, сделал возможным переименование страны в Северную Македонию. В ответ на этот шаг Афины открыли для соседней страны путь к сближению с ЕС и НАТО.

Проведение новых выборов, однако, недавно было отложено на неопределённый срок в связи с эпидемией коронавируса, отмечает N-TV. Министр по делам Европы Михаэль Рот приветствовал усилия обеих стран, направленные на проведение реформ. «Северная Македония вошла в историю, преодолев длившийся десятилетиями спор о названии», — заявил немецкий политик. В Албании также была начата беспрецедентная реформа в сфере юстиции.

Тем не менее нынешнее решение ставит перед Тираной ещё несколько условий. Среди прочего, страна должна довести до конца свою реформу избирательного права до проведения первой конференции о её вступлении в ЕС. Кроме того, Албания должна более активно бороться с коррупцией и организованной преступностью. Немецкий бундестаг также посчитал необходимым считать выполнение этих условий обязательным для принятия страны в Евросоюз.

Переговоры о вступлении в ЕС уже ведутся с балканскими странами Черногорией и Сербией. Этот регион крайне важен для ЕС, в том числе в геополитическом отношении: уже сейчас Россия и Китай пытаются нарастить там своё влияние, отмечает немецкий телеканал N-TV.